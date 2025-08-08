НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Экономика Кризис-2025 Проблема «На всю страну нужно кричать, что ЧС в сельском хозяйстве!»: фермеры — о катастрофе в АПК, который не спасет даже хороший урожай

«На всю страну нужно кричать, что ЧС в сельском хозяйстве!»: фермеры — о катастрофе в АПК, который не спасет даже хороший урожай

Узнали у аграриев, почему они хотят бросить бизнес

Рекордов не ждем, но зерна будет достаточно

В большинстве регионов страны уборка урожая зерновых идет полным ходом. При этом в Ставропольском крае рапортуют уже о рекордном урожае зерновых и зернобобовых в 10 миллионов тонн, несмотря на засуху на юге, а в Сибири только готовятся приступать к уборочной.

В 2025 году от аграриев ждут 130–131 миллион тонн зерновых. Такие предварительные прогнозы дают эксперты, это меньше, чем в рекордном 2022-м (157 миллионов тонн) и в 2023-м (145 миллионов), однако и не печальный 2010 год, когда из-за неурожая собрали только 61 миллион тонн. И пока прогнозы обещают, что урожай будет выше прошлогоднего — 127 миллионов.

При этом погода не слишком благоволит хлеборобам: на юге — засуха, в Поволжье и в Центральной России — ливни.

В Сибири аграрии ждут неплохого урожая зерновых. То же самое можно сказать и про масличные культуры — рапс, лен, подсолнечник, которые возделывают всё больше. Но при этом цифры и прогнозы самих аграриев радуют мало.

Как и в прошлые годы, при полных закромах зерно снова ничего не стоит. При этом пошли вниз и цены на так называемые маржинальные культуры: лен, рапс, чечевицу.

О сложной ситуации, которая сложилась в АПК не только региона, но и всей страны, а также о том, что думают о проблеме чиновники и специалисты, — в материале NGS55.RU. Спойлер: всё может закончиться закрытием хозяйств.

«Хочется запахать урожай и всё бросить»

Руководитель КФХ «Пчелка» из Москаленского района Омской области Николай Ромащенко не рад ожидаемому хорошему урожаю. По словам фермера, цены упали на всю продукцию. Из-за этого заниматься растениеводством невыгодно.

Цена на зерно не устраивает аграриев

«Обстановка плохая: урожай есть, а цены ни на пшеницу, ни на чечевицу, ни на лен, ни на рапс — нет. Предлагают такие смешные деньги, что хочется запахать весь урожай и бросить. Затраты понесли серьезные, а выхлоп слабенький, поэтому никакого настроения нет. Чем еще заняться крестьянину? Животноводство у нас тоже, мягко говоря, неприбыльное».

Минувшей зимой в КФХ «Пчелка» открыли новую линию по подготовке семян. Вложения сделаны большие, но оправдаются ли они, непонятно. По словам Николая Ромащенко, он не может вмиг прекратить работу.

«Взять и закрыться мы тоже не можем, потому что у нас обязательства по кредитам, перед собственниками земли: мы ее арендуем у пайщиков. Ситуация невеселая, мягко говоря. Мы сейчас отдаем пшеницу 3-го класса по цене фуража на свинокомплексе. Получается, что людей тем же зерном кормят, что и свиней. 12 тысяч за тонну — это разве цена? Где справедливость? Красная чечевица стоит всего 25 тысяч за тонну. А сколько в нее вложили — попробуй ее собери и отдай бесплатно».

На аграриях все пытаются заработать, а сами крестьяне в итоге остаются ни с чем.

Николай Ромащенко

руководитель КФХ «Пчелка»

«Цены добивают сельское хозяйство»

Глава КФХ Сергей Якимчик, помимо растениеводства, занимается и животноводством — разводит крупный рогатый скот на мясо. Но прибыли нет ни с продажи зерна, ни с реализации говядины.

Рапс не стал спасением от падения доходов для аграриев

«С ценами на урожай всё понятно: они добивают сельское хозяйство. Если на юге страны при урожайности 25 центнеров зерна с гектара бросают землю, то что делать нам в Сибири? Если себестоимость зерна — 20 тысяч, а мы продаем его по 10 тысяч? Это что за бизнес?»

Сергей Якимчик выразил возмущение тем, что федералы до сих пор не сняли пошлину на масленичные культуры, идущие на экспорт в Китай. Животноводство тоже нерентабельно.

