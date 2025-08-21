Россияне имеют право сразу на две пенсии: кому доступны дополнительные выплаты

Каждая из пенсий назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Некоторые россияне могут получать сразу две пенсии. Подробности об этом рассказал глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Получать две пенсии одновременно могут граждане, имеющие особые заслуги перед государством или те, кто пострадал в результате чрезвычайных обстоятельств.

«Прежде всего, это инвалиды вследствие военной травмы, участники Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и Севастополя, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Они могут получать страховую пенсию по старости вместе с государственной пенсией по инвалидности», — рассказал Нилов РИА Новости.

Кроме того, отдельные правила получения двух пенсий одновременно действуют и для военнослужащих, сотрудников силовых структур, космонавтов и летчиков-испытателей. Такие граждане после выхода на пенсию по выслуге лет могут оформить страховую пенсию по старости, но без фиксированной выплаты. Примечательно, что они должны достигнуть общеустановленного пенсионного возраста.

Право на получение второй пенсии по случаю потери кормильца возникает и у детей-инвалидов. Выплаты предоставляются, если их родитель погиб в ходе СВО.

Нилов подчеркнул, что каждая из пенсий назначается по своим правилам и выплачивается из разных источников: государственная — из федерального бюджета, страховая — через Социальный фонд России. Россиянам необходимо предоставить полный пакет документов, который подтверждает право на каждый вид пенсионного обеспечения.