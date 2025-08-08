«На всю страну нужно кричать, что ЧС в сельском хозяйстве!»: фермеры — о катастрофе в АПК, который не спасет даже хороший урожай

Рекордов не ждем, но зерна будет достаточно Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

В большинстве регионов страны уборка урожая зерновых идет полным ходом. При этом в Ставропольском крае рапортуют уже о рекордном урожае зерновых и зернобобовых в 10 миллионов тонн, несмотря на засуху на юге, а в Сибири только готовятся приступать к уборочной.

В 2025 году от аграриев ждут 130–131 миллион тонн зерновых. Такие предварительные прогнозы дают эксперты, это меньше, чем в рекордном 2022-м (157 миллионов тонн) и в 2023-м (145 миллионов), однако и не печальный 2010 год, когда из-за неурожая собрали только 61 миллион тонн. И пока прогнозы обещают, что урожай будет выше прошлогоднего — 127 миллионов.

При этом погода не слишком благоволит хлеборобам: на юге — засуха, в Поволжье и в Центральной России — ливни.

В Сибири аграрии ждут неплохого урожая зерновых. То же самое можно сказать и про масличные культуры — рапс, лен, подсолнечник, которые возделывают всё больше. Но при этом цифры и прогнозы самих аграриев радуют мало.

Как и в прошлые годы, при полных закромах зерно снова ничего не стоит. При этом пошли вниз и цены на так называемые маржинальные культуры: лен, рапс, чечевицу.

О сложной ситуации, которая сложилась в АПК не только региона, но и всей страны, а также о том, что думают о проблеме чиновники и специалисты, — в материале NGS55.RU. Спойлер: всё может закончиться закрытием хозяйств.

«Хочется запахать урожай и всё бросить»

Руководитель КФХ «Пчелка» из Москаленского района Омской области Николай Ромащенко не рад ожидаемому хорошему урожаю. По словам фермера, цены упали на всю продукцию. Из-за этого заниматься растениеводством невыгодно.

Цена на зерно не устраивает аграриев Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Обстановка плохая: урожай есть, а цены ни на пшеницу, ни на чечевицу, ни на лен, ни на рапс — нет. Предлагают такие смешные деньги, что хочется запахать весь урожай и бросить. Затраты понесли серьезные, а выхлоп слабенький, поэтому никакого настроения нет. Чем еще заняться крестьянину? Животноводство у нас тоже, мягко говоря, неприбыльное».

Минувшей зимой в КФХ «Пчелка» открыли новую линию по подготовке семян. Вложения сделаны большие, но оправдаются ли они, непонятно. По словам Николая Ромащенко, он не может вмиг прекратить работу.

«Взять и закрыться мы тоже не можем, потому что у нас обязательства по кредитам, перед собственниками земли: мы ее арендуем у пайщиков. Ситуация невеселая, мягко говоря. Мы сейчас отдаем пшеницу 3-го класса по цене фуража на свинокомплексе. Получается, что людей тем же зерном кормят, что и свиней. 12 тысяч за тонну — это разве цена? Где справедливость? Красная чечевица стоит всего 25 тысяч за тонну. А сколько в нее вложили — попробуй ее собери и отдай бесплатно».

На аграриях все пытаются заработать, а сами крестьяне в итоге остаются ни с чем. Николай Ромащенко руководитель КФХ «Пчелка»

«Цены добивают сельское хозяйство»

Глава КФХ Сергей Якимчик, помимо растениеводства, занимается и животноводством — разводит крупный рогатый скот на мясо. Но прибыли нет ни с продажи зерна, ни с реализации говядины.

Рапс не стал спасением от падения доходов для аграриев Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«С ценами на урожай всё понятно: они добивают сельское хозяйство. Если на юге страны при урожайности 25 центнеров зерна с гектара бросают землю, то что делать нам в Сибири? Если себестоимость зерна — 20 тысяч, а мы продаем его по 10 тысяч? Это что за бизнес?»

Сергей Якимчик выразил возмущение тем, что федералы до сих пор не сняли пошлину на масленичные культуры, идущие на экспорт в Китай. Животноводство тоже нерентабельно.

Животноводство не приносит той прибыли, какую от него ждут Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Какая может быть маржинальность? У нас что, затраты на газ снизились, на электроэнергию, на ГСМ? Каждый день цены растут. И получается, что в сельском хозяйстве — полная жесть. И откуда у нас будет рекордный урожай, если нам недоступны удобрения и кредиты? Урожай нам с неба не упадет. И все про это молчат, СМИ про это не пишут, чиновники не говорят. В АПК у нас не проблема, у нас в АПК чрезвычайная ситуация. На всю страну нужно кричать, что ЧС в сельском хозяйстве!» — возмутился Якимчик.

