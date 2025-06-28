«Маловато будет»: Путин раскрыл, сколько зарабатывал в студенчестве, и остался недоволен современными зарплатами

Президент считает, что за лето студенты должны заработать столько, чтоб хватило на весь год Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Президент России Владимир Путин назвал недостаточными нынешние зарплаты в студотрядах. Об этом он заявил на открытии молодежных центров в российских регионах. Также глава государства поделился, сколько сам зарабатывал в студенчестве.

«Мы зарабатывали 1000—1500 за месяц, тогда это было прилично. Жигули стоили 5000», — сказал Путин, который сам был в студотряде.

Студенческий отряд — это форма организации студентов образовательных учреждений среднего и высшего профессионального образования, которые в свободное от учебы время трудятся в различных отраслях. Студотряды бывают строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, оперативные, отряды проводников и другие.

По его словам, эти деньги были поддержкой на протяжении всего года.

Путин рассказал о заработках в студенчестве Источник: СМОТРИ / Telegram