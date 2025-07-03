Пенсионерам начнут выплачивать ежемесячную надбавку более 35 тысяч рублей, но не всем: кто получит дополнительные выплаты

Надбавку за 2025 год выплатят уже в первом полугодии 2026 года Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Россиянки, которые носят звание «Мать-героиня», будут получать дополнительную выплату к пенсии. Подробности об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Каждая женщина со званием „Мать-героиня“ одновременно с пенсией будет получать дополнительное ежемесячное обеспечение в размере 36,5 тысячи рублей», — уточнил Мишустин.

Об этом он рассказал во время заседания правительства. Также премьер-министр сообщил разработке законопроекта о распространении на матерей-героинь всех социальных гарантий, предусмотренных для Героев труда.

По информации Мишустина, тем матерям, кто уже получает пенсию, надбавку за 2025 год выплатят уже в первом полугодии 2026 года. Кроме того, эта выплата будет индексироваться ежегодно.

Отметим, что звание «Мать-героиня» президент РФ Владимир Путин учредил еще в августе 2022 года. Его присваивают женщинам, родившим и воспитавшим десять и более детей. Еще для таких женщин установлено единовременное поощрение в размере миллиона рублей, передает РИА Новости.