Снизят в последний раз в 2025 году: эксперты рассказали, что будет дальше с ключевой ставкой

С нынешними ставками рыночной ипотеки в России по сути нет Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

В конце июля Центробанк на очередном заседании решит судьбу ключевой ставки: останется ли она на прежнем уровне, снизится или, наоборот, вырастет.

В июне, напомним, ЦБ впервые за три года снизил ставку — с 21 до 20 %, однако эксперты в один голос говорили, что этого недостаточно для оживления рынка ипотеки.

В этом материале наши коллеги из E1.RU приводят мнения экспертов о том, чего они ждут от предстоящего заседания.

«Предпосылки для снижения ключевой ставки просматриваются. Я во многих сферах общаюсь с предпринимателями, смотрю, как у кого обстоят дела со спросом в разных нишах, как рынок труда себя чувствует — и будто действительно есть какая-то тенденция к замедлению экономики, то есть к сокращению роста цен. Поэтому я допускаю, что Центробанк продолжит осторожно снижать ключевую ставку. Может быть, оставит ее на том же уровне, может, снизит на 0,5% — я больше за второе. В том, что ставку будут снижать больше чем на 5%, я сомневаюсь », — говорит основатель агентства недвижимости «Драже» Никита Словиковский.

Слишком оптимистичные сигналы рынку Центробанк давать сейчас тоже боится. Никита Словиковский основатель агентства недвижимости

Но любое небольшое снижение ставки, как и предыдущее, никакого влияния на рынок, по мнению эксперта, не окажет.

«На рынке недвижимости это вообще никак не скажется. Пока ключевая ставка не будет хотя бы 12 %, а по рыночной ипотеке хотя бы 14–15 %, рынок никуда не сдвинется. Разве что каким-то образом текущая динамика будет вселять надежду в сердца девелоперов и они будут понимать, сколько им еще осталось ждать. Пока же все ждут, что весной-летом 2026 года рынок придет к тому, что рыночная ипотека вернется к адекватным ставкам», — объясняет эксперт.

Финансовый управляющий Виталий Калугин тоже считает, что Центробанк снизит ключевую ставку. По его мнению, это произойдет в последний раз в 2025 году.

« На июльском заседании в ЦБ будут вынуждены снизить ставку — минимум на процент, максимум на два. Я так думаю, будет полтора. Почему вынуждены? Потому что, видимо, речь идет о политическом давлении, слишком много акторов хотят ее снижения. Хотя, как говорится, это уколы в деревянную ногу. Снижение на полтора или даже на два процента никому ничем не поможет», — считает Виталий Калугин.

Кредит под 20 % от кредита под 18 % ничем не отличается, учитывая, что там еще надбавка идет. Недоступность кредитов не изменится ни в потребительском сегменте, ни в ипотечном, ни в корпоративном. Виталий Калугин финансовый управляющий

«Учитывая, что ЖКХ сильно подросло, скорее всего, этот фактор выведет годовую инфляцию в районе 10 %. Поэтому сейчас ЦБ ставку снизит, но, скорее всего, больше до конца года снижать не будет », — добавил финансовый управляющий.

Ранее звездный экономист Евгений Коган в разговоре с E1.RU предполагал, что к концу года ключевая ставка может упасть до 15 %, но Виталий Калугин в это не верит.

«Инфляцию с такими тарифами притормозить настолько сильно не выйдет, поэтому она разгонится к концу года однозначно», — уверен эксперт.

Гендиректор компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер также говорит о том, что ключевую ставку снизят. По его мнению, это необходимо, «чтобы бизнес поверил, что есть свет в конце тоннеля».

«Мое мнение, что регулятор понизит ключевую ставку на 2, а возможно даже на 3 базисных пункта на ближайшем заседании. Экономика практически всех отраслей российского бизнеса задушена высокой ставкой и находится практически в полуживом состоянии , а некоторые отрасли уже просто на грани смерти», — отмечает гендиректор строительной компании.