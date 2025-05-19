Россия теряет $7 млрд экспортной выручки. Какой позитив можно найти в таможенной статистике

Во внешней торговле плюсы есть Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU











Федеральная таможенная служба России отчиталась о заметном падении выручки российских экспортеров в первом квартале 2025 года. В общей сложности они недосчитались почти 7 млрд долларов (–6,8%). «Фонтанка», как и ее читатели, понимает, почему так случилось, однако предпочитает искать во внешней торговле плюсы, а не поводы расстраиваться и сокращать бюджет.

Источник: «Фонтанка.ру»











Основной провал у нас случился — ожидаемо — в торговле природными ископаемыми. На ней российские компании (главные кормильцы федерального бюджета) выручили за три месяца всего 55,4 млрд долл., что на 9 млрд меньше, чем год назад. Еще 600 млн недосчитались поставщики сельхозпродукции. Сгладить потери получилось за счет поставок российской техники за рубеж, а также металлов, продукции химпрома и древесины.

Но в целом, конечно, картина не очень радужная. Она уже привела к корректировкам федерального бюджета и разговорам о необходимости распродавать средства из Фонда национального благосостояния.

Источник: «Фонтанка.ру»











Подробная таможенная статистика России была закрыта в марте 2022 года. С тех пор экспертам и аналитикам, у которых нет доступа к этой информации, приходилось довольствоваться теми дозированными крохами цифр, что время от времени все же просачивались в медиапространство в заявлениях официальных лиц.

Дополнительным подспорьем служила все еще доступная отчетность наших основных торговых партнеров. И в целом более-менее цельное представление о состоянии дел в российской внешней торговле составлялось.

Можно было констатировать, что Россия худо-бедно преодолевает санкционные барьеры там, где это можно, а там, где нельзя, вполне успешно находит альтернативные рынки сбыта для своей основной экспортной продукции. Именно это (вместе с усилением фискального режима) позволяло ей последние три года практически не экономить на своих главных нуждах. Более того, расходы бюджета исправно росли даже в самых чувствительных для государства сферах.

По итогам 2024 года экспортеры получили 434 млрд рублей выручки. Это рост к 2023 году, и даже лучше, чем в последнем доковидном 2019 году. Однако экономика России знала показатели и лучше. Исторический максимум был зафиксирован, как это ни парадоксально, в 2022 году. Тогда были очень высокие цены на топливо во всем мире, плюс Европа еще не отказалась от российского газа: Nord Stream, несмотря на ярую антироссийскую риторику, исправно работал, взрыв случился только осенью.

Сейчас экспортные поставки газа сильно упали, а цены на нефть не радуют. При заложенных в бюджете России 70 долл. за баррель Urals котировки едва превышают 50 долл. Есть нюанс. Реальная цена продажи, например, в Китай, к основному нашему покупателю, все же гораздо выше.

Исходя из данных таможенного ведомства Китая, в январе — марте 2025 года из России туда приехало 24,3 млн тонн на 13 млрд долл. Годом ранее было 28,5 млн тонн на 16,5 млрд — и вот она, недостающая половина потерь экспортной выручки России. Нетрудно подсчитать, что средняя цена поставок упала с 79 долл./баррель до 72,6 долл.

Дешевле нефть мы поставляем и второму нашему крупному покупателю (во многом он лучше старых двух) — Индии: 54 долл. вместо 57,7 за баррель годом ранее. Там пока статистика доступна только за январь — февраль, но уже хорошо заметно сокращение поставок в тоннах сразу на 21% и потери в долларах как минимум 1,7 млрд.

Источник: «Фонтанка.ру»











На этом фоне не устают радовать партнеры из Евросоюза. За первые два месяца 2025 года 4,4 млрд евро (4,9 млрд долл.) — именно их вклад в экономику России в обмен на углеводороды во всех видах. И что даже более ценно — это плюс 6% к прошлогоднему показателю за этот же период.

Если задаться целью и все же найти ложку меда в бочке российской внешней торговли, лучше всего искать в импорте.

Главный положительный момент — это то, что, несмотря на все возможные и невозможные санкции, товары из-за рубежа, которые нужны российской экономике, к нам продолжают исправно приходить. Как было 63,1 млрд долл. год назад, так и осталось. И это даже несмотря на выпавший миллиард из-за резкого сокращения поставок автомобилей из Китая.

Основная номенклатура импорта — продовольствие (8,4 млрд долл.), а также необходимые для отечественной промышленности продукты химпрома (включая лекарства) — 12,8 млрд долл. и промоборудование — 30,6 млрд долл. Еще примерно по четыре миллиарда — текстиль и металлические изделия.

Из позитивного. Грузия впервые в истории вышла на первое место по поставкам «тихого» вина (то есть без газа). Традиционный лидер, Италия, снизила поставки на 20%, а Сакартвело, напротив, нарастила на 7%. Только добавка игристых вин позволяет сейчас Италии оставаться на первой строчке в общем зачете. Но даже в нем из первой пятерки выпал некогда непременный лидер — Франция. Ее вино Россия вполне благополучно заместила чилийским.

Начало года ознаменовалось полуторакратным ростом оборотов торговли с США — 573 млн долл. всего за один март. Потепление отношений привело к ряду интересных эффектов. К примеру, впервые за очень долгое время (с июня 2023 года) к нам стали официально привозить американскую косметику. Еще в феврале первые робкие поставки составили 15,8 тыс. долл., а уже в марте получилось на 504 тыс. Вместе с ней к нам также впервые за многие месяцы из США приехал дикий рис. Кому-то он пригодился, причем в объемах, каких не было с 2015 года, — сразу на 300 тыс. долл. С 2022 года он к нам не приезжал на регулярной основе. Впрочем, обычный рис мы в США так и не покупаем с апреля 2022 года. А главными импортными позициями из США остаются вакцины, медизделия, продукты питания и приборы для анализов.

Продолжение позитива — во Вьетнаме. Товарооборот с ним подскочил на 30% до уже вполне ощутимых 1,3 млрд. Оттуда к нам в основном едет кофе, но также заметно растет и импорт морепродуктов: филе тунца, филе пангасиуса, мороженой масляной рыбы, солено-сушеного желтого полосатика, креветки ваннамей, анчоусов, осьминогов, сурими из летучей рыбы и др. В прошлом году всего это добра приехало на 231 млн долл., что на 67% больше, чем годом ранее.

Также волны радости исходят из Египта. Торговля с ним подскочила в прошлом году на 30%, до 9 млрд долл. И что важно, дорога ложка к обеду. На фоне катастрофы с картофелем на российском рынке Египет к маю привез в Россию 275 тыс. тонн картошки, что в 4,6 раза больше, чем год назад. Заодно в 1,7 раза выросли поставки лука.

Источник: «Фонтанка.ру»











Отдельно доставляет оптимизма рост импорта из Германии. И сразу на 12% март к марту прошлого года до ощутимых 600 млн долл, хотя по экспорту у нас все еще минус. Да и вообще, не так мало стран, которые на фоне весьма недружелюбной по отношению к России Риторики продолжают руководствоваться принципом «табачок врозь». Что, конечно, оставляет серьезное окно возможностей для восстановления добрых отношений в недалеком будущем.