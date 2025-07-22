Любой ценой, но не бесплатно. В Сбербанке рассказали, как россиян разводят специалисты по «списанию долгов»

Многие люди долгие годы перекредитовывались, чтобы погасить предыдущие кредиты, а теперь из-за ужесточения правил деньги им давать перестали Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Хотя размер просроченной задолженности в стране остается очень низким, у банков растут доли кредитов, по которым заемщики перестают платить. В основном неплатежи допускают граждане. Их общий долг по всему банковскому сектору достиг рекордных 1,5 триллиона рублей. Это почти 6% от всего портфеля кредитных организаций страны.

Проблемными становятся кредиты, выданные не сейчас, а в предыдущие годы. Банкиры видят причину в том, что нынешние жесткие денежно-кредитные условия обнажают старые проблемы. Многие люди долгие годы перекредитовывались, чтобы погасить предыдущие кредиты, а теперь из-за ужесточения правил деньги им давать перестали.

На фоне этого процветает рынок «раздолжнителей» — юридических посредников, которые обещают клиентам «списание всех долгов». О том, что это за явление и чем оно опасно в первую очередь для самих заемщиков, наши коллеги из «Фонтанки» поговорили с заместителем председателя Северо-Западного банка Сбербанка Антоном Киселёвым.

Кто такие раздолжнители? Раздолжнителями на банковском сленге называют предпринимателей или компании, которые предлагают гражданам, попавшим в трудную ситуацию с банками, микрофинансовыми организациями или другими кредиторами, полное списание долгов.

Единственный законный способ избавиться от долгов — пройти процедуру банкротства. Она максимально упрощена для граждан с относительно небольшой задолженностью. Если общая сумма долга не превышает 1 миллиона рублей, обанкротиться можно, обратившись с заявлением в МФЦ. Если больше — через суд.

Никто, кроме суда или государственных органов, не может списать человеку его долги, и уж тем более это не могут сделать раздолжнители. Но некоторые люди не знают об этом, боятся трудностей при оформлении документов или рассчитывают перехитрить систему, поэтому и обращаются к посредникам.

— Существует такой менталитет: людям очень неловко признавать свои ошибки или хочется как-то минимизировать потери, которые могут возникнуть от всех процедур урегулирования своих долгов. А еще создается яркий новостной фон, который мы часто можем слышать и по телевизору, и по радио, и в СМИ, — о том, что существуют компании, которые помогут решить проблемы и списать долги. У них грамотный маркетинг. Плюс люди попадают в стрессовую ситуацию, — говорит Антон Киселёв, заместитель председателя Северо-Западного банка Сбербанка.

Это законные действия или мошенничество?

Де-юре это бизнес, основанный на консалтинговых, юридических услугах. Это законно, но практики, которые используют такие посредники де-факто, вводят клиента в заблуждение, что может расцениваться как мошенничество. Например, когда людям обещают безусловное списание долгов — и те в итоге платят раздолжнителям больше, чем задолжали кредиторам.

— Мы такие кейсы видим. Например, когда у человека 300 тысяч рублей задолженности, а он в итоге, пока сотрудничал с раздолжнителями, выложил им сопоставимую сумму в качестве оплаты этих услуг. Если с этой стороны посмотреть, то, на мой взгляд, это очень близко к мошенничеству — на грани фола, а может быть, даже за гранью, — считает Киселёв.

Грозит ли человеку ответственность за обращение к раздолжнителям?

Привлечение гражданина к ответственности за сам факт обращения к раздолжнителям не предусмотрено законодательством. Но если будет установлено, что действия клиента раздолжнителей нанесли вред кредиторам, ему грозит ответственность вплоть до уголовной.

Например, часть 1 статьи 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство» предусматривает наказание от 200–500 тысяч рублей штрафа до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в 200 тысяч.

Если человек скрыл свое имущество, его реальное местоположение или размер, неправомерно продал его, уничтожил или фальсифицировал документацию, препятствовал работе арбитражного управляющего, его могут привлечь по статье 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Самое суровое наказание, которое можно получить, например, за сокрытие имущества, — до трех лет неволи со штрафом до 200 тысяч рублей.

Сколько люди платят раздолжнителям?

Зависит от того, какие услуги человеку продали. Если это просто юридические консультации или помощь в оформлении и подаче заявления на банкротство в суд (все-таки обывателю не каждый день приходится этим заниматься), за них могут просить относительно небольшие суммы — от нескольких тысяч до десятков тысяч рублей или же в районе 10–30% от суммы долга. Но это может быть только началом водоворота, в который попадает неплательщик.

— Примерно с таких сумм они начинают работать с клиентами, но при этом практически никакую работу не делают. Всё ограничивается той самой подачей пакета документов, которую при желании человек может сделать сам бесплатно. Стоимость услуг таких деятелей не имеет верхнего предела: это могут быть сотни тысяч рублей, могут быть проценты от объема задолженности, которая сформировалась у человека. Мы даже видели случаи совершенно вопиющие, когда люди, попавшись на удочку раздолжнителей, брали дополнительные деньги в кредит в других банках к моменту, когда у них уже возникла сложная ситуация, например, со Сбером, и этими деньгами оплачивали услуги раздолжнителей. Так они усугубляли свою ситуацию и получали дополнительного кредитора себе на «борт», — отмечает Киселёв.

