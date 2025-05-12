Почему россияне ощущают падение уровня жизни — разбор

В этом году продолжается тенденция снижения уровня жизни. Информация об этом содержится в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Среди причин выделяют рост инфляции, ослабление рубля, геополитическую ситуацию. О том, что уровень жизни падает, говорят и сами россияне. 72.RU рассказывает о том, что происходит.
«Негативный тренд в оценках уровня жизни»
ЦМАКП выпустил апрельский анализ макроэкономических тенденций, в котором сообщил о продолжающейся тенденции снижения уровня жизни. Вопрос задавался населению в первый месяц 2024 года.
— По состоянию на январь сохраняется негативный тренд в оценках уровня жизни (причем оценка уровня жизни ушла резко вниз, вплоть до уровня осени 2022 — зимы 2023 года). Вероятно, это связано с наложившимися негативными сигналами: ростом инфляции и процентных ставок, ослаблением рубля и заявлениями руководства Банка России об исчерпании потенциала интенсивного восстановительного роста, новыми санкциями США, — сказано в докладе.
Что это значит?
За 2023−2024 годы большинство россиян понесло в своих реальных доходах серьезные потери из-за девальвации рубля и, как следствие, роста цен на товары, говорит Василий Колташов, экономист, директор Института нового общества.
Поэтому, продолжает он, негативные оценки ситуации с точки зрения своего материального положения и возможных потребительских возможностей в будущем вполне логичны. Это, по его словам, идет в разрыв со статистикой, в которой говорится, что растет средняя зарплата. Однако, обращает внимание собеседник, многие россияне действительно обеднели.
При этом немало граждан нашей страны стали жить значительно лучше. Колташов говорит, что именно благодаря их резко выросшим доходам, мы имеем положительную среднюю статистику и заявления властей о наличии большого количества денег в экономике, как следствие, люди много потребляют, а это создает определенный риск для инфляции.
— В то время как у одной значительной массы населения реальные доходы не увеличивались и даже где-то сокращались, у другой части граждан ситуация была лучше. В первую очередь это контрактники Министерства обороны, работники оборонной промышленности, во вторую — те, кто работает в обрабатывающем секторе. Таким образом, здесь сокрыто содержание вот этого противоречия, что у нас есть разные группы населения, которые по-разному чувствуют экономическую ситуацию, — объясняет экономист.
Пока что, как продолжает Колташов, для многих россиян положение остается весьма проблематичным и непростым. Они, по его словам, не случайно, описывая свое материальное положение, порой используют слово кризис. Хотя его в России нет, уверяет эксперт.
По мнению экономиста, Россия как экономика находится в периоде весьма интенсивного роста целого ряда важнейших секторов: обрабатывающей промышленности, роста производства продуктов питания, развития транспортной системы и инфраструктуры, реализуются крупные национальные проекты, строительный сектор загружен заказами.
— Ясно, что расширение промышленности и ассортимента производимой продукции будет расти. Соответственно, будут расти запросы на технически грамотных работников. Но если вы к таковым не относитесь, а принадлежите к категории тех, кто и раньше немного зарабатывал и чья зарплата очень тяжело поднималась на рынке труда, то сейчас, конечно, сложный момент. Многие граждане злоупотребляли кредитами, именно поэтому оказались в положении проблемных должников. Это все существует, это все реальные трудности, — добавляет собеседник.
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