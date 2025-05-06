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Экономика Готовятся в отпуск, а становятся жертвой мошенников: новая схема обмана, о которой узнают только в аэропорту

Готовятся в отпуск, а становятся жертвой мошенников: новая схема обмана, о которой узнают только в аэропорту

Россияне не успевают обдумать решение о покупке

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1 комментарий
Попавшим в ловушку придется забыть про море и солнце | Источник: Юлия Кашкина / E1.RUПопавшим в ловушку придется забыть про море и солнце | Источник: Юлия Кашкина / E1.RU

Попавшим в ловушку придется забыть про море и солнце

Источник:

Юлия Кашкина / E1.RU

В России мошенники придумали схему обмана, из-за которой люди теряют не только деньги, но и отпуск. Они продают фальшивые билеты и путевки. Особенно часто отрабатывают такой сценарий перед туристическим сезоном.

«Аферисты предлагают россиянам билеты на самолет или туры с хорошими скидками от лица перевозчика. К сожалению, пострадавшие узнают об обмане только в аэропорту, когда на регистрации узнают, что их билетов не существует», — предупредили в пресс-службе ВТБ.

Также мошенники часто предлагают «последние билеты» или «ограниченные предложения», чтобы заставить гражданина быстро принять решение. 

Чтобы не попасться на обман мошенников, надо проверять источники. Если это не официальный сайт, а сообщение в мессенджере, то вероятен обман. Также стоит обращать внимание на низкие цены на авиабилет или туристическую путевку. Зачастую они могут быть нереалистичны. 

С подобным можно столкнуться и при бронировании жилья для отпуска. После оплаты на следующий день приходят другие туристы, которые тоже договорились снять эту квартиру.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Новая схема мошенничества Дешевые авиабилеты Сезон отпусков
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Комментарии
1
Гость
20 часов
Хоть одного приколотить к кресту и поставить на площади
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