В России изменили сроки оплаты ЖКХ. Разбираемся, станет ли людям легче

Госдума изменила сроки оплаты ЖКХ Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Госдума приняла законопроект, который переносит последний день оплаты коммунальных услуг с 10-го на 15-е число месяца. Платежные документы люди будут получать до 5-го числа, а не до 1-го, как раньше. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, это позволит россиянам успеть получить зарплату и избежать штрафов за неуплату коммуналки.

Кроме того, поправки в Жилищный кодекс отменяют право собственников устанавливать условия, по которым они платят за капитальный ремонт, если деньги хранятся на специальном счете. Портал MSK1.RU выяснил у экспертов, помогут ли нововведения россиянам вовремя расплачиваться по счетам и какой подвох ждет их с капремонтом.

Специальный счет капремонта хранит деньги на работы в конкретном доме. Его открывают, если жильцов не устраивают сроки капремонта, запланированные региональным оператором.

Разумное решение или косметические меры?

Эксперт общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук назвал поправки разумными. Россияне получают зарплаты и пенсии, как правило, с 7-е по 12-е число, и не всегда могут платить за коммуналку до 10-го, объяснил он в разговоре с MSK1.RU.

Ограничение права собственников регулировать оплату капремонта он тоже считает правильным решением.

«Я считаю, разумно. Мы должны оплачивать капитальный ремонт в сроки, мало ли чего собрание установит. Давать волю самодеятельности тут было излишне, такая либеральность была ни к чему», — пояснил Федорук.

Теперь жильцы будут платить по одному стандарту, и никакая управляющая компания не сможет использовать лазейку в законе для своей выгоды, уверен он.

Капитальный ремонт Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин поспорил с такой трактовкой. По его мнению, власти ограничивают граждан в свободе выбора и намерены добиться перевода денег со спецсчетов региональным операторам.

Раньше собственники могли определить вид работ и, допустим, повысить тариф. Теперь это право отнимут. А если по региональной программе по капремонту вы должны поменять лифты и не поменяли, у вас деньги забираются в общий котел. Константин Крохин председатель Союза жилищных организаций Москвы

По его словам, на спецсчетах скопились 240 миллиардов рублей, и в Минстрое хотели бы получить эти деньги. Что касается переноса сроков оплаты ЖКХ — это лишь косметические изменения, добавил эксперт.

«Я считаю, что серьезным образом жизнь россиянам это не упростит. Большинство граждан не обращались с жалобами на неудобную дату, 70% обращений связаны с некачественными жилищно-коммунальными услугами и завышенными платежами», — заявил Крохин.

Он обратил внимание, что управляющие компании не наказывают за нарушения, пока действует мораторий на проверки организаций. Именно отменой моратория можно навести порядок в сфере ЖКХ, но чиновники его даже не обсуждают, заявил собеседник.

В начале года генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам следить за тарифами на услуги ЖКХ. Он рассказал, что добросовестные плательщики жалуются на рост сумм в квитанциях, хотя «качества как не было, так и нет».