Животноводство не приносит той прибыли, какую от него ждут

«Какая может быть маржинальность? У нас что, затраты на газ снизились, на электроэнергию, на ГСМ? Каждый день цены растут. И получается, что в сельском хозяйстве — полная жесть. И откуда у нас будет рекордный урожай, если нам недоступны удобрения и кредиты? Урожай нам с неба не упадет. И все про это молчат, СМИ про это не пишут, чиновники не говорят. В АПК у нас не проблема, у нас в АПК чрезвычайная ситуация. На всю страну нужно кричать, что ЧС в сельском хозяйстве!» — возмутился Якимчик.

Поэтому, по заявлениям агрария, у многих коллег есть единственное желание — бросить бизнес. Некоторые фермеры не обрабатывают поля — они заросли бурьяном. Причем такая заброшенная пашня появилась под Омском, а не только в отдаленных районах.

Какой урожай в других регионах и чего ждут аграрии?

Активная уборка урожая ведется на юге страны и в Черноземье. Из-за засухи урожайность озимой пшеницы в этом году намного ниже. К примеру, в Ростовской области соберут всего 7 миллионов тонн — на 4 миллиона меньше, чем год назад.

С аналогичными проблемами столкнулись аграрии Крыма и Кубани, где урожайность ниже, чем год назад.

Говорить об урожае в других регионах страны пока рано: уборка еще не началась. По данным Минсельхоза, аграрии Омской области начали уборку озимых культур — их урожайность 30 и более центнеров с гектара (намного больше, чем обычно). Также убирают бобовые культуры. Основная жатва начнется в третьей декаде августа.

В 2024 году в Омской области собрали рекордный урожай — 4 миллиона тонн. Однако из-за больших объемов и низкого качества цены на пшеницу значительно снизились.

В России в 2024 году, по данным Росстата, собрали почти 126 миллионов тонн зерна. Прогноз на этот год — 130 миллионов тонн.

«У меня закупают чечевицу по 22 рубля, в магазине ее продают за 158 рублей»

Скептически оценивает будущий урожай и фермер Петр Бурма: слишком непредсказуемой может быть погода в августе. К примеру, дожди приведут к падению качества зерна.

Для защиты от вредителей и болезней посевы пришлось неоднократно обрабатывать

«Мы все зависим от погоды, и прошлый год это прекрасно показал. В этом году как никогда нас атаковали самые разные насекомые, болезни. Это всё затраты: от вредителей пришлось два раза обрабатывать, от болезней фунгицидку проводили тоже два раза. А вот компании, которые продают нам „химию“, — они хорошо заработали», — заявил фермер.

Петр Бурма послушал рекомендации и тоже посеял больше маржинальных культур — рапса и чечевицы. Но цены рухнули. Аграрий не понимает, почему у него чечевицу хотят купить по 22 рубля, а в магазине она стоит 158 рублей?

«Все сейчас кричат о маржинальных культурах: давайте переходить на них, и вы будете спасены. И мы их посеяли. В прошлому году я красную чечевицу продал по 38 рублей — неплохо. В этом году звонит та же компания и называет цену — 22 рубля. Кроме нецензурных слов, у меня никакой реакции не было. Зашел я в магазин. И что вижу? 900 граммов чечевицы стоят 158 рублей! Да я готов сам сесть и вручную тонны чечевицы перебрать, чтобы по 158 рублей продать. Из-за всего этого у нас в сельском хозяйстве настоящий бардак».

Смысла выращивать много зерна аграрии не видят

По мнению фермера, люди, которые производят хлеб, молоко и мясо, просто прозябают, в то время когда цены на солярку, электричество, удобрения постоянно растут.

«Мне жалко коллег. Сколько можно терпеть? Если раньше мы были кормильцами, нам теперь напрямую говорят: вы лохи, мы вас будем доить, сколько хотим. Почему цена на топливо одна всю страну и почему нельзя это сделать с зерном? Были пошлины. Сейчас пошлину обнулили, а стоимость зерна не изменилась. Где эти 3 рубля с пошлины? Кроме беспредела и бардака, я это никак не могу назвать».

«Мы идем в никуда»

Президент Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области Иван Бригерт говорит о том, что раньше мог сдать КАМАЗ льна или рапса и купить 30 тонн солярки. Сейчас для покупки такого же количества топлива нужно отправить на элеватор пять самосвалов.

Когда пшеницы много, цены на нее падают

«Виды на урожай, наверное, хорошие. А ценовая политика такая, что мы придем в никуда. У нас есть Минсельхоз, который сказал: занимайтесь маржинальными культурами — рапсом, льном, чечевицей. И что мы имеем? Чечевица была 60 тысяч за тонну — сейчас за нее предлагают 22 тысячи. Проблема просматривается явно. Я как руководитель союза общаюсь с коллегами из других регионов. По зерну на западе страны цены пошли вверх. У них там 17–18 тысяч за тонну дают, у нас — около 12–13. Если у нас будет качество зерна, то, может, будет цена», — предположил руководитель отраслевого объединения.

