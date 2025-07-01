Как сэкономить на коммуналке после повышения тарифов ЖКУ: инструкция

Не забывайте делать перерасчет на время отъезда Источник: Ольга Бурлакова / NGS.RU

На фоне регулярного роста тарифов ЖКУ экономить становится сложно. Однако есть некоторые хитрости, которые помогут сберечь деньги. О них расскажем в нашем материале.

Тарифы на электроэнергию для населения с 1 июля 2025 года будут проиндексированы на 12,6%, с июля 2026 года — на 9,3%. С 1 июля 2027 года рост тарифов составит 6,9%, с июля 2028 года — 4,9%. Совокупные платежи граждан за ЖКУ с 1 июля 2026 года поднимутся в среднем на 9,8%, с 1 июля 2027 года — на 7,9%, а с 1 июля 2028 года — на 5,9%. При этом с 1 июля 2025 года после индексации платежи вырастут в среднем на 11,9%.

Правительство РФ утвердило предельные индексы роста и допустимое отклонение для регионов. Таким образом сильнее всего тарифы на ЖКУ могут вырасти в Архангельской области — на 24,8%, в Республике Мордовия и Челябинской области — на 22,8%, в Дагестане и Татарстане — на 22,3%. В Москве коммунальные услуги в среднем подорожают на 15%. Наиболее значительное повышение цен ожидается на электроэнергию — от 12,6 до 22,8%.

Льготы по оплате

В первую очередь нужно проверить, может быть вам положена компенсация от государства. Скидка или пособие может полностью покрывать расходы на оплату коммунальных платежей.

Размер льготы, как правило, составляет от 50 до 100%. Он зависит от различных факторов, включая категорию и статус гражданина, регион, установленные в нем нормы потребления.

В перечень федеральных льготников входят:

участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, а также жители блокадного Ленинграда;

герои Советского Союза и России, кавалеры орденов Трудовой и Боевой Славы;

семьи погибших военнослужащих и сотрудников силовых структур;

ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, а также их вдовы;

инвалиды всех категорий и семьи, воспитывающие детей-инвалидов;

педагоги, работающие в школах и другие.

Существуют и региональные льготы. Власти сами определяют их размер. Как правило, на помощь от местных властей могут рассчитывать:

пенсионеры;

семьи с детьми;

ветераны труда;

дети, оставшиеся без попечения родителей;

труженики тыла.

«Чтобы оформить такие льготы, нужно обратиться в отдел соцзащиты в своем населенном пункте. При этом компенсацию коммунальным организациям за льготников осуществляет та же соцзащита», — рассказал Городским медиа руководитель пермского отделения Независимого Профсоюза «Новый Труд» Дмитрий Логинов.

Перерасчет коммунальных услуг

Покидая квартиру на праздники, можно оформить перерасчет за коммунальные услуги. Необходимо обратиться в управляющую компанию с заявлением и приложить документы, подтверждающие ваше отсутствие.

Сделать это можно до отъезда или в течение 30 дней после возвращения. Перерасчет делают при отсутствии жильца больше пяти дней, исключая день отъезда и день приезда.

Приборы учета

Индивидуальные счетчики помогают рационально расходовать коммунальные ресурсы, отметил Логинов. С их помощью можно фиксировать объем тепла в батареях и газа в трубах.

Однако в некоторых регионах вода по нормативу выходит дешевле, чем по счетчику, подчеркнул эксперт. Это можно заметить, если более 90% собственников помещений передают показания индивидуальных приборов учета.

«Следите, чтобы счетчики были исправны. Вовремя проводите их поверку или замену при необходимости. Сроки поверки указаны в паспорте на счетчик, либо всегда можно уточнить в вашей управляющей компании», — отметила генеральный директор управляющей компании ТЕРРА Юлия Федорова.

Отключение ненужных услуг

Проверьте вашу квитанцию, возможно, там есть услуги, которые вам не нужны.

Например, во многих домах старого фонда сохранились радиоточки, которыми жильцы не пользуются годами, а некоторые даже не знают их точного расположения, сказал руководитель направления ЖКХ СБЕ «„Полимерные мембраны и PIR“ ТЕХНОНИКОЛЬ» Никита Аброськин.

«Абонентская плата за данную услугу продолжает начисляться ежемесячно, достигая 2000 рублей в год», — обратил внимание Аброськин.

Аналогичная ситуация наблюдается со стационарными телефонами. Помимо абонентской платы за номер, такие устройства потребляют электроэнергию для зарядки базовых станций беспроводных трубок.

Энергосбережение

Не последнюю роль играют энергосберегающие устройства. В перспективе система «умного дома», вероятно, станет оптимальным решением для экономии и контроля за коммунальными ресурсами, считает Логинов.

Есть более простые способы. Например, чтобы сэкономить на горячей воде, многие устанавливают бойлеры и отключают центральное ГВС, ставя запорные устройства на трубы, сказал представитель профсоюза «Новый Труд».

«Поскольку электроэнергия для нагрева воды обходится дешевле, чем готовая горячая вода от поставщика, экономия получается действительно разительной», — объяснил собеседник Городских медиа.

Важным элементом является установка энергосберегающих ламп, подчеркнула Юлия Федорова. Переход на светодиодное освещение позволяет сократить затраты на электроэнергию в 5–10 раз.

По ее словам, современная техника с классом энергоэффективности A и выше. Такие приборы расходуют меньше воды и электричества.

«Например, посудомоечная машина экономит воду по сравнению с ручным мытьем. Выключайте технику из розеток. Даже в режиме ожидания приборы потребляют электроэнергию. Это мелочь, но в год — ощутимая сумма», — уточнила генеральный директор управляющей компании.