«80 тысяч уходит только на еду»: домохозяйка с тремя детьми рассказала о своих тратах

Чем больше детей, тем выше расходы Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Александра — многодетная мама из Тюмени. Доход ее семьи составляет примерно 200 тысяч рублей, и женщина признается: уже и этих денег маловато на содержание трех детей. По просьбе 72.RU Александра проанализировала бюджет своей семьи. О том, на что ей приходится тратиться и на чем экономить, она рассказала в своей колонке. Далее — от первого лица.

Александра

Как живет семья бизнесмена-юриста

Прочитала на 72.RU историю инженера Владислава и хочу ответить ему по Станиславскому: не верю! У нас тоже трое детей, и 80 тысяч мы тратим только на еду! Все свободные деньги уходят на детей: они часто болеют. Обследуем то одного, то другого. Всё, что можно сдать бесплатно в поликлинике, сдаем.

Я сижу с детьми дома, всё никак не могу выйти на работу. У мужа свое предприятие в сфере юридических услуг. Сколько он зарабатывает, точно не знаю, примерно 200 тысяч рублей. Слышала, что если в какой-то из месяцев выходит меньше, то приходится ужиматься в тратах, а это нам очень сложно.

У нас есть трехкомнатная квартира в спальном районе, взяли семейную ипотеку под 4,89%. Использовали материнский капитал — 450 тысяч рублей за третьего ребенка. Есть машина Toyota Camry. Предыдущую пришлось поменять, там стало мало места. Иногда катастрофически не хватает одного авто на семью: муж в разъездах, а мне нужно отвезти детей на кружки, в секции, больницы и по другим делам. Но сейчас не самое лучшее время залезать в кредит.

Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Откладывать деньги не получается. До СВО я пробовала торговать фьючерсами на фондовом рынке, но сейчас это слишком рискованно.

30 тысяч в месяц на здоровье

Как уже говорила, 80 тысяч уходят просто на еду — меньше не выходит, как ни крути. Каждый день ходим в «Магнит» или «Пятерочку», меньше двух тысяч не отдаем никогда. Стараемся следить за питанием: почти не едим колбасы и вредности. За фруктами ездим на базу «Юг», за хлебом — в «Бисквитный двор», так как дочерям можно только ржаной хлеб. Там же покупаем иногда что-нибудь из готовой еды.

Коммуналка зимой отнимает 10, а летом — около 6 тысяч рублей. Мобильная связь и интернет с подписками — еще около 5 тысяч. На бензин расходуем около 15 тысяч, платеж по ипотеке — 10 тысяч рублей. Еще есть автокредит, он обходится в 7 тысяч. Очень много уходит на врачей. Например, в этом месяце только на здоровье потратили 30 тысяч.

Один прием детского врача стоит 4500 рублей, а еще ведь нужны лекарства, обследования, витамины. Еще одна частая графа расходов — зубы. Лечимся мы платно, так как в обычную поликлинику не записаться.

Одежду и обувь покупаем в магазинах Rendez-Vous, но не часто. Мы минималисты. В основном самая частая трата — это рубашки мужу. Одна может стоить около 5 тысяч рублей. Иногда пробуем знакомые бренды брать на маркетплейсах.

Детские расходы

Давайте разберемся с детскими тратами. Старшая дочь ходит к репетитору за 4800 рублей в месяц. Абонемент в секцию — 4500 рублей. Плюсом нужно сдать на сборы, спортивные костюмы, поездки. Иногда сумма доходит до 17–20 тысяч только на этот спорт. В среднем же кружки троих детей стоят около 10 тысяч.

Одежду для детей берем в Kari Kids, иногда на Wildberries или в Sela по скидкам. Со старшей сложнее: ей уже хочется чего-то помоднее. На зимней одежде не экономим и выбираем тщательно — на это уходит кругленькая сумма. А вообще нам повезло: три дочки, и что-нибудь да уцелеет от старшей.

Экономия на отдыхе

В сезон простуд мы не ходим в игровые или рестораны — чаще просто гуляем. Иногда ездим на горки или приглашаем к себе друзей в гости. Летом гуляем в экопарке. Любим с детьми ходить в кукольный театр пару-тройку раз в год.

А с мужем отдыхаем по очереди. Обычно ходим в баню. Очень редко выбираемся в театр или на концерт классической музыки. Занимаемся спортом: хожу в фитнес-клуб (годовой абонемент — 15 тысяч рублей), муж бегает на улице — это бесплатно.

Очень хочется, чтобы мои дети были здоровы: это существенно экономило бы бюджет. Большие суммы остаются в лабораториях анализов, на приемах врачей. И хотелось бы, конечно, обогатить наш рацион: чаще покупать сухофрукты, рыбу.

У всех разное понимание нехватки денег. Например, Надежда зарабатывает 40 тысяч рублей, будучи воспитателем в детском саду. Она признается: не может себе позволить ни отпуск, ни даже новую одежду для детей. Своей историей она поделилась благодаря нашей анонимной форме. Вы тоже можете рассказать свою историю, перейдя по этой ссылке. Это поможет нам узнать, как на самом деле живут жители нашего города.