Банки обмениваются информацией о проблемных кредитах и сложных клиентах, но бывают ситуации, которые находятся за пределами их поля зрения. Например, когда человек находится на грани, в преддверии какой-то сложной ситуации — он уже понял, что не сможет обслуживать свои обязательства, но в неплатежах это пока не отразилось. Или же человек продолжает брать кредиты не на себя, а на родственников. Таких кейсов множество.

Банки с этим борются, потому что сами хотят заработать на людях, — так ли это?

Банки действительно зарабатывают на выдаче кредитов (как и много на чем еще), но они не заинтересованы в росте количества «плохих» кредитов, которые люди не могут обслуживать.

— Дополнительная нагрузка на человека — одна из ключевых причин, почему мы начинаем говорить об этом громко и пытаемся донести до наших клиентов, что раздолжнители — это вред со всех сторон, — объясняет Киселёв. — Задача раздолжнителя — заработать на клиенте и не допустить его обращения в банк. Они отговаривают, обманывают, вводят в заблуждение, говорят: «Вас сейчас там как липку обдерут, поэтому давайте лучше вы нам заплатите поменьше». Но в итоге получается, что и там человек заплатил, и долги нужно выплачивать.

Раздолжнители настраивают клиентов на то, что никакого диалога с кредитором быть не должно, активно призывают судиться и обещают списать все долги волшебным образом. При этом они умалчивают, что исход у такого дела будет один — признание банкротом и взыскание долга. Если есть имущество — его продадут на торгах и деньги отдадут кредиторам, если имущества нет — придется выплачивать сумму годами. Так или иначе кредиторы заберут свое, а человек может остаться ни с чем.

При этом банк, по словам эксперта, всегда настроен на общение с заемщиком, поиск выхода из ситуации, чтобы не доводить дело до банкротства и судебных взысканий. Кредитной организации выгоднее скорректировать условия выплаты задолженности и получить, возможно, меньше денег, чем судиться и потом взыскивать долг годами.

— Здесь точно нет иллюзий, что мы их (раздолжнителей. — Прим. ред.) якобы боимся. Нам действительно очень важно рассказывать о том, что банки готовы договариваться. Конечно же, это не панацея, и банкротства наших клиентов будут, но, по крайней мере, они не будут сопряжены с какими-то дополнительными расходами, непонятно зачем произведенными, — объясняет топ-менеджер.

Советы для попавших в трудную ситуацию

Рассказать о своей проблеме кредитору

Условия на финансовом рынке сейчас непростые, процентные ставки высокие, и сложности могут возникнуть у каждого. Главное — вовремя сообщить об этом кредитору, чтобы он смог подобрать план реструктуризации задолженности.

Это могут быть кредитные каникулы, снижение ежемесячного платежа на тот период, пока клиент испытывает подтвержденные финансовые трудности, или увеличение срока выплаты. Банки учитывают множество факторов, и в каждом случае решение принимается индивидуально.

— Раньше частыми были случаи, когда у человека валютный доход, а валюта упала в моменте. Мы на эту объективную причину могли опереться и отструктурировать график. Может быть, у человека, наоборот, позитивный повод обратиться за реструктуризацией: забеременела девушка и ушла в декретный отпуск. Это очевидный триггер, который мы учтем, когда будем собирать график, — говорит Антон Киселёв.

Если у человека есть кредиты в нескольких банках, они могут выработать единую согласованную схему реструктуризации. «Сбер» в 2022 году запустил для этого специальную межбанковскую программу, которая называется «Комплексное урегулирование задолженности».

Важно: почти во всех сложных случаях с долгами можно разобраться без инициирования банкротств, но после разговора с банком клиент всё равно может оказаться в банкротстве. По крайней мере, его возможности справедливо оценят, и если можно будет не допустить несостоятельности, то большинство кредитных организаций так и сделают.

Внимательно относиться к предложениям о списании долгов

Прежде чем обращаться к посредникам, стоит их проверить: действительно ли эти люди оказывают юридическую помощь, или за яркими вывесками и громкими обещаниями избавить от долгов ничего не стоит, только желание заработать на чужих трудностях.

— Есть действительно юристы, которые помогают собрать пакет документов и отправить его в суд. Это нетривиальное действие. Мы не каждый день объявляем себя банкротами, и здесь может потребоваться помощь. Но это точно не должны быть обещания: «Заплати нам сейчас 10% от номинала своей задолженности, и завтра ты от нее избавишься». Это точно неправда. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке, как мы все знаем, — отмечает эксперт.

Основные признаки недобросовестных раздолжнителей: обещания полного избавления от долгов без последствий, требование предварительной оплаты услуг, использование недостоверной информации и отсутствие конкретных юридических рекомендаций.

Если вы поняли, что вас обманули

Телефонные и кибермошенники в основном воздействуют на две эмоции — страх и жадность. Раздолжнители давят на те же болевые точки. Клиент может нести им всё больше и больше денег до тех пор, пока не наступит прозрение. В этом случае эксперт советует преодолеть стыд и всё равно обращаться в банк. Там человека проконсультируют и даже могут ему подсказать, как можно привлечь к ответственности недобросовестного посредника.