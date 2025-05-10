Средняя зарплата в России перевалит за 100 тысяч. Что стоит за красивыми прогнозами и суждено ли им сбыться

Доходы россиян только в прогнозах выглядят красиво Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Зарплаты россиян якобы вырастут еще в полтора раза. По крайней мере, в ближайшие пять лет. Но не стоит сильно радоваться. Во-первых, это всего лишь прогноз социально-экономического развития, подготовленный Минэкономики России. Во-вторых, рост зарплат (даже согласно прогнозу) будет высоким в этом году, а потом замедлится.

Скажем, до конца 2025 года, согласно базовому сценарию, средние зарплаты достигнут почти 103 тысяч (плюс почти 17%). А, например, в 2028 году, куда еще имеет оптимизм при нынешней турбулентности заглядывать Минэкономики, зарплаты вырастут всего на 7,3%.

Ну и заметим, речь идет лишь о средних номинальных зарплатах. А они, как показывает практика (да и свидетельствует само Минэкономики), не так и сильно коррелируют с реальными доходами граждан.

Динамика реальных заработных плат, скорректированных с учетом инфляции, куда менее приятная. В базовом сценарии Минэкономразвития предполагается увеличение реальных зарплат всего на 6,8% в 2025 году. И опять потом всё будет падать, реальные зарплаты вырастут всего на 3,2% в 2028 году.

Причем рост зарплат, похоже, и демотивирует россиян работать лучше. Даже Минэкономики (а что уж говорить, выходит, о реалиях, зачастую сильно отличающихся от чиновничьих прогнозов!) ожидает крайне невысокие темпы роста производительности труда: с 2,3% в 2025 году до 2,9% в 2028 году.

Все опрошенные MSK1.RU эксперты на громкие заявления Минэкономики смотрят крайне пессимистично.

Без роста инвестиций рост зарплат становится «пузырем»

— Официальные прогнозы выглядят оптимистично, но реальные доходы населения зависят от множества факторов, включая инфляцию, налоговую политику и структурные проблемы экономики. Инфляция — вот главный «съедатель» доходов. Даже если зарплаты вырастут на 10–15%, сопоставимый рост цен на товары и услуги (особенно ЖКХ, продукты, лекарства) может свести этот эффект на нет, — объясняет MSK1.RU Анна Веденеева, основатель Vedeneeva Consulting Group. — Например, в прошлом году номинальные доходы в некоторых отраслях выросли, но из-за инфляции реальная покупательная способность осталась на прежнем уровне.

— А почему не растет производительность труда? Выходит, работодатели готовы платить втридорога за такую же некачественную работу?

— Тут чистая экономика. Без технологического развития и инвестиций такой рост доходов становится «пузырем». И в итоге, если зарплаты растут быстрее, чем эффективность экономики, это ведет к удорожанию товаров и услуг.

Я бы еще хотела обратить внимание на неравномерность роста зарплат. Повышение часто затрагивает лишь отдельные сектора, например госструктуры, IT или нефтегазовую отрасль, тогда как малый бизнес, сельское хозяйство и регионы могут отставать. Это усиливает разрыв в доходах между разными группами населения, — говорит Веденеева.

«Рост зарплат без роста экономики — это иллюзия»

— Рост зарплат в номинальном выражении — это то, что красиво звучит в заголовках. Но реальный доход — это не про цифру в платежке, а про покупательную способность, — объясняет инвестиционный советник Юлия Кузнецова. — Я как экономист вижу очевидную вилку: правительство ожидает рост зарплат на 13–15%, но при инфляции издержек и росте тарифов реальные доходы населения могут увеличиться лишь на 2–3%, а для части граждан — и вовсе снизиться.

— А кто пострадает больше всего?

— Особенно уязвимы семьи со стабильной, но невысокой зарплатой и значительной долговой нагрузкой. Рост цен на ЖКХ, продукты, бензин, платные услуги уже сейчас опережает рост доходов. Мы наблюдаем ситуацию, когда экономическая статистика отрывается от повседневной реальности. В регионах и у представителей среднего класса нет ощущения роста благосостояния, есть рост обязательных трат.

— Но при этом бизнес всё равно готов наращивать зарплаты какими-то сумасшедшими темпами.

— Это не совсем так. На фоне высокой ключевой ставки (напомню, 21%) и ограниченного доступа к дешевым кредитам бизнес уже не спешит повышать зарплаты сверх индексации. Более того, многие предприятия сокращают реальные выплаты или переводят сотрудников на гибкие формы занятости. Поэтому «рост зарплат» без реального роста экономики и потребления — это просто иллюзия.