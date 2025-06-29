Зарплата 120 тысяч — достойная или уже низкая? Сколько нужно сегодня зарабатывать, чтобы не было стыдно

Зарплата вроде и не маленькая, но ни на что не хватает Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Доцент Финансового университета при правительстве России Петр Щербаченко взорвал интернет своим комментарием. Эксперт спрогнозировал, когда же наконец у россиян будут «достойные зарплаты». Таковой экономист считает 120 тысяч рублей в провинции и 180 тысяч рублей в Москве. И, опираясь на официальную статистику, заявил: уровень «достойности» зарплаты в регионах и в столице достигнут… уже в будущем году.

С чем россияне и принялись друг друга — а еще чиновников и особенно госстатистиков — насмешливо поздравлять в комментах в соцсетях.

«Хватит только на продукты, коммуналку и лекарства…»

— Прогнозы роста зарплат выглядят амбициозно, но в целом выполнимо, — говорит доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко. — Однако при нескольких условиях: не будет серьезных экономических кризисов, продолжится политика поддержки конкурентоспособности и социальной защиты. Рост зарплат в высокотехнологичных и финансовых секторах подтолкнет среднее значение вверх. Хотя в регионах и в малом бизнесе рост зарплат может быть ниже.

А вот коллега Романченко по РЭУ профессор Юрий Ляндау настроен не столь оптимистично. Действительно, по его словам, суммы в 120 и даже 180 тысяч рублей выглядят внушительно. Но оценивать нужно прежде всего покупательную способность этих денег. А они сильно отстают от официальных статистических замеров.

— Возьмем достаточно недорогую квартиру в Москве стоимостью 15 млн рублей. Получается, что если откладывать даже половину зарплаты, то копить на такую квартиру нужно 14 лет. Но если проанализировать рост цен на квартиры за последние 14 лет, то мы увидим, что он составил минимум 100%. И даже если мы предполагаем, что накопленные деньги будут лежать на депозите, всё равно есть вероятность, что 14 лет не хватит, чтобы накопить на квартиру, — делится расчетами Ляндау. — Дальше получается, что нужно использовать ипотеку. Но при ставке 28% годовых мы понимаем, что если брать ипотеку на 15 лет, и первоначальный взнос составит 10%, то платеж в месяц будет примерно 320 тысяч рублей. То есть зарплаты 180 тысяч явно не хватит.

— А если хочется купить не квартиру, а, предположим, машину?

— Ну давайте подсчитаем. Если откладывать половину зарплаты, чтобы накопить на новую простую машину стоимостью 3–3,5 млн рублей, то копить придется 3 года. Но при этом у человека останется только половина зарплаты — 90 тыс. рублей. И при нынешних ценах на продукты, бытовые товары, технику, этой суммы недостаточно.

Получается, что такие зарплаты смотрелись бы неплохо, если бы при этом у людей была возможность делать крупные покупки в кредит по низким ставкам, но такого нет, — рассуждает Ляндау. — Ну и потом не хочется всё время измерять доходы только с позиции, что хватит на продукты, коммуналку и лекарства. Возьмем мебель, бытовую технику, электронику, цены растут постоянно. Инфляция за год может составлять 50–100%. Я уже даже не беру стоимость отдыха…

«Даже в Крыму на эти деньги не получишь крышу над головой»

— Имейте в виду: в статистике учитываются ведь не реальные зарплаты, а доход до вычета налога. То есть 100 тысяч рублей превращаются уже в 87 тысяч — в целом это более привычные цифры. Да, есть механизмы возврата уплаченного в бюджет НДФЛ, но воспользоваться ими могут только некоторые категории россиян, — объясняет в беседе с MSK1.RU одну из статистических «уловок» директор рынков России и СНГ fam Properties Валерий Тумин. — Да, с анонсируемым повышением МРОТ до 35 тысяч рублей в течение нескольких лет средний уровень дохода в 120 тысяч рублей — более чем реальная перспектива. Достойная это зарплата или нет — вопрос дискуссионный. И прежде всего зависит от необходимости оплачивать крышу над головой.

— Ну понятно, что в Москве, и имея зарплату в 180 тысяч, невозможно купить жилье примерно… никогда. Тем более в ипотеку.

— Так ведь и не только о Москве речь. Ну вот возьмем, например, Оренбургскую область: да, на эти деньги (120 тысяч рублей) можно относительно комфортно проживать и приобрести в ипотеку квартиру в новостройке, выплачивая в месяц около 30 тысяч рублей. В этом регионе квадратный метр жилья относительно дешев. А другое дело — Крым. За квартиру в Крыму придется отдавать половину дохода в 120 тысяч рублей. Этого даже может не хватить, и ипотеку на льготных условиях не одобрят — согласно калькулятору одного из банков, потребуется справка о доходах не ниже 133 тысяч рублей в месяц. А аренда двухкомнатной квартиры в Крыму обойдется в 30–50 тысяч рублей в месяц.

— А вообще, понятие «достойная жизнь» слишком уж индивидуально. Одному эксперту для существования в Москве за глаза хватит 180 тысяч рублей в месяц, он об этом и говорит в СМИ. Другому и 500 тысяч будет мало, — резюмирует финансовый советник Алексей Родин. — Привычки, установки, режим и объем потребления, хобби, особенности частной и профессиональной жизни, наличие иждивенцев, размер квартиры и ее местоположение, наконец… Слишком много факторов влияет на «достойность» жизни каждого из нас. Так что нет никакого смысла пытаться вывести конкретный уровень дохода. Мы все разные, и у каждого свои хотелки и требования.