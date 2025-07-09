Мало посеять зерно, нужно уметь отчитаться: как аграрии тратят миллионы на айтишников, чтобы угодить электронной бюрократии

Работа фермеров жестко привязана к электронным системам Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Подготовить технику, приобрести семена, закупить топливо, укомплектовать штат — всего этого может оказаться недостаточно фермерам для того, чтобы произвести зерно, молоко или мясо. Теперь без регистрации во ФГИСах, федеральных государственных информационных системах, аграрии не могут ни засеять поля, ни применить на полях пестициды, ни реализовать осенью урожай. Подробности — в материале омских коллег NGS55.RU.

Интерфейс ФГИС «Зерно», отслеживающей перемещение урожая Источник: Zerno.mcx.gov.ru

В стране внедрили сразу несколько информационных систем, в которых вынуждены регистрироваться и работать фермеры. ФГИСы контролируют весь технологический процесс производства продукции, применения средств химзащиты, движение зерна (от производства до помола), молока и мяса.

С 2025 года заработали новые информсистемы, которые регулируют производство семян, а также использование земель. Теперь если участки не оформлены в собственность или на них нет договоров аренды, заверенных в Росреестре, то аграрии могут лишиться субсидий. Всё это создает дополнительные трудности для фермеров, о которых они рассказали корреспонденту NGS55.RU Сергею Энквисту.

Какими ФГИСами пользуются аграрии? Узнать Существует почти два десятка государственных информационных систем, в которых вынуждены регистрироваться и работать производители сельхозпродукции. Омские аграрии в основном работают в следующих из них: ФГИС «Сатурн» — система отслеживает выпуск, продажу и применение пестицидов на полях. Это гербициды, применяемые для защиты растений от сорняков, фунгициды (защита от болезней) и инсектициды (защита от вредителей). Также в «Сатурн» вносятся сведения о применяемых на культурах минеральных удобрениях;

ФГИС «Семеноводство» призвано контролировать производство и реализацию семян сельхозкультур. В ней отслеживаются все перемещения семенного материала;

ФГИС «Зерно» отслеживает производство, хранение и реализацию зерновых и зернобобовых культур. В систему вносятся сведения об объемах производства, реализации зерна, а также его использовании внутри хозяйства (например, на корм скоту);

ЕФИС ЗСН — единая информационная система о землях сельхозназначения. Информацию об использовании участков в систему должны вносить все пользователи пашни с 1 марта 2025 года.



Работу всех вышеперечисленных ФГИСов, кроме «Зерна», курирует Россельхознадзор. За ФГИС «Зерно» отвечает Минсельхоз.

«Работать стало очень тяжело»

Все семена, используемые при посеве, должны быть отражены во ФГИС «Семеноводство» Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Руководитель крупного крестьянско-фермерского хозяйства «Пчелка» из Марьяновского района Николай Ромащенко признался, что совладать со всеми информационными электронными системами непросто. Для этого пришлось нанять отдельного человека.

«У меня есть специалист, который занимается всеми этими ФГИСами. Но тяжело, очень тяжело с ними. Я думаю, что всё идет не к упрощению, а к усложнению формы отчетности. Программы не отлажены до конца, они друг с другом не пересекаются, приходится в разные вносить одни и те же данные. Они усложняют работу фермеров, и так ведь легкого в нашей жизни ничего нет», — рассказал Николай Ромащенко.

КФХ «Пчелка» работает только с лицензированными пестицидами, чтобы не получить огромные штрафы от Россельхознадзора.

«Вообще бы отменил все эти ФГИСы»

Применение пестицидов на полях контролирует ФГИС «Сатурн» Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Директору хозяйства в Азовском районе пришлось выделить двоих человек для работы с ФГИСами. Помимо растениеводства, в АО «Азовском» есть еще и животноводство, поэтому предприятию нужно отчитываться во ФГИС «Меркурий».

«Это только загружает нас, создает дополнительные проблемы. Всё трудозатратно, хлопотно. Отнимает нервы, время. Программы то подвисают, то обновляются. Я бы вообще их отменил, и всё. Всё равно отчетность сдаем в бумажном виде», — отметил Александр Котлинский.

«Из-за электронной отчетности увольняются сотрудники»

Корма собственного производства — единственное, что пока не отслеживают ФГИСы Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Глава КФХ из Шербакульского района Петр Бурма признался, что из-за работы в многочисленных ФГИСах увольняются работники.

«У нас, у фермеров, чтобы не заниматься этими всеми ФГИСами, люди увольняются. Потому что мы даем дополнительную нагрузку на того же бухгалтера, агронома. Это же надо знать компьютер. Нужно нанимать отдельного человека, а мы это позволить себе не можем. И не от жадности, а людей банально нет. У нас программистов в районе раз-два и обчелся. Это же не Москва, где каждый второй — айтишник».

В результате вместо того, чтобы работать в поле, агроном вынужден сидеть за компьютером. Тратится время, которого в сезон и так не хватает в сутках.

Государство теперь знает, на каком поле что растет Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Программы эти обновляются, потом ничего не понятно. ФГИСы не соотносятся друг с другом. Если заполнять все эти отчетности, значит, у нас в поле ничего не успеть. Отзывы об этих ФГИСах только негативные. Работали же раньше без этого. И всё якобы делают для нашего блага. А у нас хотя бы спросили, нужно ли нам это? Только убытки терпим», — возмущается аграрий.

