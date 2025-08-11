Чем старше ребенок, тем больше денег: в России предложили ввести новую выплату

Программа призвана снизить нагрузку на родителей Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

В России хотят ввести программу «Первосентябрьский капитал». Это ежегодные выплаты к началу учебного года. С таким предложением обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) к главе Минтруда РФ Антону Котякову.

Согласно задумке, выплаты должны увеличиваться по мере взросления ребенка:

25% от средней зарплаты по региону на каждого школьника 1-4 классов;

30% — на каждого школьника 5-9 классов;

35% — на каждого школьника 10-11 классов.

Такая градация объясняется необходимостью покрывать возрастающие затраты на обучение: приобретение более сложных и дорогостоящих учебных материалов, пособий, специализированной литературы, оплату дополнительных курсов и репетиторов, а также необходимость в более качественной технике у учащихся среднего и старшего звена, пишут РИА Новости.

Согласно предложению, выплата должна производиться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года.

По мнению Чернышова, «Первосентябрьский капитал» не только существенно снизит финансовую нагрузку на семьи с детьми, но и станет действенной мерой поддержки института семьи для повышения рождаемости и укрепления традиционных семейных ценностей.