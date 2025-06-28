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Экономика «Маловато будет»: Путин раскрыл, сколько зарабатывал в студенчестве, и остался недоволен современными зарплатами

«Маловато будет»: Путин раскрыл, сколько зарабатывал в студенчестве, и остался недоволен современными зарплатами

Президент призвал регионы поддержать молодежь

189
13 комментариев
Президент считает, что за лето студенты должны заработать столько, чтоб хватило на весь год | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПрезидент считает, что за лето студенты должны заработать столько, чтоб хватило на весь год | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент считает, что за лето студенты должны заработать столько, чтоб хватило на весь год

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин назвал недостаточными нынешние зарплаты в студотрядах. Об этом он заявил на открытии молодежных центров в российских регионах. Также глава государства поделился, сколько сам зарабатывал в студенчестве.

«Мы зарабатывали 1000—1500 за месяц, тогда это было прилично. Жигули стоили 5000», — сказал Путин, который сам был в студотряде. 

Студенческий отряд — это форма организации студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, которые в свободное от учебы время трудятся в различных отраслях. Студотряды бывают строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие.

По его словам, эти деньги были поддержкой на протяжении всего года. 

Путин рассказал о заработках в студенчестве

Источник:

СМОТРИ / Telegram

На вопрос президента о нынешних заработках, волонтер призналась, что за месяц можно получить порядка 50–70 тысяч. Тогда Путин отметил, что это «маловато», и призвал командира отряда позаботиться о том, чтобы доходы молодых людей под ее началом росли, чтоб «штаны поддерживать в течении года». Он выразил надежду, что главы регионов тоже его услышат и поддержат ребят. 

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Студенческий отряд Зарплата
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Комментарии
13
Гость
10 минут
Он прекрасно знает итоги своей успешной деятельности. А так он просто кайфует, глумясь над бессловесным населением страны
Гость
50 минут
как сдерживать улыбу говоря о ТАКИХ суммах😁
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