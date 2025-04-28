Не имеют научного обоснования и часто используют мошенники. В России запретят рекламу услуг астрологов и тарологов

Источник: Дмитрий Емельянов / E1.RU











В последние годы в России растет интерес к духовным практикам. Эзотерикой заинтересовались и на законодательном уровне, но не в пользу тех, кто ею занимается или увлечен. Вскоре запретят рекламу услуг астрологов и тарологов. Проект закона уже рассматривает профильный Комитет по экономической политике. По данным MSK1.RU, в пояснительной записке перечислено 38 видов «эзотерических и энергетических услуг и духовных практик», в том числе медиумы, ведьмы, астрологи, нумерологи.

Но есть в списке «профессий» и совсем редкие, которые вряд ли широкой аудитории часто встречаются. Например, нейрокодировщики, космоэнергеты или цифропсихологи.

За последние годы в Россию хлынул поток разных восточных практик, от фэншуй и васту-шастры до тантры и рэйки (кстати, рекламу таких специалистов в Госдуме тоже предлагают запретить). Но есть и практики, пришедшие с Запада, например, семейные расстановки, которые выдумал протестантский богослов из Германии Берт Хеллингер. Он предлагает выискивать на семейном древе «испорченные» листочки (самоубийцы, мертворожденные дети, разведенки), которые якобы затем портят всю «карму» следующим поколениям. Бум такого сомнительного метода в самой Германии пришелся на начало нулевых годов, писала немецкая еженедельная газета Zeit, и уже тогда он вызывал споры в профессиональной среде психологов. В Россию же то, что в Германии уже прошло пик популярности, пришло лишь сейчас.

Или вот, скажем, кристаллотерапию придумала в конце восьмидесятых американка Катрина Рафаэль. Она самоучка, изучала древнюю египетскую и китайскую медицину и предложила «лечить» все болезни накладыванием кристаллов. Издала несколько книг, создала Кристаллическую академию, адепты которой, говорится на ее сайте, работают в США, Китае, Японии, Италии, Франции, Сингапуре, Аргентине, Канаде и Австралии. России в списке стран нет.

Авторы законопроекта обосновывают необходимость запрета тем, что почти все попадающие под запрет 38 видов «практик» не имеют научного обоснования и часто используются мошенниками для обмана граждан. Ссылаются на опыт других стран, в том числе ЮАР, Индии и Китая, где запрет рекламы всяких целителей и магов помог сократить число мошенников.

Кстати, когда законопроект только готовился, некоторые «практики» возмутились тем, что попали в черный список. Например, нутрициологи. Но в итоге их в черном списке оставили: рекламировать такие услуги будет нельзя, если у «практика» нет профильного высшего образования. Оно также понадобится для игропрактиков, нейрографов, регрессологов… и упомянутых выше расстановщиков.

— Профильное образование является гарантией того, что человек разбирается в человеческой психике и имеет меньше шансов навредить клиенту, чем если он работает интуитивно, или просто прошел курсы по одному из направлений психологии, — объясняет MSK1.RU профессиональный психолог Ирина Фаер. — Людям важно доверять специалисту, а сделать это при обилии кричащей рекламы и отсутствии реальных данных об исполнителе бывает сложно. Особенно, если невозможно отличить реальные отзывы от фейка, реальные рекомендации от оплаченных и реальные результаты от сфабрикованных.

— Следует согласиться с критикой двойных стандартов, — рассуждает председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. — Термины вроде «эзотерические услуги» или «производные услуги» могут быть истолкованы слишком широко, что создает риск произвольного применения закона и необоснованных блокировок ресурсов. Например, за упоминание рун или других символов без рекламного или иного вредоносного контекста. Хотя в целом инициатива запрета рекламы эзотерических услуг, не имеющих научного обоснования, является крайне уместной и достойной поддержки.

А вот, например, независимый пиар-консультант Денис Голдман, в отличие от Кузнецова, считает, что список запретов нужно даже расширить. Слишком уж вредоносными являются всякие «духовные практики» для россиян.

— Реклама бесплатных вебинаров или услуг по символической цене — это ведь только вершина айсберга по выкачиванию средств из доверчивых россиян, — объясняет Голдман. — Запрет надо расширить: нужно запретить в принципе пропаганду магии во всех ее видах для решения жизненных трудностей. В частности, по телевидению годами идут разнообразные шоу, участники которых вытаскивают «счастливый билет», просто засветившись в них. Они поднимают ценник на свои услуги в разы и обеспечивают теплую аудиторию. Сами по себе такие программы никого никуда не призывают, но по факту являются вывеской таких «специалистов». То же касается и сериалов про магов и экстрасенсов, сделанных в полудокументальных жанрах, где грань между вымыслом и реальной жизнью размывается.

А вот старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова уверена, что реализация нового закона столкнется с проблемами. Аферисты-«целители» просто так не сдадутся и не откажутся от многомиллионного «пирога».