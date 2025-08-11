Чем старше ребенок, тем больше денег: в России предложили ввести новую выплату

В России хотят ввести программу «Первосентябрьский капитал». Это ежегодные выплаты к началу учебного года. С таким предложением обратился вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) к главе Минтруда РФ Антону Котякову.
Согласно задумке, выплаты должны увеличиваться по мере взросления ребенка:
25% от средней зарплаты по региону на каждого школьника 1-4 классов;
30% — на каждого школьника 5-9 классов;
35% — на каждого школьника 10-11 классов.
Такая градация объясняется необходимостью покрывать возрастающие затраты на обучение: приобретение более сложных и дорогостоящих учебных материалов, пособий, специализированной литературы, оплату дополнительных курсов и репетиторов, а также необходимость в более качественной технике у учащихся среднего и старшего звена, пишут РИА Новости.
Согласно предложению, выплата должна производиться не позднее одного календарного месяца перед 1 сентября текущего года.
По мнению Чернышова, «Первосентябрьский капитал» не только существенно снизит финансовую нагрузку на семьи с детьми, но и станет действенной мерой поддержки института семьи для повышения рождаемости и укрепления традиционных семейных ценностей.
Сейчас выплаты к 1 сентября существуют лишь в отдельных регионах. Депутат Сергей Гаврилов, что даже базовая сумма могла бы значительно снизить напряженность, особенно для семей, находящихся в ситуации, когда финансовая нагрузка перед школой ощущается наиболее остро.