При этом Иван Бригерт выразил уверенность в том, что с хлебом область и страна будут и, несмотря на все проблемы с погодой, качественного зерна достаточно для пропитания.

Засуха на юге России может помочь аграриям

Заместитель директора ООО «Агрохолдинг Сибирь» Сергей Соловьев сделал ставку на твердую пшеницу: закупочные цены на нее выше, чем на мягкую. Также предприятие стало больше выращивать подсолнечника.

Подсолнечник может немного улучшить финансовое положение аграриев

«Подсолнечник цветет, мы его сеяли по глубокой зяби, поэтому проблем с влагой не было: с осени ее в почве накопилось достаточно. Уже в первой половине октября планируем приступить к его уборке. В этом году на юге страны — засуха, урожай подсолнечника низкий, может, благодаря этому у нас цены пойдут вверх».

«Цены формируем не мы, а мировая конъюнктура»

А что говорят зернотрейдеры — те, кто закупает урожай у аграриев? Генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Илья Баринов отметил, что на формирование цен на урожай влияет множество факторов.

Себестоимость производства зерна постоянно растет

«Это зависит не от нас, а от конъюнктуры: урожай Канады, Австралии, Казахстана тоже влияет на цены. Пошлины, сильный рубль, дорогая логистика — всё это отражается на стоимости продукции. И мы представлены не на всех мировых рынках. Цены на масличные и бобовые пошли вниз, потому что объемы их производства увеличились. А сейчас еще могут быть проблемы с качеством».

Илья Баринов не смог пока предсказать, какой будет закупочная цена на самую массовую культуру — пшеницу. Она колеблется от 10 до 13 тысяч рублей за тонну. Если зерно будет некачественным и прорастет на корню из-за дождей, то фермерам снова придется его продавать за бесценок. К примеру, в прошлом году с поля пшеницу забирали по 6–7 рублей за килограмм (при рыночной стоимости 12).

Что говорят в Минсельхозе и при чем здесь Китай?

Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа в разговоре с журналистом NGS55.RU заявил, что его ведомство прорабатывает разные пути сбыта продукции. Основное направление — это Китай, куда хотят отправлять фуражную муку.

«Вы знаете ситуацию, в которой мы находимся, — санкции и другие ограничения. Но Минсельхоз сегодня отрабатывает коридоры, варианты экспорта в Китай кормовой муки. Работаем с Москвой, чтобы перерабатывать зерно у себя и отправлять на экспорт готовую продукцию, а не сырье. Ведем работу с мельницами и хлебозаводами, чтобы они увеличили производство. Ищем пути, разные модели отправки продукции».

Некоторые аграрии перешли на выращивание гречихи

Что касается падения цен на маржинальные культуры, которые ранее советовали сеять аграриям, то фермерам не нужно ими увлекаться.

«Это рынок, у нас нет плановой экономики. Мы сразу говорили: нельзя увлекаться нишевыми культурами — чечевицей, нутом и т. д. Рынок по ним намного меньше, чем по пшенице. Мы всем это рекомендовали. Если будет перепроизводство, то цена упадет».

Тем не менее пока рано говорить о том, получат ли аграрии какую-либо поддержку из-за падения стоимости продукции. Еще не собран урожай, объем и качество которого в Минсельхозе пока не могут оценить, всё станет понятно через месяц-полтора. Тогда же в ведомстве смогут сказать, будут ли дополнительные субсидии для крестьян.

«По мерам поддержки аграриев станет понятнее в конце сентября — октябре. Мы еще не приступили к уборке. Аграрии говорят, что будет хороший урожай, но это еще не факт. Сегодня у нас низкие температуры, осадки — всё это ведет к появлению болезней и вредителей. Это влияет на формирование объема и качества урожая. В связи с осадками может быть пророст зерна. Поэтому ищем варианты сбыта фуража».

Сбудутся ли прогнозы?

Оценку валового сбора зерна в стране дал независимый эксперт в сельском хозяйстве Александр Корбут.

«Цифры в 130–135 миллионов валового сбора зерна реальные, особенно если учитывать новые регионы страны и Крым. Это среднегодовой показатель, не рекорд. Да, на юге страны неприятная ситуация с засухой — там существенный спад. Но он перекрывается ростом сбора урожая в Черноземье и Поволжье. И об урожае лучше говорить тогда, когда он собран. Еще неизвестно, какие фокусы нам преподнесет погода: 5 августа на Алтае выпал снег. Что касается стоимости зерна, то мировой рынок насыщен пшеницей, поэтому высоких цен не будет. Скорее всего, на следующий год аграрии просто будут сеять меньше».

