НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

пасмурно, небольшие дожди

ощущается как +10

0 м/c,

 745мм 100%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,77
EUR 90,71
Кубковая история «Локомотива»
Стройка у ТЦ
Змеиная охота в городе: видео
Детей не записывают в школу
Легендарная барахолка
Опасные змеи
Большая афиша
Финал плей-офф
Запустят скоростные теплоходы
График отключения горячей воды
Экономика Кризис-2025 Обзор Россия теряет $7 млрд экспортной выручки. Какой позитив можно найти в таможенной статистике

Россия теряет $7 млрд экспортной выручки. Какой позитив можно найти в таможенной статистике

Картина не очень радужная, но сгладить потери иногда получается

202
Написать комментарий
Во внешней торговле плюсы есть | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUВо внешней торговле плюсы есть | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Во внешней торговле плюсы есть

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Федеральная таможенная служба России отчиталась о заметном падении выручки российских экспортеров в первом квартале 2025 года. В общей сложности они недосчитались почти 7 млрд долларов (–6,8%). «Фонтанка», как и ее читатели, понимает, почему так случилось, однако предпочитает искать во внешней торговле плюсы, а не поводы расстраиваться и сокращать бюджет.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Основной провал у нас случился — ожидаемо — в торговле природными ископаемыми. На ней российские компании (главные кормильцы федерального бюджета) выручили за три месяца всего 55,4 млрд долл., что на 9 млрд меньше, чем год назад. Еще 600 млн недосчитались поставщики сельхозпродукции. Сгладить потери получилось за счет поставок российской техники за рубеж, а также металлов, продукции химпрома и древесины.

Но в целом, конечно, картина не очень радужная. Она уже привела к корректировкам федерального бюджета и разговорам о необходимости распродавать средства из Фонда национального благосостояния.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Подробная таможенная статистика России была закрыта в марте 2022 года. С тех пор экспертам и аналитикам, у которых нет доступа к этой информации, приходилось довольствоваться теми дозированными крохами цифр, что время от времени все же просачивались в медиапространство в заявлениях официальных лиц.

Дополнительным подспорьем служила все еще доступная отчетность наших основных торговых партнеров. И в целом более-менее цельное представление о состоянии дел в российской внешней торговле составлялось.

Можно было констатировать, что Россия худо-бедно преодолевает санкционные барьеры там, где это можно, а там, где нельзя, вполне успешно находит альтернативные рынки сбыта для своей основной экспортной продукции. Именно это (вместе с усилением фискального режима) позволяло ей последние три года практически не экономить на своих главных нуждах. Более того, расходы бюджета исправно росли даже в самых чувствительных для государства сферах.

По итогам 2024 года экспортеры получили 434 млрд рублей выручки. Это рост к 2023 году, и даже лучше, чем в последнем доковидном 2019 году. Однако экономика России знала показатели и лучше. Исторический максимум был зафиксирован, как это ни парадоксально, в 2022 году. Тогда были очень высокие цены на топливо во всем мире, плюс Европа еще не отказалась от российского газа: Nord Stream, несмотря на ярую антироссийскую риторику, исправно работал, взрыв случился только осенью.

Сейчас экспортные поставки газа сильно упали, а цены на нефть не радуют. При заложенных в бюджете России 70 долл. за баррель Urals котировки едва превышают 50 долл. Есть нюанс. Реальная цена продажи, например, в Китай, к основному нашему покупателю, все же гораздо выше.

Исходя из данных таможенного ведомства Китая, в январе — марте 2025 года из России туда приехало 24,3 млн тонн на 13 млрд долл. Годом ранее было 28,5 млн тонн на 16,5 млрд  — и вот она, недостающая половина потерь экспортной выручки России. Нетрудно подсчитать, что средняя цена поставок упала с 79 долл./баррель до 72,6 долл.

Дешевле нефть мы поставляем и второму нашему крупному покупателю (во многом он лучше старых двух) — Индии: 54 долл. вместо 57,7 за баррель годом ранее. Там пока статистика доступна только за январь — февраль, но уже хорошо заметно сокращение поставок в тоннах сразу на 21% и потери в долларах как минимум 1,7 млрд.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

На этом фоне не устают радовать партнеры из Евросоюза. За первые два месяца 2025 года 4,4 млрд евро (4,9 млрд долл.) — именно их вклад в экономику России в обмен на углеводороды во всех видах. И что даже более ценно — это плюс 6% к прошлогоднему показателю за этот же период.

