В России хотят заставить работодателей поднимать зарплату несколько раз в год

Авторы предложения отмечают, что цены растут быстрее зарплат Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

В Госдуме предложили ввести обязательную индексацию зарплаты раз в три месяца согласно уровню инфляции в государственных и частных организациях. Обращение отправил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Госдумы Сергей Миронов премьер-министру Михаилу Мишустину.

«В целях обеспечения баланса между динамикой заработной платы и инфляцией предлагается внести изменения в ТК РФ, установив обязательную ежеквартальную индексацию заработной платы для всех работодателей, включая государственные органы, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения, а также организации частного сектора», — говорится в документе.

Миронов рассказал РИА Новости, что размер индексации должен быть равен уровню инфляции за предыдущий квартал. По его словам, ежегодная индексация чаще всего проводится в бюджетной сфере, но при этом ее размер всё равно не поспевает за ростом цен.

Политик уточнил, что зарплату от 22,4 тысячи до 40 тысяч рублей в месяц получают 15,2% работников, а доход в диапазоне от 40 до 60 тысяч рублей — у 20% работающих граждан.

«По нашей оценке, при нынешних ценах на продукты питания, лекарства, проезд в общественном транспорте минимальный размер оплаты труда должен быть никак не меньше 60 тысяч рублей», — заявил Миронов.