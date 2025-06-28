«Маловато будет»: Путин раскрыл, сколько зарабатывал в студенчестве, и остался недоволен современными зарплатами

Президент России Владимир Путин назвал недостаточными нынешние зарплаты в студотрядах. Об этом он заявил на открытии молодежных центров в российских регионах. Также глава государства поделился, сколько сам зарабатывал в студенчестве.
«Мы зарабатывали 1000—1500 за месяц, тогда это было прилично. Жигули стоили 5000», — сказал Путин, который сам был в студотряде.
Студенческий отряд — это форма организации студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, которые в свободное от учебы время трудятся в различных отраслях. Студотряды бывают строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие.
По его словам, эти деньги были поддержкой на протяжении всего года.
На вопрос президента о нынешних заработках, волонтер призналась, что за месяц можно получить порядка 50–70 тысяч. Тогда Путин отметил, что это «маловато», и призвал командира отряда позаботиться о том, чтобы доходы молодых людей под ее началом росли, чтоб «штаны поддерживать в течении года». Он выразил надежду, что главы регионов тоже его услышат и поддержат ребят.