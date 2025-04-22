В России упали ставки по кредитам: что это значит для вас и что будет с ключевой

Банки смогут сделать кредиты доступнее для людей, однако это вопрос времени Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Реальные процентные ставки по потребительским кредитам в крупнейших банках снизились в среднем до 35% к концу апреля, когда остается менее недели до решения Центрального банка по ключевой ставке . За последний месяц этот показатель уменьшился на 5 процентных пунктов, сообщают «Известия».

Банки смягчают условия кредитования, чтобы сделать их более привлекательными. Это свидетельствует о том, что регулятор, скорее всего, не будет повышать ставку на предстоящих заседаниях — банки не стали бы улучшать условия, если бы не были уверены в завершении цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

За последний месяц реальные ставки изменили 11 из 15 крупнейших банков. Минимальная стоимость кредитов снизилась на 1 процентный пункт и составляет 28,3% — это самые выгодные условия, которые сейчас предлагают банки. Максимальная ставка достигает 42%.

Банки ожидают начала цикла снижения ключевой ставки во втором полугодии 2025 года, поэтому уже сейчас начали постепенно снижать ставки по всем продуктам, отметил управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. Он добавил, что еще в начале года предполагалось возможное повышение ключевой ставки со стороны Банка России при отсутствии устойчивого снижения инфляции, но сейчас такой сценарий маловероятен .

Ожидания рынка по смягчению политики ЦБ отражаются и на ставках по депозитам , пояснил управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич. Он отметил, что в начале апреля доходность депозитов у крупнейших банков снизилась до 20%, оказавшись ниже ключевой ставки на 1 процентный пункт. Эта динамика также влияет на стоимость кредитов: банки снижают ставки по ним медленнее, чем по вкладам.

Рынок не пойдет на такие шаги при угрозе повышения ключевой ставки. Кредиты, выданные в период низких ставок, становятся менее выгодными из-за удорожания вкладов после даже небольшого ужесточения денежно-кредитной политики. Поэтому аналитики внимательно следят за макроэкономической ситуацией — без достаточных оснований кредиты не будут дешеветь .

Тем не менее эксперты считают, что вопрос о снижении ключевой ставки на ближайшем заседании 25 апреля пока не стоит на повестке дня. Рынок ожидает смягчения сигналов от ЦБ в пятницу; банки заранее корректируют условия кредитования для привлечения потребительского спроса и сохранения конкурентоспособности.

Однако даже несмотря на положительную динамику, политика банков по выдаче кредитов остается жесткой : согласно данным кредитных бюро, в первом квартале 2025 года одобрялось не более 20% заявок на все виды кредитов. Повышенные требования к заемщикам сохранятся даже после снижения ключевой ставки из-за ограничений ЦБ для тех клиентов, которые тратят более половины своего дохода на обслуживание долгов.

Условия кредитования будут оставаться строгими из-за действий регулятора и уровня закредитованности населения; чем выше закредитованность, тем больше рисков неплатежей. По данным за декабрь общий объем долгов граждан перед банками составил значительные 37 трлн рублей.