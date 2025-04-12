Зарплаты вырастут через полгода: кого коснется индексация

Зарплаты военнослужащим повысят в 1,045 раза Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Зарплаты военнослужащих и сотрудников некоторых государственных структур увеличат на 4,5% с 1 октября 2025 года. Повышение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, <…> размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ», — говорится в постановлении.