Тарифы ЖКХ вырастут вдвое сильнее прогноза: сколько заплатят россияне и можно ли сэкономить на коммуналке

Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% с 1 июля 2026 года, предполагает Минэкономразвития. Этот прогноз почти вдвое превышает предыдущий — 5,4%. Как следует из новых данных, в 2027 году цена коммуналки повысится на 7,9%, а в 2028-м — на 5,9%.

MSK1.RU проанализировал, что конкретно подорожает, сколько уже этим летом заплатят россияне и возможно ли на чем-то сэкономить.

Что ждет россиян: цены на газ и электричество

На стоимость коммуналки влияют инфляция и стоимость газа, уточняет Минэкономразвития. В министерстве объясняют, что пересматривают цены, ориентируясь на состояние российской экономики и мировую ситуацию.

Индексация оптовых цен на газ составит:

в 2026 году — 10,6%;

в 2027 году — 9,0%;

в 2028 году — 7,0%.

В прогнозе также есть отдельная разбивка по росту стоимости электричества для граждан:

в 2026 году — 9,3%;

в 2027 году — 6,9%;

в 2028 году — 4,9%.

Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году Источник: Минэкономразвития











Сколько будет платить за квартиру житель конкретного города, пока неясно, это решают местные власти, объяснила в разговоре с MSK1.RU президент Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

— Прогноз — это такая усредненная составляющая, ее невозможно применить к региону, — сказала она.

По мнению Москвиной, переживать не о чем, прогнозы всегда выше реальных цифр. Рост цен из-за инфляции она проблемой не считает, ведь власти повышают выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам.

Остановится ли рост цен

Прогноз правительства по факту является планом, заявил MSK1.RU президент Союза жилищных организаций Константин Крохин. По его словам, новый документ повышает тарифы в четыре раза по отношению к темпам роста прошлого года.

— Стоит ждать повышения суммы платежей. Учитывая, что изменения происходят по ходу пьесы, верить тому, что это последнее, не стоит. Тарифы и суммы платежей будут расти как на коммунальные услуги, так и на жилищные, — подчеркнул спикер.

Он считает причиной индексации «аппетиты ресурсных монополий», которые государство поддерживает, повышая цены. Кроме того, по его словам, рост расходов опережает инфляцию. Крохин сравнивает плату за коммунальные услуги с налогом.

— Ярчайшим примером является взнос на капитальный ремонт. Ты услугу не получаешь, тебе обещают, что она придет через 20–30 лет. Тариф устанавливает власть, ты платишь, и всё, — говорит собеседник.

Как сэкономить на коммуналке

Эксперт общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук рассказал, что сэкономить на оплате жилищных услуг поможет установка счетчиков, но они и так есть у большинства. Еще один вариант — отсрочить капитальный ремонт, на это имеют право собственники жилья.

— Если дом еще не требует капитального ремонта, тогда можно перенести сроки, но это тоже чревато — только себе во вред. Государство нам уже создало такой режим экономии, что где-то еще сэкономить, только если перейти на трехразовое питание: понедельник, среда, пятница, — говорит Федорук.