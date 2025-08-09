«Рубль остается уязвимым». Эксперты — о неизбежности девальвации и росте доллара до 150

Дефицит бюджета растет Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Российский бюджет столкнулся с серьезным дефицитом, который правительство, вероятно, попытается покрыть путем искусственной девальвации рубля. По крайней мере, всё больше именитых экспертов озвучивают такой прогноз. Правда, этот шаг, хотя и принесет временную поддержку казне и экспортерам, может иметь негативные последствия для экономики в целом и ударить по карману рядовых граждан.

Bloomberg на основе опубликованной статистики Минфина России подсчитал, что в июле поступления от нефтегазовых налогов в российский бюджет составили 787 миллиардов рублей — это почти на треть меньше, чем было в прошлом году. Отрасль дает примерно четверть федерального бюджета (его формируют в основном НДПИ и экспортные пошлины). А за первую половину года российские доходы от продажи нефти и газа составили 4,7 триллиона рублей, и это почти на 17% меньше, чем за этот же период прошлого года.

Причина падения доходов — снижение цен на нефть. Именно поэтому эксперты и заявляют о девальвации как якобы о единственном способе «спасения» бюджета. Правда, пока что никто из официальных лиц России, разумеется, всерьез о такой перспективе даже не высказывался.

Экономист Юлия Кузнецова, возглавляющая Ассоциацию инвестиционных советников, говорит, что в таком щекотливом вопросе, как «девальвация», нужно отличать реальную угрозу от панических настроений.

— Угроза девальвации действительно есть, но она не является стремительной или неконтролируемой. Я не вижу тех факторов, которые привели бы к обрушению курса рубля, как в 2014 или 2022 годах. Сегодня у Центробанка достаточно инструментов валютного регулирования, а экспортно-импортный баланс сохраняется в управляемых рамках.

— Давайте разберемся, стоит ли вообще бояться девальвации? И как она может ударить по каждому из нас?

— Но для начала все-таки поймем, что такое девальвация. Это официальное или рыночное снижение стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам (чаще всего к доллару). Это может происходить из-за дисбалансов в экономике, оттока капитала, снижения экспортной выручки или геополитических факторов. Так вот, девальвация рубля — это скорее управляемый процесс, который может быть использован государством как один из инструментов стимулирования бюджета и экспорта. Ведь слабый рубль увеличивает рублевые доходы бюджета от продажи ресурсов за валюту.

Но вы правы, для населения девальвация несет риски. Во-первых, это удорожание импорта и комплектующих. Во-вторых, рост инфляционных ожиданий. Ну и, наконец, потеря покупательной способности рублевых сбережений.

— И что бы вы посоветовали россиянам? Как спасти свои скудные сбережения?

— Защитные стратегии просты. Часть сбережений нужно держать в валюте, использовать инвестиционные инструменты с потенциальной доходностью выше инфляции. Главное, не стоит паниковать — стоит действовать стратегически.

— Насколько вообще может упасть рубль?

— Ну вы сами видите, что сейчас рубль торгуется в районе 79 рублей, но это стало возможным благодаря росту цен на нефть, снижению импорта и ожиданиям смягчения политики Центробанка. Тренд неустойчивый, и рубль остается уязвимым. Важно смотреть на то, как активизируются негативные факторы: новые санкции, падение цен на нефть, усиление оттока капитала. В худшем случае возможен возврат к уровню 90–95 рублей за доллар уже осенью. Я даже не исключаю краткосрочные всплески до 100 рублей за доллар, тем более в условиях нынешней геополитической нестабильности.

Согласен с пессимистичными прогнозами Кузнецовой и управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Он говорит, что с 7 августа втрое сокращены объемы валютных продаж по бюджетному правилу — то есть то, сколько иностранной валюты (например, долларов или юаней) государство продает на рынке, чтобы поддерживать рубль.