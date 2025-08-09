НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +17

0 м/c,

 753мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Экономика Кризис-2025 Эксперт «Рубль остается уязвимым». Эксперты — о неизбежности девальвации и росте доллара до 150

«Рубль остается уязвимым». Эксперты — о неизбежности девальвации и росте доллара до 150

Если введут новые санкции или подешевеет нефть, то национальной валюте не устоять

233
Написать комментарий
Дефицит бюджета растет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RUДефицит бюджета растет | Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Дефицит бюджета растет

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Российский бюджет столкнулся с серьезным дефицитом, который правительство, вероятно, попытается покрыть путем искусственной девальвации рубля. По крайней мере, всё больше именитых экспертов озвучивают такой прогноз. Правда, этот шаг, хотя и принесет временную поддержку казне и экспортерам, может иметь негативные последствия для экономики в целом и ударить по карману рядовых граждан.

Bloomberg на основе опубликованной статистики Минфина России подсчитал, что в июле поступления от нефтегазовых налогов в российский бюджет составили 787 миллиардов рублей — это почти на треть меньше, чем было в прошлом году. Отрасль дает примерно четверть федерального бюджета (его формируют в основном НДПИ и экспортные пошлины). А за первую половину года российские доходы от продажи нефти и газа составили 4,7 триллиона рублей, и это почти на 17% меньше, чем за этот же период прошлого года.

Причина падения доходов — снижение цен на нефть. Именно поэтому эксперты и заявляют о девальвации как якобы о единственном способе «спасения» бюджета. Правда, пока что никто из официальных лиц России, разумеется, всерьез о такой перспективе даже не высказывался.

Экономист Юлия Кузнецова, возглавляющая Ассоциацию инвестиционных советников, говорит, что в таком щекотливом вопросе, как «девальвация», нужно отличать реальную угрозу от панических настроений.

— Угроза девальвации действительно есть, но она не является стремительной или неконтролируемой. Я не вижу тех факторов, которые привели бы к обрушению курса рубля, как в 2014 или 2022 годах. Сегодня у Центробанка достаточно инструментов валютного регулирования, а экспортно-импортный баланс сохраняется в управляемых рамках.

 Давайте разберемся, стоит ли вообще бояться девальвации? И как она может ударить по каждому из нас?

— Но для начала все-таки поймем, что такое девальвация. Это официальное или рыночное снижение стоимости национальной валюты по отношению к другим валютам (чаще всего к доллару). Это может происходить из-за дисбалансов в экономике, оттока капитала, снижения экспортной выручки или геополитических факторов. Так вот, девальвация рубля — это скорее управляемый процесс, который может быть использован государством как один из инструментов стимулирования бюджета и экспорта. Ведь слабый рубль увеличивает рублевые доходы бюджета от продажи ресурсов за валюту.

Но вы правы, для населения девальвация несет риски. Во-первых, это удорожание импорта и комплектующих. Во-вторых, рост инфляционных ожиданий. Ну и, наконец, потеря покупательной способности рублевых сбережений.

 И что бы вы посоветовали россиянам? Как спасти свои скудные сбережения?

— Защитные стратегии просты. Часть сбережений нужно держать в валюте, использовать инвестиционные инструменты с потенциальной доходностью выше инфляции. Главное, не стоит паниковать — стоит действовать стратегически.

— Насколько вообще может упасть рубль?

— Ну вы сами видите, что сейчас рубль торгуется в районе 79 рублей, но это стало возможным благодаря росту цен на нефть, снижению импорта и ожиданиям смягчения политики Центробанка. Тренд неустойчивый, и рубль остается уязвимым. Важно смотреть на то, как активизируются негативные факторы: новые санкции, падение цен на нефть, усиление оттока капитала. В худшем случае возможен возврат к уровню 90–95 рублей за доллар уже осенью. Я даже не исключаю краткосрочные всплески до 100 рублей за доллар, тем более в условиях нынешней геополитической нестабильности.

Согласен с пессимистичными прогнозами Кузнецовой и управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев. Он говорит, что с 7 августа втрое сокращены объемы валютных продаж по бюджетному правилу — то есть то, сколько иностранной валюты (например, долларов или юаней) государство продает на рынке, чтобы поддерживать рубль.

— Это действительно ослабляет поддержку рубля. Тем не менее сохраняются другие стабилизирующие факторы, в том числе ежедневные интервенции на рынке юаня и обязательная продажа экспортной выручки. При текущем балансе вероятен постепенный уход рубля к диапазону 85–95 рублей за доллар и 100–105 рублей за евро к концу года, а не стремительное падение. Чтобы курс ушел в район 150, потребовались бы масштабные внешние шоки, например резкое снижение нефтяных цен или новые санкции.

ПО ТЕМЕ
Дмитрий Капустин
Курс рубля Девальвация рубля Обвал рубля Курс доллара Цена на нефть Дефицит бюджета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Мнение
Учитель начальных классов рассказал, почему на самом деле молодые педагоги увольняются из школ
Сергей Кукушкин
Учитель из Екатеринбурга
Мнение
«Разные цены для туристов и местных»: российская туристка рассказала, как отдохнула в Грузии и сколько потратила
Тома Минадзе
корреспондент
Мнение
«Выглядит оплеухой от АВТОВАЗа». Обсуждаем цену новой Lada Iskra и риски провала проекта
Артем Краснов
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление