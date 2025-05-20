НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+9°C

Сейчас в Ярославле
Погода+9°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +7

3 м/c,

с-в.

 741мм 93%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,41
EUR 90,51
«Локомотив» в финале плей-офф
Подробности убийства под Ростовом
Площадка для йоги
Прогноз погоды на лето
Кубковая история «Локомотива»
Изъятие домов по мост
Стройка у ТЦ
Змеиная охота в городе: видео
Большая афиша
Детей не записывают в школу
Экономика Кризис-2025 Эксперт Тарифы ЖКХ вырастут вдвое сильнее прогноза: сколько заплатят россияне и можно ли сэкономить на коммуналке

Тарифы ЖКХ вырастут вдвое сильнее прогноза: сколько заплатят россияне и можно ли сэкономить на коммуналке

Цена поднимется на 9,8% в 2026 году

423
9 комментариев
Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUСтоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% с 1 июля 2026 года, предполагает Минэкономразвития. Этот прогноз почти вдвое превышает предыдущий — 5,4%. Как следует из новых данных, в 2027 году цена коммуналки повысится на 7,9%, а в 2028-м — на 5,9%.

MSK1.RU проанализировал, что конкретно подорожает, сколько уже этим летом заплатят россияне и возможно ли на чем-то сэкономить.

Что ждет россиян: цены на газ и электричество

На стоимость коммуналки влияют инфляция и стоимость газа, уточняет Минэкономразвития. В министерстве объясняют, что пересматривают цены, ориентируясь на состояние российской экономики и мировую ситуацию.

Индексация оптовых цен на газ составит:

  • в 2026 году — 10,6%;

  • в 2027 году — 9,0%;

  • в 2028 году — 7,0%.

В прогнозе также есть отдельная разбивка по росту стоимости электричества для граждан:

  • в 2026 году — 9,3%;

  • в 2027 году — 6,9%;

  • в 2028 году — 4,9%.

Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году | Источник: МинэкономразвитияСтоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году | Источник: Минэкономразвития

Стоимость коммунальных услуг вырастет на 9,8% в 2026 году

Источник:

Минэкономразвития

Сколько будет платить за квартиру житель конкретного города, пока неясно, это решают местные власти, объяснила в разговоре с MSK1.RU президент Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина.

— Прогноз — это такая усредненная составляющая, ее невозможно применить к региону, — сказала она.

По мнению Москвиной, переживать не о чем, прогнозы всегда выше реальных цифр. Рост цен из-за инфляции она проблемой не считает, ведь власти повышают выплаты пенсионерам и зарплаты бюджетникам.

Остановится ли рост цен

Прогноз правительства по факту является планом, заявил MSK1.RU президент Союза жилищных организаций Константин Крохин. По его словам, новый документ повышает тарифы в четыре раза по отношению к темпам роста прошлого года.

— Стоит ждать повышения суммы платежей. Учитывая, что изменения происходят по ходу пьесы, верить тому, что это последнее, не стоит. Тарифы и суммы платежей будут расти как на коммунальные услуги, так и на жилищные, — подчеркнул спикер.

Он считает причиной индексации «аппетиты ресурсных монополий», которые государство поддерживает, повышая цены. Кроме того, по его словам, рост расходов опережает инфляцию. Крохин сравнивает плату за коммунальные услуги с налогом.

— Ярчайшим примером является взнос на капитальный ремонт. Ты услугу не получаешь, тебе обещают, что она придет через 20–30 лет. Тариф устанавливает власть, ты платишь, и всё, — говорит собеседник.

Как сэкономить на коммуналке

Эксперт общероссийского общественного движения «За права человека» Виктор Федорук рассказал, что сэкономить на оплате жилищных услуг поможет установка счетчиков, но они и так есть у большинства. Еще один вариант — отсрочить капитальный ремонт, на это имеют право собственники жилья.

— Если дом еще не требует капитального ремонта, тогда можно перенести сроки, но это тоже чревато — только себе во вред. Государство нам уже создало такой режим экономии, что где-то еще сэкономить, только если перейти на трехразовое питание: понедельник, среда, пятница, — говорит Федорук.

Что будет с ценами на продукты, как изменятся цены на автомобили и топливо, что будет с ценами на технику и стройматериалы, проанализировал председатель комиссии по финансовым рынкам московского отделения «Опоры России» Егор Диашов. Он также предположил, подорожает ли телефонная связь.

ПО ТЕМЕ
Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Коммуналка Платежи Инфляция Квартиры
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
1 час
А зарплаты?
Гость
1 час
Где то я читал про 12% по нашей области - живу в приватизированной квартире - за газ, свет, воду плачу - а что такое коммунальные услуги, которые плачу за квадратные метры на каждого проживающего?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Мнение
«Это не „подарок“, а договор с государством»: как использовать материнский капитал, чтобы не оказаться в ловушке
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
За скорую помощь — автомобиль или вертолет — вы заплатите от 5 до 10 евро: россиянин откровенно рассказал о немецкой медицине
Степан
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление