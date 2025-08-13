Денег в казне нет? Дефицит российского бюджета не просто вырос, а взлетел. Чем это опасно

В госказне денег всё меньше Источник: Алексей Волхонский / V1.RU

«Дефицит», «девальвация», «секвестр» — эти слова россияне за последнее время выучили хорошо. Всё потому, что экономисты только про них и говорят. Дефицит федерального бюджета России за июль вырос на 1,2 триллиона рублей и по итогам семи месяцев достиг 4,9 триллиона рублей (2,2% от ВВП). Это превышает запланированный на весь 2025 год показатель.

Доходная часть федерального бюджета увеличилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причем если нефтегазовые доходы бюджета сокращались, то ненефтегазовые, наоборот, росли (скажем, НДС собрали на 6,9% больше, чем годом ранее). При этом, несмотря на сокращение доходов, государство расходы не уменьшает. И даже совсем наоборот: в январе — июле они выросли на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Месяц назад, напомним, президент утвердил изменения в бюджет-2025, которые включают снижение плана по нефтегазовым доходам и, соответственно, секвестр нескольких госпрограмм. Теперь же экономисты обсуждают, что еще один секвестр может понадобиться осенью. А кто-то вообще прогнозирует девальвацию (то есть управляемое обесценивание) рубля до 150 за доллар.

Насколько всё действительно плохо с российским бюджетом? И насколько оправданны катастрофические прогнозы? Эти вопросы MSK1.RU задал нашему постоянному эксперту, кандидату экономических наук, профессору НИУ ВШЭ инвестиционному банкиру Евгению Когану.

— Если бюджетный дефицит слишком большой, то это может негативно влиять и на национальную валюту, и на инфляцию. Ведь если нет денег, их придется печатать. Но, вы знаете, размер бюджетного дефицита всегда нужно сравнивать с ВВП. Когда европейские страны заключали Маастрихтские соглашения о создании Евросоюза, они гарантировали, что у них будет дефицит бюджета не выше 3%. В России, думаю, реальный дефицит бюджета по итогам года составит где-то на уровне 4,5 триллиона максимум. То есть в пределах 2,5% от ВВП. А дефицит в размере даже 2–2,5% от ВВП по всему миру считается ерундой.

— То есть, полагаете, к росту бюджетного дефицита (даже если он сильно превысил план Минфина) стоит относиться спокойно?

— Вы знаете, во многих странах дефицит бюджета — это даже драйвер развития национальной экономики. Поэтому при нынешних показателях бюджетного дефицита в России, с одной стороны, неприятно, но с другой стороны, это абсолютно нормальная вещь.

— Ну а стоит ли бояться того, что власти проведут девальвацию рубля?

— Я считаю, что такие прогнозы делают люди, которые не просто не понимают основ экономики, но и вообще не знакомы со здравым смыслом. Смотрите, в жизни, конечно, может быть всё что угодно. Но почему у нас сегодня такой крепкий рубль? Во-первых, у нас высокая ключевая ставка, и при такой ставке капитал спешит в Россию. Он спешит вложиться под очень высокую ставку. Еще одна причина — это резкое падение уровня импорта. То есть россияне сегодня не настолько нуждаются в иностранной валюте, потому что просто спрос на импорт очень небольшой.

Ну и наконец, третья причина. А кто у нас продает валюту-то сейчас? Я вам открою страшный секрет: кроме нерезидентов, которые покупают рубль и рублевые активы, это еще и Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если есть дефицит бюджета, то, согласно правилу бюджетному, надо продавать валюту из ФНБ.

Так вот, все они дружно, и нерезиденты, и ФНБ, все они продают валюту, вот рубль и укрепляется. Может, конечно, что-то произойти: типа ФНБ закончится или нерезиденты перестанут покупать российские активы. Ну да, если у нас ключевая ставка станет, например, 10% годовых. Ну и наконец, если произойдет падение импорта. Но вы всерьез верите, что наше население побежит покупать срочно импортные пылесосы и холодильники? Очень сомневаюсь, потому что сейчас идет падение платежеспособного спроса.

— Некоторые ваши коллеги-эксперты уверены, что при нынешнем дефиците госбюджета курс может упасть до 150 рублей за доллар.

— 150 «ожидают» армагеддонщики, которые на YouTube разгоняют свои каналы ради популярности. Ну поверьте, не будет ничего такого страшного. Хотя, конечно, мы живем в непредсказуемое время, поэтому от чумы и от сумы никогда не стоит зарекаться. Второй момент, очень важный: если будут происходить какие-то движения, то они не будут резкие. Ну да, доллар может стоить не 79, а, скажем, 85 или даже 92. Да, это может произойти. Охотно верю. Сам на это готов поставить. Но то, что он будет 150, — это чисто теоретически. А практически вряд ли.