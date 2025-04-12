Зарплаты вырастут через полгода: кого коснется индексация

Зарплаты военнослужащих и сотрудников некоторых государственных структур увеличат на 4,5% с 1 октября 2025 года. Повышение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте правовой информации.
«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, <…> размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ», — говорится в постановлении.
Также изменения затронут сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц, занимающих руководящие должности в федеральной фельдъегерской связи. В постановлении сказано, что при расчете новых размеров выплат суммы будут округляться до целого рубля в большую сторону, а финансировать увеличения выплат будет федеральный бюджет.