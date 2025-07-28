Во всём виновата не засуха, а аргентинская модель? Что на самом деле бьет по российскому агропрому и грозит обвалом урожая

Рекордного урожая больше не увидим Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU

Главные зерновые регионы России — Ростовская область, Краснодарский и Ставропольский края — столкнулись с сильнейшей засухой, грозящей обвалом урожая до минимального уровня за последние 5–10 лет. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) прогнозирует значительное снижение сборов зерна в этих регионах, что может негативно сказаться на продовольственной безопасности страны и экспортном потенциале.

Уже в нескольких регионах страны ввели режим ЧС. В частности, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил: «Из-за нехватки влаги посевы сохнут, формируются мелкими и слабыми».

Министр сельского хозяйства Оксана Лут заявила, что в Ростовской области из-за погодных аномалий ожидается очень низкая урожайность зерновых.

При этом, скажем, в Новгородской области, наоборот, режим ЧС ввели из-за переувлажнения почв.

Продовольственная инфляция набирает обороты

— Вот и сами россияне (например, наши читатели в соцсетях) возмущаются: имея такие огромные посевные площади, у нас то картошки нет, то яиц. Еще и цены постоянно растут.

— Производство нужно просто наращивать, и это залог того, что на рынке будет спокойствие, — говорит бывший замминистра сельского хозяйства и продовольствия России, доктор экономических наук, профессор Леонид Холод. — Правда, при этом еще должен быть клапан внешней торговли. В данном случае клапан, чтобы не было перепроизводства. Потому что можно так нарастить производство, которое при закрытых внешних клапанах приведет к дестимулированию всего сельского хозяйства.

Что касается роста цен, так у нас вообще-то инфляцию до сих пор никто не отменил. А продовольственная инфляция всегда больше, чем общая, потому что хлеб вы покупаете каждый день, а, например, холодильник, телевизор или автомобиль не каждый день. У сельхозников есть своя инфляция издержек, она связана с ростом цен на электричество, на все услуги и товары, которые они покупают. И куда они [аграрии] эти издержки денут — только повысят цены.

Провальные реформы

Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с MSK1.RU утверждает, что нынешняя ситуация на аграрном рынке — это следствие провальных реформ в сельском хозяйстве страны, которые проводились последние годы.

— Всё это последствия тех ошибочных решений, которые были приняты в 2021 году. Тогда была внедрена система регулирования, которая опирается на самый негативный в мире опыт — аргентинский. В этом году основные потери урожая были не от погодных условий, а от того, что технологичность сельского хозяйства сильно упала. Именно это в первую очередь приводит к большим потерям. Ссылаться чиновники будут всегда на непогоду, но она просто выявляет проблемы. Когда посевы технологичные, это позволяет защищаться от погодных рисков.

— А в чем конкретно заключается негативный «аргентинский» опыт госрегулирования АПК?

— Аргентина больше 30 лет назад ввела экспортные пошлины на пшеницу. И это привело к тому, что Аргентина как конкурент по пшенице перестала развиваться на мировом рынке. Хотя все 90-е годы мы были импортозависимы и тащили в страну именно аргентинскую пшеницу. Она была самой конкурентоспособной. Но их конкурентоспособность слилась, как только они ввели эти пошлины. А Бразилия, которая стартовала также больше 30 лет тому назад, с практически таких же стартовых позиций, как и Аргентина, сейчас второй по объему экспорта агропродукции в мире субъект. То есть они уже на $140 миллиардов экспортируют продукции. Мы, Россия, далеко позади.

— В Аргентине при таком госрегулировании просело только производство зерна, или в целом всё аграрное производство?

— Всё. Они точно так же, как и Россия сейчас, переориентировались и отдали площади, которые засевали тогда сплошной пшеницей, под другие альтернативные культуры, которые более рентабельны и выгодны. Но не добились на них пока результатов. Их сельскохозяйственные производители, фермеры аргентинские, начали переключаться на производство сои и кукурузы. Но при этом экономика уже так пострадала, что общие результаты АПК в общем сильно не поднялись.

Возьмем урожайность. Она же зависит от технологии, а технологии зависят от денег. Те же самые бразильцы, они вообще не парятся на тему производства пшеницы, они ее импортируют, но сою они собирают по 60 центнеров с гектара. А аргентинцы 40 центнеров с гектара пшеницы не могут получить.

— Ну вот губернаторы сейчас жалуются то на весенние заморозки, то на летнюю засуху, из-за которых якобы погибли фрукты, картошка, зерновые.

— Климатические изменения только в плюс играют России. Речь идет о неудачной погоде в этом году. Но неудачная погода у нас каждый год по регионам. У нас же нет глобальной засухи, она каждый год по нескольким регионам гуляет. Просто последствия не настолько сильные от этих засух, мы столько урожая от них не теряли бы.

— Вы говорите, что упала технологичность сельского хозяйства. Но объясните нашим читателям, далеким от вопросов АПК, в чем конкретно проблема.

— Проблема в недостаточности ресурсов для поддержания технологий. Ну то есть начинаем экономить на всём: на средствах защиты растений, на тех же стимуляторах роста корней, например. Теперь представьте: засуха. В глубине метрового слоя, может быть, влага еще и осталась, а в поверхностном слое ее нет. И для того, чтобы растение до этой влаги достало, надо применять стимуляторы роста корней. А на это денег нет. Ну, значит, корни растений так и остались в сухом слое, не вытягиваются до влаги, всё, отсюда и потери урожая.

Вон закупки техники как упали. Посмотрите на ситуацию с погодными окнами для уборки. Там, где идут дожди, заливает всё, нафиг, там технику на поле получается только, когда между дождями короткие паузы возникают. А техники мало, её не хватает. Значит, за это время не успели убрать. Это к чему приведет потом? Опять к потере урожая! Благодаря дождичку и клейковина вымоется, а она у нас и так низкая, а оттого не конкурентоспособная.

— И при этом ведь никто не отменял поручение нарастить аграрный экспорт к 2030 году в полтора раза.