«А потом эти товары снова подорожают». Из-за чего взлетели цены на мороженое, газировку и квас

Летом мороженое бешено раскупают, несмотря на подскочившие цены Источник: Дарья Пона / 74.RU

За последние полгода в России заметно подорожали популярные летние товары — мороженое, квас и газированные напитки.

«Найти в супермаркете „полторашку“ газировки дешевле ста рублей теперь практически нереально. Если и найдешь, то это будет напиток, мягко говоря, не самого высокого качества. Я уж молчу про цены на воду и мороженое в торговых палатках у остановок и в парках», — поделилась многодетная мать Ирина Творогова.

Специалисты сервиса мониторинга цен «Ценозавр» подсчитали, что с начала года мороженое в вафельном стаканчике подорожало на 11,1%, эскимо — на 8,7%, рожок — на 26%. Выросли в цене также и популярные летние напитки: квас — на 33,3%, газировка — на 12,4%, вода — на 4,5%.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Медики рекомендуют в жару утолять жажду простой водой или даже горячим чаем, а от мороженого и газировки советуют отказаться. Подробности о том, как спасаться в знойные дни, — в отдельном материале.

Основных причин подорожания несколько. Во-первых, выросла себестоимость сырья — сахар, молоко, фруктовые концентраты и даже углекислый газ, используемый для газировки. Во-вторых, производители столкнулись с увеличением затрат на упаковку — пластик, картон и алюминиевые банки подорожали. В-третьих, логистика и производство стали более затратными из-за роста цен на топливо и электроэнергию. И не только.

«С января 2025 года вступил в силу ГОСТ Р 52054‑2023 на сырое молоко. Он ужесточил требования к качеству сырья. Молоко, которое раньше шло в переработку, теперь просто не допускается к производству. В результате переработчики начали массово закупать более дорогое сырье, что отразилось на стоимости мороженого, молочных коктейлей и десертов», — сообщила ресторатор и совладелец сети проектов аутентичной тайской кухни «Тайцы» Мария Искусных.

Если закон об обязательных ГОСТах примут, к концу года может начаться вторая волна роста цен и сокращения ассортимента. Особенно это ударит по небольшим производителям, которые работают в сегменте «средний минус» и «эконом» Мария Искусных ресторатор

Но, как говорят эксперты из сферы экономики, главная причина повышения цен на мороженое и газировку самая простая — сезонный спрос на эти товары.

«Ничего удивительного в том, что эти товары подорожали именно летом, нет. Конечно, вряд ли осенью они подешевеют, но, скорее всего, произойдет замедление роста цены до следующего года. А потом — летом 2026 года — эти товары снова подорожают», — поделился с MSK1.RU финансовый аналитик и доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

Почему газировка стоит так дорого?

В середине 2023 года в России ввели акциз на газированные напитки, содержащие определенный уровень сахара. Теперь производители безалкогольных напитков обязаны платить этот налог, если в составе их продукции присутствует сахар в любой форме — будь то глюкоза, фруктоза, сахароза, декстроза, мальтоза, лактоза, а также сахарный сироп или мед. Ставка акциза сначала составляла 7 рублей за каждый литр напитка, при условии, что содержание углеводов в нем превышает 5 граммов на 100 миллилитров.

Акциз — это косвенный налог на товары широкого внутреннего потребления. Его платит производитель, но закладывает эту сумму в цену товара. Цель акцизов — регулировать спрос.

С начала 2025 года в России произошло повышение акцизов на сладкие газированные напитки — налоговая ставка увеличилась с 7 до 10 рублей за литр продукции. Кроме того, под действие акциза теперь попадает и квас. Эти изменения побудили производителей пересматривать рецептуры, заменяя часть сахара искусственными подсластителями.

Как отмечает глава Союза производителей соков, воды и напитков Алла Андреева, введение повышенного акциза существенно отразилось на отрасли.

«Компании заинтересованы в сохранении спроса на свою продукцию и стараются сдерживать рост отпускной стоимости», — пояснила она.

Но это все сказалось на вкусе. Ретейл-эксперт Михаил Лачугин, однако, считает, что хотя бы частичная массовая замена сахара на заменители приводит к «недовольству со стороны потребителей вкусом напитков, который деградирует на глазах».

«В итоге, ситуативно сэкономив на акцизе, производители в перспективе рискуют столкнуться с падением продаж по тем позициям, которые они сейчас меняют. Увы, но пока ни один сахарозаменитель не может сделать напиток таким же вкусным, как на сахаре», — поделился мнением эксперт.

Как приготовить пломбир дома: рецепт

Что может быть лучше, чем насладиться порцией нежного, тающего во рту мороженого в жаркий день? Сделать пломбир дома проще, чем кажется. Всего несколько натуральных ингредиентов, немного терпения — и вы получите вкуснейший десерт без лишних добавок.

Этот холодный десерт — настоящее спасение от летнего зноя и универсальное лакомство, которое любят и дети, и взрослые Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Можно экспериментировать с вкусами: добавить свежие ягоды, карамель, шоколад или орешки — все зависит от вашей фантазии:

тщательно взбейте желтки венчиком, влейте молоко, добавьте сахар. Поставьте смесь на огонь и варите, непрерывно помешивая, пока она не загустеет до состояния сгущенки;

снимите массу с плиты, перелейте в миску и дайте полностью остыть при комнатной температуре, изредка помешивая. В охлажденной посуде взбейте охлажденные сливки миксером до пышности;

осторожно соедините взбитые сливки с остывшей яичной массой. Переложите смесь в широкую емкость, накройте пищевой пленкой и отправьте в морозилку на 1 час;

аккуратно отделите края подмерзшего мороженого от стенок миски и взбейте миксером около минуты. Снова накройте пленкой и уберите в морозильник на час. Затем еще раз перемешайте массу и переложите в меньшую емкость;

накройте пленкой и заморозьте на 4 часа до полного застывания. Приятного аппетита!