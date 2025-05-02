Массовая индексация и единовременные выплаты: как будут платить пенсию в мае

Ветераны получат крупные выплаты Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В мае сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенную пенсию. В их числе 80-летние юбиляры, а также сотрудники авиаотрасли и угольной промышленности. Помимо традиционных индексаций некоторым положены единовременные выплаты в размере до 80 тысяч рублей. Какие изменения ждут пожилых граждан — в нашем материале.

Как будут начислять пенсии

Выплаты могут начислить по непривычному графику. Из-за майских праздников пенсии, выпадающие на начало мая, перечислили в конце апреля. Для тех, кто получает выплаты в первых числах месяца, средства поступили на счета в конце апреля. Многие получат двойную выплату — за апрель и май. А кому обычно перечисляют пенсии с 8 по 11 мая, получат их в промежутке с 5 по 7 мая. Кто забирает выплаты в почтовых отделениях, нужно уточнить график их работы в праздничные дни.

Единоразовые выплаты

В мае планируется провести разовые выплаты ветеранам. Они приурочены к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. 80 тысяч рублей получат:

инвалиды Великой Отечественной войны;

ветераны ВОВ;

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания в период Второй мировой войны;

вдовы и вдовцы военнослужащих, погибших в период ВОВ, войны с Финляндией, с Японией, а также вдовы (вдовцы) умерших инвалидов ВОВ и ее участников.

По 55 тысяч рублей начислят:

гражданам, которые работали в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года;

награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период ВОВ;

узникам нацистских концлагерей.

Деньги получат не только проживающие в России граждане, но и те, кто постоянно находится в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, а также в Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Также предусмотрены дополнительные региональные выплаты.

У кого вырастет пенсия

В 2025 году пенсионеров ждут еще несколько прибавок Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Прибавку получат пенсионеры, которым в мае исполнится 80 лет. Это же касается и тех, кто в мае получит инвалидность первой группы. Размер увеличения для них составит 8907 рублей 70 копеек. Таким образом, для них фиксированная выплата составит почти 17 500 рублей.

Если на иждивении пенсионера появились нетрудоспособные члены семьи, можно тоже рассчитывать на прибавку. За каждого иждивенца будут доплачивать по 2711,63 рубля, но их должно быть не более трех человек.

Заметят увеличение выплат и те, кто решит уволиться. Если пенсионер продолжал работать, но потом ушел на заслуженный отдых, он начнет получать пенсию с учетом всех пропущенных индексаций.

Прибавка в мае предусмотрена для некоторых особых категорий и связана она с их работой. Доплату к пенсии получат члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации с выслугой не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. В списке на повышение пенсии также находятся работники организаций угольной промышленности, проработавшие в отрасли не менее 25 лет.