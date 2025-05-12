Почему россияне ощущают падение уровня жизни — разбор

В России продолжает падать индекс уровня жизни Источник: Ирина Шарова / 72.RU











В этом году продолжается тенденция снижения уровня жизни. Информация об этом содержится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Среди причин выделяют рост инфляции, ослабление рубля, геополитическую ситуацию. О том, что уровень жизни падает, говорят и сами россияне. 72.RU рассказывает о том, что происходит.

«Негативный тренд в оценках уровня жизни»

ЦМАКП выпустил апрельский анализ макроэкономических тенденций, в котором сообщил о продолжающейся тенденции снижения уровня жизни. Вопрос задавался населению в первый месяц 2024 года.

— По состоянию на январь сохраняется негативный тренд в оценках уровня жизни (причем оценка уровня жизни ушла резко вниз, вплоть до уровня осени 2022 — зимы 2023 года). Вероятно, это связано с наложившимися негативными сигналами: ростом инфляции и процентных ставок, ослаблением рубля и заявлениями руководства Банка России об исчерпании потенциала интенсивного восстановительного роста, новыми санкциями США, — сказано в докладе.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Что это значит?

За 2023−2024 годы большинство россиян понесло в своих реальных доходах серьезные потери из-за девальвации рубля и, как следствие, роста цен на товары, говорит Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.

Поэтому, продолжает он, негативные оценки ситуации с точки зрения своего материального положения и возможных потребительских возможностей в будущем вполне логичны. Это, по его словам, идет в разрыв со статистикой, в которой говорится, что растет средняя зарплата. Однако, обращает внимание собеседник, многие россияне действительно обеднели .

При этом немало граждан нашей страны стали жить значительно лучше . Колташов говорит, что именно благодаря их резко выросшим доходам, мы имеем положительную среднюю статистику и заявления властей о наличии большого количества денег в экономике, как следствие, люди много потребляют, а это создает определенный риск для инфляции.

— В то время как у одной значительной массы населения реальные доходы не увеличивались и даже где-то сокращались, у другой части граждан ситуация была лучше. В первую очередь это контрактники Министерства обороны, работники оборонной промышленности, во вторую — те, кто работает в обрабатывающем секторе. Таким образом, здесь сокрыто содержание вот этого противоречия, что у нас есть разные группы населения, которые по-разному чувствуют экономическую ситуацию , — объясняет экономист.

Пока что, как продолжает Колташов, для многих россиян положение остается весьма проблематичным и непростым . Они, по его словам, не случайно, описывая свое материальное положение, порой используют слово кризис. Хотя его в России нет, уверяет эксперт.

По мнению экономиста, Россия как экономика находится в периоде весьма интенсивного роста целого ряда важнейших секторов: обрабатывающей промышленности, роста производства продуктов питания, развития транспортной системы и инфраструктуры, реализуются крупные национальные проекты, строительный сектор загружен заказами.

— Ясно, что расширение промышленности и ассортимента производимой продукции будет расти. Соответственно, будут расти запросы на технически грамотных работников. Но если вы к таковым не относитесь, а принадлежите к категории тех, кто и раньше немного зарабатывал и чья зарплата очень тяжело поднималась на рынке труда, то сейчас, конечно, сложный момент. Многие граждане злоупотребляли кредитами, именно поэтому оказались в положении проблемных должников. Это все существует, это все реальные трудности, — добавляет собеседник.

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