Если задаться целью и все же найти ложку меда в бочке российской внешней торговли, лучше всего искать в импорте.

Главный положительный момент — это то, что, несмотря на все возможные и невозможные санкции, товары из-за рубежа, которые нужны российской экономике, к нам продолжают исправно приходить. Как было 63,1 млрд долл. год назад, так и осталось. И это даже несмотря на выпавший миллиард из-за резкого сокращения поставок автомобилей из Китая.

Основная номенклатура импорта — продовольствие (8,4 млрд долл.), а также необходимые для отечественной промышленности продукты химпрома (включая лекарства) — 12,8 млрд долл. и промоборудование — 30,6 млрд долл. Еще примерно по четыре миллиарда — текстиль и металлические изделия.

Из позитивного. Грузия впервые в истории вышла на первое место по поставкам «тихого» вина (то есть без газа). Традиционный лидер, Италия, снизила поставки на 20%, а Сакартвело, напротив, нарастила на 7%. Только добавка игристых вин позволяет сейчас Италии оставаться на первой строчке в общем зачете. Но даже в нем из первой пятерки выпал некогда непременный лидер — Франция. Ее вино Россия вполне благополучно заместила чилийским.

Начало года ознаменовалось полуторакратным ростом оборотов торговли с США — 573 млн долл. всего за один март. Потепление отношений привело к ряду интересных эффектов. К примеру, впервые за очень долгое время (с июня 2023 года) к нам стали официально привозить американскую косметику. Еще в феврале первые робкие поставки составили 15,8 тыс. долл., а уже в марте получилось на 504 тыс. Вместе с ней к нам также впервые за многие месяцы из США приехал дикий рис. Кому-то он пригодился, причем в объемах, каких не было с 2015 года, — сразу на 300 тыс. долл. С 2022 года он к нам не приезжал на регулярной основе. Впрочем, обычный рис мы в США так и не покупаем с апреля 2022 года. А главными импортными позициями из США остаются вакцины, медизделия, продукты питания и приборы для анализов.

Продолжение позитива — во Вьетнаме. Товарооборот с ним подскочил на 30% до уже вполне ощутимых 1,3 млрд. Оттуда к нам в основном едет кофе, но также заметно растет и импорт морепродуктов: филе тунца, филе пангасиуса, мороженой масляной рыбы, солено-сушеного желтого полосатика, креветки ваннамей, анчоусов, осьминогов, сурими из летучей рыбы и др. В прошлом году всего это добра приехало на 231 млн долл., что на 67% больше, чем годом ранее.

Также волны радости исходят из Египта. Торговля с ним подскочила в прошлом году на 30%, до 9 млрд долл. И что важно, дорога ложка к обеду. На фоне катастрофы с картофелем на российском рынке Египет к маю привез в Россию 275 тыс. тонн картошки, что в 4,6 раза больше, чем год назад. Заодно в 1,7 раза выросли поставки лука.

Источник: «Фонтанка.ру»Источник: «Фонтанка.ру»
Источник:

«Фонтанка.ру»

Отдельно доставляет оптимизма рост импорта из Германии. И сразу на 12% март к марту прошлого года до ощутимых 600 млн долл, хотя по экспорту у нас все еще минус. Да и вообще, не так мало стран, которые на фоне весьма недружелюбной по отношению к России Риторики продолжают руководствоваться принципом «табачок врозь». Что, конечно, оставляет серьезное окно возможностей для восстановления добрых отношений в недалеком будущем.

В целом если искать во всем положительные стороны, то их найдется немало. Так же и в вопросах внешней торговли всегда можно на каждый негатив найти пять-шесть примеров «зато».

ПО ТЕМЕ
Лебедев ДенисЛебедев Денис
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Таможня Грузоперевозки Экспорт Импорт Инвестиции Экспортная выручка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Магазин связывал поколения»: арт-директор Textil высказалась о продаже «Лабаза» в Ярославле
Юлия Кривцова
Создательница проекта Textil
Мнение
От альтушки до чиназес. Мама составила словарь, чтобы понимать дочь-подростка
Нина Жабреева
Блогер
Мнение
«Ноги колесом, бешеные цены и тысяча падений». Инструктор развеяла мифы о конном спорте
Лина Гордеева
Мнение
«Льготы у нас только на бумаге»: силовик — о переработках и мизерной зарплате
Анонимный Автор
Мнение
Банкир отправилась в далекий Непал — как прошло путешествие в страну, где есть праздник смерти
Екатерина Бурко
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление