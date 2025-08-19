НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Зарплата — от 100 тысяч: сколько ярославцев получают такие деньги

Зарплата — от 100 тысяч: сколько ярославцев получают такие деньги

Аналитики озвучили цифры

527
11 комментариев
Почти 22% ярославцев зарабатывают больше 99,4 тысячи рублей

Почти 22% ярославцев зарабатывают больше 99,4 тысячи рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 21,8% работающих жителей получают зарплату выше средней по стране (а это 99,4 тысячи рублей). У 3,2% ярославцев зарплата в два раза выше среднероссийской. Такую статистику привели аналитики «РИА Рейтинга» на основании официальной статистики.

По этим показателям Ярославская область попала примерно в середину списка российских регионов — на 46 место из 85. Это на два пункта выше, чем в прошлом году. В 2024 году зарплату свыше 100 тысяч рублей в регионе получали 7,4% занятых.

Как сообщили в правительстве Ярославской области, среднемесячная зарплата в регионе за январь–май 2025 года составила 69 579 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она увеличилась на 15%. Губернатор области Михаил Евраев отметил, что такие данные говорят о росте благосостояния людей.

«Мы не обладаем ни столичным статусом, ни северными надбавками, ни высокой доходностью добывающей промышленности, но стабильно обеспечиваем достойный уровень жизни, — прокомментировал он Михаил Евраев. — Средняя зарплата в области стабильно растет быстрее инфляции, а это значит, уровень жизни людей повышается».

Власти связывают рост зарплат с развитием экономики в регионе. В правительстве подчеркнули, что на протяжении трех последних лет ежегодно на 10% увеличивается объем валового регионального продукта. На 1 января этого года он составлял 934 млрд рублей.

Объем валового регионального продукта (ВРП) — это итоговая ценность всех произведённых товаров и услуг на территории конкретного субъекта за год.

А вы сколько зарабатываете в месяц?

До 50 тысяч рублей
От 50 до 100 тысяч рублей
Больше 100 тысяч рублей
Не работаю
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Зарплата Рейтинг
Комментарии
11
Гость
1 час
Почему на бирже труда спрос на зарплаты 27-32 тыс.
Гость
56 минут
Опять статистику зарплат ХК Локомотив портит!? Не получают 25% среднестатистических ярославцев более 100 тыс.
Читать все комментарии
