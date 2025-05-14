Верните свои деньги! Полный гайд по налоговым вычетам

Как получить от государства десятки тысяч? Рассказываем Источник: Виталий Калистратов / Городские медиа











Заплатил налоги — верни их назад. Многие даже не догадываются, что могут вернуть из бюджета десятки тысяч рублей. Это называется налоговый вычет — и получить его достаточно просто. Вместе с Ларисой Новак, членом палаты налоговых консультантов России и замруководителя федеральной ассоциации бухгалтеров-аутсорсеров, наши коллеги из 72.RU рассказывают обо всем: какие суммы можно получить, за что и какие документы готовить.

Как заявить о вычете?

«Начиная с 2024 года россияне могут воспользоваться расширенными возможностями налоговых вычетов благодаря внесенным изменениям в законодательство. Новые правила позволяют увеличить суммы, подлежащие возврату», — рассказывает Лариса Новак.

Важное условие для получения налоговых вычетов — официальное трудоустройство, и работодатель должен перечислять НДФЛ. Как понять, какую сумму можно вернуть? Для этого нужно запросить справку о доходах в своей бухгалтерии или посмотреть информацию в личном кабинете ФНС по строчке «НДФЛ удержанный». Исходя из суммы уплаты, можно понять, какие деньги к нам вернутся.

Способов заявить свои налоговые вычеты, по словам Новак, три:

первый — у работодателя до окончания года, предоставив в налоговую комплект необходимых документов;

второй — по декларации 3-НДФЛ с подтверждающими документами, после окончания года;

третий — в упрощенном порядке. После окончания года, просто зайдя в личный кабинет ФНС и нажав кнопку.

«Но третий способ ввели недавно, и еще идет переходный период, так как организации, которые оказывают вам услуги, должны отправить данные по сумме вашего расхода в налоговую. Технически еще не все подключились к обмену с ФНС», — добавляет Лариса Новак.

Какие виды вычетов есть?

Стандартные

«Стандартные налоговые вычеты увеличены с 2024 года с целью поддержки семей с детьми и социально уязвимых категорий населения. Теперь максимальная сумма возврата существенно возросла, что позволит гражданам вернуть больше денег», — говорит эксперт.

Этот вид вычета «на детей» можно заявить у работодателя, обратившись в бухгалтерию или же подав декларацию в конце года. Их предоставят за каждый месяц, пока ваш доход с начала года не достигнет 450 тысяч рублей.

Показываем вычеты «на детей» наглядно. Они актуальны с 2024 года, раньше суммы были меньше.

182 рублей за первого ребенка (рассчитывается как необлагаемая сумма дохода 1400 рублей, умноженная на ставку НДФЛ в 13%. Ниже — аналогичные расчеты. — Прим. ред.);

364 рубля за второго ребенка (2800 × 13%);

по 780 рублей за третьего и последующих детей (6000 × 13%).

«Нужны свидетельство о рождении всех детей и свидетельство о браке, если, например, на вычет заявляет не родной родитель, воспитывающий детей в новом браке. Чаще всего этот вычет предоставляет работодатель, но можно и получить, заполнив декларацию 3-НДФЛ по окончании года», — объясняет член палаты налоговых консультантов.

Социальные вычеты

Эти налоговые вычеты на спорт, за обучение детей, за медицинские услуги. Ниже — максимальные суммы, которые можно получить.

По расходам на благотворительность, лечение и приобретение медикаментов, свое обучение, физкультурно-оздоровительные услуги, добровольное пенсионное страхование и страхование жизни можно вернуть. Способ возврата для каждого свой: как через работодателя, так и подав декларацию 3-НДФЛ — либо в упрощенном порядке. Размер возврата рассчитывается от потраченной суммы. Максимально — 19 500 рублей (максимальная сумма в 150 тысяч умножается на 13%. Ниже будут такие же расчеты. — Прим. ред.);

по расходам на обучение детей, подопечных, сестер, братьев по очной форме обучения. С расходов, понесенных с 2024 года к этой категории, теперь добавили супругов — можно получить вычет за учебу мужа или жены. Максимальная сумма — 14 300 рублей (110 тысяч × 13%);

по расходам на дорогостоящее лечение. В размере фактически произведенных расходов, без ограничения . Но получите не всю сумму — а те же 13% от потраченной суммы. Например, если вы потратили 200 тысяч, то вернется 26 тысяч рублей.

«Документы, которые нужно предоставить, — это договор с учреждением или организацией и документ об оплате. В случае оплаты не своего обучения нужна справка, что учеба именно происходит на очной форме. При лечении нужна справка о расходах, которую вам выдаст на руки организация, оказавшая услуги. Если заявляете вычет до 2024 года. Сейчас порядок упрощен и можно предоставить только справку о расходах, которую вам выдаст на руки организация, оказавшая услуги, или направит сразу в налоговую электронно для получения вычета в упрощенном порядке», — говорит Новак.

Имущественный вычет

Один из самых популярных вычетов — это имущественный. Его можно получить, купив квартиру или построив жилье. Максимальная сумма — 260 тысяч рублей . Она рассчитывается с максимально возможной суммы вычета — двух миллионов рублей. Если жилье стоит меньше, то и денег вы получите от государства меньше.

«Потребуются документы, подтверждающие сделку купли-продажи, ипотеки и платежный документ об оплате за жилье или расходы на закупку материалов при строительстве. Заявляется по окончании года, подается декларация 3-НДФЛ», — рассказывает эксперт.

Вычет на проценты по ипотеке

Дополнительно можно получить вычет по процентам, оплаченным по ипотеке. Сумма — 390 тысяч рублей , рассчитывается как произведение ставки НДФЛ в 13% и максимальной суммы в три миллиона.

«Необходимо будет взять справку об оплаченных процентах по окончании года. Заявлять этот вычет нужно по декларации 3-НДФЛ, после того как уже полностью получен вычет в 260 тысяч.

Причем есть особенность: имущественный вычет получают только раз в жизни, и если вы покупали не в ипотеку, а на свои кровные и уже получили имущественный вычет ранее, то вычет только на получение процентов на другое жилье уже не заявить», — говорит Новак.

По словам эксперта, есть еще одно важное условие. Стандартные и социальные налоговые вычеты можно вернуть в течение трех лет, их остаток не переносится на другой год. С имущественным проще: его остаток переносится и его можно заявлять бессрочно.

«Поэтому, если примете решение возвращать вычеты, соблюдайте очередность. Соберите расходы по всем вычетам, кроме имущественного, или дождитесь, пока организации отправят данные о ваших расходах в личный кабинет ФНС, а затем уже в последнюю очередь остаток НДФЛ используйте для имущественного вычета», — отвечает Лариса Новак.