Поэтому, по заявлениям агрария, у многих коллег есть единственное желание — бросить бизнес. Некоторые фермеры не обрабатывают поля — они заросли бурьяном. Причем такая заброшенная пашня появилась под Омском, а не только в отдаленных районах.

Какой урожай в других регионах и чего ждут аграрии? Узнать Активная уборка урожая ведется на юге страны и в Черноземье. Из-за засухи урожайность озимой пшеницы в этом году намного ниже. К примеру, в Ростовской области соберут всего 7 миллионов тонн — на 4 миллиона меньше, чем год назад. С аналогичными проблемами столкнулись аграрии Крыма и Кубани, где урожайность ниже, чем год назад. Говорить об урожае в других регионах страны пока рано: уборка еще не началась. По данным Минсельхоза, аграрии Омской области начали уборку озимых культур — их урожайность 30 и более центнеров с гектара (намного больше, чем обычно). Также убирают бобовые культуры. Основная жатва начнется в третьей декаде августа. В 2024 году в Омской области собрали рекордный урожай — 4 миллиона тонн. Однако из-за больших объемов и низкого качества цены на пшеницу значительно снизились. В России в 2024 году, по данным Росстата, собрали почти 126 миллионов тонн зерна. Прогноз на этот год — 130 миллионов тонн.

«У меня закупают чечевицу по 22 рубля, в магазине ее продают за 158 рублей»

Скептически оценивает будущий урожай и фермер Петр Бурма: слишком непредсказуемой может быть погода в августе. К примеру, дожди приведут к падению качества зерна.

Для защиты от вредителей и болезней посевы пришлось неоднократно обрабатывать Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Мы все зависим от погоды, и прошлый год это прекрасно показал. В этом году как никогда нас атаковали самые разные насекомые, болезни. Это всё затраты: от вредителей пришлось два раза обрабатывать, от болезней фунгицидку проводили тоже два раза. А вот компании, которые продают нам „химию“, — они хорошо заработали», — заявил фермер.

Петр Бурма послушал рекомендации и тоже посеял больше маржинальных культур — рапса и чечевицы. Но цены рухнули. Аграрий не понимает, почему у него чечевицу хотят купить по 22 рубля, а в магазине она стоит 158 рублей?

«Все сейчас кричат о маржинальных культурах: давайте переходить на них, и вы будете спасены. И мы их посеяли. В прошлому году я красную чечевицу продал по 38 рублей — неплохо. В этом году звонит та же компания и называет цену — 22 рубля. Кроме нецензурных слов, у меня никакой реакции не было. Зашел я в магазин. И что вижу? 900 граммов чечевицы стоят 158 рублей! Да я готов сам сесть и вручную тонны чечевицы перебрать, чтобы по 158 рублей продать. Из-за всего этого у нас в сельском хозяйстве настоящий бардак».

Смысла выращивать много зерна аграрии не видят Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

По мнению фермера, люди, которые производят хлеб, молоко и мясо, просто прозябают, в то время когда цены на солярку, электричество, удобрения постоянно растут.

«Мне жалко коллег. Сколько можно терпеть? Если раньше мы были кормильцами, нам теперь напрямую говорят: вы лохи, мы вас будем доить, сколько хотим. Почему цена на топливо одна всю страну и почему нельзя это сделать с зерном? Были пошлины. Сейчас пошлину обнулили, а стоимость зерна не изменилась. Где эти 3 рубля с пошлины? Кроме беспредела и бардака, я это никак не могу назвать».

«Мы идем в никуда»

Президент Союза крестьянских (фермерских) хозяйств Омской области Иван Бригерт говорит о том, что раньше мог сдать КАМАЗ льна или рапса и купить 30 тонн солярки. Сейчас для покупки такого же количества топлива нужно отправить на элеватор пять самосвалов.

Когда пшеницы много, цены на нее падают Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Виды на урожай, наверное, хорошие. А ценовая политика такая, что мы придем в никуда. У нас есть Минсельхоз, который сказал: занимайтесь маржинальными культурами — рапсом, льном, чечевицей. И что мы имеем? Чечевица была 60 тысяч за тонну — сейчас за нее предлагают 22 тысячи. Проблема просматривается явно. Я как руководитель союза общаюсь с коллегами из других регионов. По зерну на западе страны цены пошли вверх. У них там 17–18 тысяч за тонну дают, у нас — около 12–13. Если у нас будет качество зерна, то, может, будет цена», — предположил руководитель отраслевого объединения.

При этом Иван Бригерт выразил уверенность в том, что с хлебом область и страна будут и, несмотря на все проблемы с погодой, качественного зерна достаточно для пропитания.

Засуха на юге России может помочь аграриям

Заместитель директора ООО «Агрохолдинг Сибирь» Сергей Соловьев сделал ставку на твердую пшеницу: закупочные цены на нее выше, чем на мягкую. Также предприятие стало больше выращивать подсолнечника.

Подсолнечник может немного улучшить финансовое положение аграриев Источник: Дмитрий Емельянов / Е1.RU

«Подсолнечник цветет, мы его сеяли по глубокой зяби, поэтому проблем с влагой не было: с осени ее в почве накопилось достаточно. Уже в первой половине октября планируем приступить к его уборке. В этом году на юге страны — засуха, урожай подсолнечника низкий, может, благодаря этому у нас цены пойдут вверх».

«Цены формируем не мы, а мировая конъюнктура»

А что говорят зернотрейдеры — те, кто закупает урожай у аграриев? Генеральный директор ООО «Сибирский комбинат хлебопродуктов», президент Ассоциации предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Илья Баринов отметил, что на формирование цен на урожай влияет множество факторов.

Себестоимость производства зерна постоянно растет Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Это зависит не от нас, а от конъюнктуры: урожай Канады, Австралии, Казахстана тоже влияет на цены. Пошлины, сильный рубль, дорогая логистика — всё это отражается на стоимости продукции. И мы представлены не на всех мировых рынках. Цены на масличные и бобовые пошли вниз, потому что объемы их производства увеличились. А сейчас еще могут быть проблемы с качеством».

Илья Баринов не смог пока предсказать, какой будет закупочная цена на самую массовую культуру — пшеницу. Она колеблется от 10 до 13 тысяч рублей за тонну. Если зерно будет некачественным и прорастет на корню из-за дождей, то фермерам снова придется его продавать за бесценок. К примеру, в прошлом году с поля пшеницу забирали по 6–7 рублей за килограмм (при рыночной стоимости 12).

Что говорят в Минсельхозе и при чем здесь Китай?

Глава Министерства сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа в разговоре с журналистом NGS55.RU заявил, что его ведомство прорабатывает разные пути сбыта продукции. Основное направление — это Китай, куда хотят отправлять фуражную муку.

«Вы знаете ситуацию, в которой мы находимся, — санкции и другие ограничения. Но Минсельхоз сегодня отрабатывает коридоры, варианты экспорта в Китай кормовой муки. Работаем с Москвой, чтобы перерабатывать зерно у себя и отправлять на экспорт готовую продукцию, а не сырье. Ведем работу с мельницами и хлебозаводами, чтобы они увеличили производство. Ищем пути, разные модели отправки продукции».

Некоторые аграрии перешли на выращивание гречихи Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Что касается падения цен на маржинальные культуры, которые ранее советовали сеять аграриям, то фермерам не нужно ими увлекаться.

«Это рынок, у нас нет плановой экономики. Мы сразу говорили: нельзя увлекаться нишевыми культурами — чечевицей, нутом и т. д. Рынок по ним намного меньше, чем по пшенице. Мы всем это рекомендовали. Если будет перепроизводство, то цена упадет».

Тем не менее пока рано говорить о том, получат ли аграрии какую-либо поддержку из-за падения стоимости продукции. Еще не собран урожай, объем и качество которого в Минсельхозе пока не могут оценить, всё станет понятно через месяц-полтора. Тогда же в ведомстве смогут сказать, будут ли дополнительные субсидии для крестьян.

«По мерам поддержки аграриев станет понятнее в конце сентября — октябре. Мы еще не приступили к уборке. Аграрии говорят, что будет хороший урожай, но это еще не факт. Сегодня у нас низкие температуры, осадки — всё это ведет к появлению болезней и вредителей. Это влияет на формирование объема и качества урожая. В связи с осадками может быть пророст зерна. Поэтому ищем варианты сбыта фуража».

Сбудутся ли прогнозы?

Оценку валового сбора зерна в стране дал независимый эксперт в сельском хозяйстве Александр Корбут.