Помимо дополнительных расходов на специалистов, которые ведут электронную отчетность, аграрии тратят средства на регистрацию и работу во ФГИСах. Сумма зависит от объемов производства и специфики хозяйства.

От ФГИСов есть как минусы, так и плюсы

В ООО «Агрохолдинг Сибирь» наняли айтишника. Около миллиона рублей в год уходит для того, чтобы сотрудник заполнял отчетность.

Каждое зернышко на складе нужно внести во ФГИС Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Штатным специалистам физически не хватает времени, поэтому мы на ставку отдельно приняли специалиста по информационным системам. Для нас это примерно один миллион рублей в год затрат (с учетом зарплаты и НДФЛ). Пришлось оборудовать новое рабочее место — купить производительный компьютер, МФУ. Чтобы всё понимать, этот специалист должен быть и бухгалтером, и агрономом, и айтишником», — объяснил заместитель директора ООО «Агрохолдинг Сибирь» Сергей Соловьев.

Аграрий добавил, что после внедрения электронной отчетности бумажная никуда не исчезла. Получается, теперь фермеры и сельхозпредприятия вынуждены делать двойную работу.

«Документы приходилось делать и в бумажном, и в электронном виде, дублировать их. Системы недоработаны — ФГИСов и ЕИСов всего около 20. Везде нужны цифровые подписи, регистрации. Люди должны иметь знания по информсистемам. Вроде как будет создана единая система, но когда она заработает?»

Как это ни странно, но на работу фермеров с информационными системами неожиданно влияет телефонное мошенничество.

«Постоянно пугают мошенниками. Люди боятся лишний раз что-то скачать, какие-то коды из СМС ввести. А это при работе с ФГИСами приходится делать постоянно. И люди боятся что-то ввести не так и стать жертвами аферистов. Вы заставляете работать в этих системах и тут же говорите, что никуда не заходите, ничего не скачивайте. Нет и нормального обучения работе с ФГИСами», — возмутился Сергей Соловьев.

Как только зерно убрали с поля, его нужно сразу внести в информационную систему Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

Еще одна проблема — данные в некоторые информсистемы требуется вносить за несколько дней. К примеру, во ФГИС «Сатурн» за 3–5 дней до проведения химических обработок посевов нужно сформировать план, прописать дозировку препаратов и поля. А что делать, если приступать к работам нужно срочно?

«По плану обрабатывать рапс от капустной моли мы хотели через 10 дней, эти данные внесли в „Сатурн“. Но вечером объехали поля и посмотрели, что вредителя уже много, нужно выезжать немедленно. И что делать? Системы „сырые“, хотя денег на их внедрение потратили, судя по всему, немало».

Однако Сергей Соловьев считает, что не всё так плохо и у ФГИСов есть обратная сторона медали.

Государство контролирует использование всей пашни Источник: Сергей Энквист / NGS55.RU

«Благодаря ФГИСам мы за последние три года навели порядок с документами на землю, на семена. Государство тоже можно понять: оно выделяет субсидии и дотации, поэтому хочет контролировать производство продукции: зерна, молока и мяса. Чтобы понимать, какие средства закладывать. Я думаю, что те, кто не сможет работать в системах, они уйдут с рынка. В агросфере должны работать грамотные, образованные люди. Прошло то время, когда каждый тракторист мог стать фермером», — уверен Сергей Соловьев.

Теперь от работы в информсистемах зависит получение аграриями субсидий, возможность экспорта продукции. Зерно, бобовые культуры, молоко и мясо, которые идут на реализацию в другие страны, должны отражаться в соответствующих ФГИСах. На сельхозкультурах обязаны применять только разрешенные пестициды, иначе фермеры рискуют отказаться от субсидий.

Зачем нужны ФГИСы? Ответ Россельхознадзора

За функционирование информационных систем, с которыми работают аграрии, отвечает Россельхознадзор. Как сообщили NGS55.RU в омском управлении ведомства, все информсистемы играют ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности страны.

Интерфейс ФГИС «Сатурн» — системы, отслеживающей применение пестицидов Источник: Fgis-saturn.ru

«Они осуществляют комплексный контроль за качеством и безопасностью продукции на всех этапах — от производства до реализации. Эти системы позволяют отслеживать перемещение товаров, контролировать соблюдение ветеринарных и фитосанитарных требований, а также оперативно реагировать на возникающие угрозы», — сообщили в Россельхознадзоре.

Что касается упреков аграриев на неудобство работы с системами, жалоб на их сбои, то в ведомстве отметили постоянное совершенствование ФГИСов, а также сообщили о проведении обучающих семинаров. В Россельхознадзоре не согласны с тем, что ФГИСы создают дополнительные бюрократические барьеры. Наоборот, они их разрушают, уверены в ведомстве.

«ФГИСы Россельхознадзора способствуют снижению административных барьеров для бизнеса и обеспечению продовольственной безопасности страны. Они позволяют оперативно реагировать на возникающие угрозы, предотвращать распространение опасных заболеваний и обеспечивать население качественной и безопасной продукцией».

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