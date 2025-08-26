НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Россиянам ограничат выдачу банковских карт, а с некоторыми действующими придется попрощаться

Россиянам ограничат выдачу банковских карт, а с некоторыми действующими придется попрощаться

Новые правила анонсировали в правительстве

301
8 комментариев
Банкам будет проще следить за мошенниками | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаБанкам будет проще следить за мошенниками | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Банкам будет проще следить за мошенниками

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Россиянам запретят иметь более 10 банковских карт. Такая поправка содержится во втором пакете мер против кибермошенничества, подготовленном правительством.

«Вводится ограничение по количеству банковских карт — не более 10 оформленных карт на человека», — сообщили в секретариате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Мера вводится в рамках борьбы с дропперами — лицами, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные деньги через свои банковские карты. Это также упростит банкам мониторинг транзакций и выявление подозрительных операций, пишет ТАСС.

Ранее ограничения хотели сделать менее жесткими и разрешить россиянам иметь до 20 карт. Как считает председатель комитета по правовым вопросам Международного конгресса промышленников и предпринимателей, адвокат Вячеслав Плахотнюк, данная мера усложнит нелегальный бизнес и сделает его дороже. Организаторам мошеннических схем придется искать больше дропперов или задействовать иные способы обналичивания денег. А обычным гражданам придется тратить время на ревизию своих счетов. 

Помимо запрета на большое количество пластиковых карт, россияне с 1 сентября столкнутся с ограничениями на снятие наличных. Банки будут проверять операции, если сочтут их подозрительными. О критериях, по которым вам могут не дать получить деньги в банкомате, рассказали в материале




Елена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Комментарии
8
JayroslavMudryi
50 минут
повезло россиянам--самая ограниченное общество по возможностям и свободам! опять возвращают обратно--от куда пришли.........
Гость
28 минут
А зачем они вообще нужны? 2 то не надо
Читать все комментарии
