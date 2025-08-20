Инфляция снижается, но вместе с ней и рост экономики. Эксперты оценили все риски, которые нас ждут

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Инфляция в России замедляется — это главный итог совещания по социально-экономическим вопросам, которое провел Владимир Путин на прошлой неделе. На нем присутствовали премьер Михаил Мишустин, замруководителя администрации президента Максим Орешкин, главы Минфина и Минэкономразвития Антон Силуанов и Максим Решетников, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

— В марте инфляция была 10,3% (в годовом исчислении), а в июле — уже 8,8%. Путин считает, что к концу года может даже 6–7%.

— Многие эксперты говорят о рисках чрезмерного охлаждения экономики, даже рецессии. Мы также с вами об этом говорили, — сказал Путин, отметив, что Банк России контролирует и оценивает ситуацию и больших рисков не видит.

Но всё ли так гладко в российской экономике? В стране растет скрытая безработица: в режиме неполной занятости или в административных отпусках сейчас почти 200 тысяч человек (в начале года было вдвое меньше). Правда, несмотря на ухищрения работодателей, официальный уровень безработицы остается на рекордно низком уровне в 2,2%. Значит, стране по-прежнему не хватает трудовых ресурсов.

Так что сейчас с российской экономикой? Всё хорошо или всё плохо? Опрошенные MSK1.RU аналитики разошлись в оценках текущей экономической ситуации и особенно перспектив. Одни говорят, что снижение инфляции — сигнал позитивный. Другие обеспокоены торможением экономического роста.

Пространство для маневра уменьшатся

Член совета Московского реготделения «Деловой России» Андрей Глушкин обращает внимание на то, что консенсус-прогнозы по росту российского ВВП корректируется в сторону снижения.

— Высказывания президента прозвучали на фоне свежих данных Росстата и прогнозов регулятора, что делает их особенно значимыми в контексте оценки экономической динамики на оставшиеся месяцы 2025 года.

По официальным данным, инфляция действительно начала снижаться: в июне 2025 года годовой индекс потребительских цен составил около 9,4% против 9,9% в мае. Банк России в июле понизил ключевую ставку до 18% и прогнозирует инфляцию на конец года в пределах 6–7%, с возвращением к целевому уровню 4% в 2026 году. Этот тренд на дезинфляцию подтверждает постепенное смягчение ценового давления, хотя уровень инфляции остается повышенным. При этом консенсус-прогнозы по ВВП скорректированы вниз: Международный валютный фонд ожидает роста экономики на уровне 0,9% в 2025 году после примерно 4% в 2024-м. Такая динамика соответствует сценарию «мягкого приземления» — экономика замедляется, но формально рецессии не происходит. Технический спад возможен только при сочетании бюджетной консолидации с падением нефтегазовых доходов, однако базовый прогноз всё же предполагает пусть и скромный, но положительный рост.

Вторая часть высказываний президента — об «устойчивости бюджета» — вызывает больше дискуссий. Фактические данные Минфина показывают, что за январь–июль 2025 года федеральный дефицит уже достиг 4,9 трлн рублей, то есть превысил плановые 3,8 трлн рублей, заложенные на весь год. Такой разрыв объясняется опережающими расходами в начале года, ослаблением нефтегазовых поступлений и высокими затратами на оборонный сектор, доля которого в ВВП достигла максимума со времен «холодной войны». Дополнительный негативный эффект периодически вносил и крепкий рубль, сокращавший нефтегазовые доходы при пересчете в национальную валюту. При сохранении текущей динамики итоговый дефицит может выйти заметно выше плана — в диапазоне 6,5–8,5 трлн рублей, или 3–4% ВВП, если не произойдет существенного роста цен на нефть и не будет переноса части расходов на следующий год. Пока устойчивость казны поддерживается высоким спросом на государственные облигации внутри страны и наличием ликвидных средств в Фонде национального благосостояния, однако пространство для маневра постепенно сокращается, что признают и власти.

Как итог, текущая экономическая ситуация в России выглядит как баланс между замедлением инфляции и риском снижения темпов роста. В базовом сценарии страна избежит рецессии, завершив год с прибавкой ВВП около 0,5–1%, однако ценой этого станет более глубокий, чем планировалось, бюджетный дефицит. Ключевыми факторами, от которых будет зависеть итог года, остаются динамика нефтегазовых доходов, темпы расходования средств и внешнеэкономическая конъюнктура. Эти оценки будут иметь ключевое значение в преддверии осенней корректировки бюджета, которую власти готовят для адаптации финансового плана к новым макроэкономическим реалиям.

Снижение ключевой ставки подталкивает экономику к движению

— Высокая инфляция не дает экономике расти, так как вложения в бизнес становятся невыгодными для инвесторов. Когда инфляция замедляется, регулятор ключевую ставку снижает. Это оживляет экономику — кредиты для бизнеса становятся доступнее и предприниматели больше производят товаров. В то же время и потребителям кредитование становится доступнее, и мы больше покупаем, — считает финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital Алесей Родин. — Так что снижение инфляции влечет за собой снижение ключевой ставки, что оживляет экономику в целом.

— Хороший сигнал для обычных людей и бизнеса — это новость о замедлении инфляции, — говорит член Экспертного совета по развитию цифровой‌ экономики при Комитете по экономической политике Госдумы России Валерий Тумин. — Если Центробанк продолжит понижать ставку, кредиты для людей и компаний станут дешевле. Это значит, что ипотека, автокредиты, потребительские займы и кредиты для бизнеса будут доступнее. Обычно в такой ситуации люди охотнее тратят деньги, а компании инвестируют и расширяют производство. В итоге оживляется потребительский рынок: магазины, услуги, строительство получают больше заказов. Для обывателя это можно описать так: деньги перестают быть такими дорогими, и их становится проще занять. Это подталкивает экономику к большему движению.

Нынешних мер мало, нужно снятие санкций

— Даже на фоне снижения ключевой ставки пока рано говорить об оживлении потребительского рынка, — пессимистичен в оценках основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. — Ставка ведь остается значительно положительной в реальном выражении (18% при инфляции около 8,8%), а темпы роста экономики замедляются — во втором квартале ВВП вырос лишь на 1,1%. В ближайшие месяцы возможна точечная активизация в кредитозависимых сегментах (ипотека, товары длительного пользования). Однако широкое ускорение спроса станет реальным лишь при дальнейшем снижении инфляции и продолжении мягких, пошаговых решений Центробанка.

— Прогноз по инфляции будет ниже, что дает возможность снизить ключевую ставку быстрее, чем планировалось. Скорее всего, уже к концу года ставка будет порядка 14%, — уверена эксперт по управлению личными финансами Мария Тараско. — Но для полноценного оживления экономики требуется решение украинского вопроса, снятия санкций и восстановления беспрепятственной международной торговли.