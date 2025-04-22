«Обстановка в экономике всё еще неоднозначная». Что сделает ЦБ с ключевой ставкой — прогноз

Очередное заседание ЦБ по ключевой ставке состоится 25 апреля Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU











Центральный банк 25 апреля в очередной раз сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Так предполагают опрошенные нашими коллегами из 72.RU эксперты. Рост цен замедлился во многом благодаря укрепившемуся рублю, но далеко не факт, что нацвалюта будет устойчиво крепка в дальнейшем. Но высокая ключевая ставка не нравится бизнесу, и пока неизвестно, к чему приведет политическая игра.

Сохранит в апреле ставку, а в июне может понизить

« На данный момент обстановка в экономике всё еще неоднозначная . С одной стороны, наблюдается нормализация кредитования, замедление темпов роста потребительских цен и снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса, что как будто открывает возможность к рассмотрению понижения ставки. Однако мы полагаем, что пока данных недостаточно для того, чтобы с уверенностью констатировать устойчивость дезинфляционной тенденции», — рассуждает Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».

Укрепление рубля является одной из причин замедления темпа роста цен, продолжает она. Но ожидает ослабления нацвалюты во втором полугодии. Это может отчасти нивелировать текущие признаки охлаждения инфляции.

«Банку России также важно не „передержать“ высокие ставки, важно „остудить“ перегретую экономику, но не ввести ее в рецессию . На данный момент мы не видим существенных рисков в отношении экономики ввиду высоких ставок, за исключением сектора недвижимости. Поэтому с меньшей долей вероятности ожидаем повышения ставки», — добавляет Пырьева.

В «Цифра брокер» ждут сохранения ставки, потому что по-прежнему сохраняется некоторый баланс в проинфляционных и дезинфляционных рисках.

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», отмечает, что значимым фактором для сохранения ставки становится турбулентность в мировой экономике из-за тарифных ограничений торговли . По его словам, это опасно снижением курса рубля и более медленными темпами замедления инфляции при неизменной ключевой ставке.

«Скорее всего, ЦБ сохранит ключевую ставку в апреле, а если риски не реализуются, то снижение в июне будет более сильным. Депозитные ставки снижались в последнее время на фоне как ожидаемого снижения ЦБ в середине года, так и слабого спроса на кредиты по текущим ставкам. Банки не могут разместить дорогие кредиты и вынуждены отказываться от дорогих депозитов, чтобы не нести убытки. Снижение рыночных ставок — еще один аргумент в пользу снижения ключевой ставки », — предполагает Федоров.

Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ, предполагает, что ЦБ смягчит сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики (ДКП).

«Тренд к очень поступательному замедлению инфляции сохраняется, но говорить об устойчивости этого процесса рано. Инфляционные ожидания населения и бизнеса снижаются, но пока остаются очень высокими. Основной дезинфляционный фактор — крепкий курс рубля — не является устойчивым якорем для инфляции , особенно в условиях наблюдаемого заметного снижения цен на нефть», — объясняет он.

По его предположению, Банк России будет очень осторожен в решениях и оценках перспектив денежно-кредитной политики (ДКП). В то же время, продолжает он, очевидное торможение экономики России и постепенный отход от фазы сильного экономического перегрева должны способствовать отказу регулятора от ужесточения ДКП и ориентировать на некоторое смягчение сигнала.

Как ЦБ могут «сломать»?

Не верит, что ЦБ повысит ключевую ставку, Николай Кульбака, экономист. Он больше склонен к тому, что показатель сохранят на прежнем уровне.

«Высокая процентная ставка не нравится бизнесу. Он начинает лоббировать ее снижение. Получается ли у него это? Не всегда, но продолжает давить», — говорит собеседник.

Кульбака рассуждает, что из политических соображений Центробанку хорошо бы, может быть, даже понизить процентную ставку, а вот из экономических — оставить ее или, наоборот, поднять.

«И начинается игра, в которой одновременно задействованы и политика, и экономика. Пока экономика побеждает. Но политика всегда стоит за углом. В какой-то момент Центробанк может не рискнуть дальше повышать ставку, а, наоборот, будет ее понижать. Если при этом не будет явного снижения инфляции, а ставку будут понижать, это означает, что Центробанк политически сломали », — резюмировал экономист.