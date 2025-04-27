Выберите свой. Эксперт назвал два способа увеличить пенсию в России

Увеличением пенсии стоит озаботиться заранее Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Профессор ВШЭ назвал россиянам два способа увеличить пенсию. Это участие в программе долгосрочных сбережений и выход на пенсию позже установленного срока.

Декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал подробности агентству «Прайм». По его подсчетам, при оформлении пенсии через пять лет после достижения необходимого возраста коэффициент повышения фиксированной выплаты составит 1,36, а начисляемых баллов — 1,45. При выходе на пенсию через 10 лет — 2,11 и 2,32 соответственно.

Таким образом, если выйти на пенсию через 10 лет, она увеличится более чем в два раза. А если ваш доход это позволяет, то на размер пенсии можно повлиять за счет участия в программе долгосрочных сбережений.

«Во-первых, государство софинансирует эту программу. Оно готово добавить до 36 000 рублей в год к средствам, которые гражданин вкладывает из своего кармана. Во-вторых, государство страхует внесенные гражданами средства. В-третьих, если в жизни произошли чрезвычайные ситуации, можно забрать вложения досрочно без потери накопленного дохода», — объяснил Виноградов.

Если вы хотите воспользоваться вторым вариантом, то для этого нужно заключить договор с НПФ — негосударственным пенсионным фондом.

Также эксперт напомнил, что если у вас не хватает стажа или баллов для назначения пенсии, то их можно докупить. Минимальная стоимость 1 балла рассчитывается как МРОТ, умноженный на 12 месяцев, а также на 22% — тариф страховых взносов.