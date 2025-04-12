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Экономика Зарплаты вырастут через полгода: кого коснется индексация

Зарплаты вырастут через полгода: кого коснется индексация

Суммы будут округляться до целого рубля в большую сторону

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19 комментариев
Зарплаты военнослужащим повысят в 1,045 раза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUЗарплаты военнослужащим повысят в 1,045 раза | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Зарплаты военнослужащим повысят в 1,045 раза

Источник:

Наталья Лапцевич / 74.RU

Зарплаты военнослужащих и сотрудников некоторых государственных структур увеличат на 4,5% с 1 октября 2025 года. Повышение утвердил премьер-министр России Михаил Мишустин. Постановление об этом опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«Повысить с 1 октября 2025 года в 1,045 раза: размеры окладов по воинским должностям и окладов по воинским званиям военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, размеры окладов по воинским должностям военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, <…> размеры должностных окладов и окладов по специальным званиям лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии РФ, имеющих специальные звания полиции, сотрудников органов внутренних дел РФ, учреждений органов уголовно-исполнительной системы РФ», — говорится в постановлении.

Также изменения затронут сотрудников органов принудительного исполнения, федеральной противопожарной службы, таможенных органов и лиц, занимающих руководящие должности в федеральной фельдъегерской связи. В постановлении сказано, что при расчете новых размеров выплат суммы будут округляться до целого рубля в большую сторону, а финансировать увеличения выплат будет федеральный бюджет.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Зарплата Военнослужащие Индексация Правительство Госорганы Оклад
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Комментарии
19
Гость
12 апреля, 08:23
Инфляция вырастет в сотни раз Девальвация Вспомните что стало с рублями на протяжении всей истории...... "страны" они в ракетных шахтах и это очень символично, сначала за триллионы рыли потом туда ещё триллионы бумажек выкинули ничем не обеспеченных кроме величия и ненависти
Гость
12 апреля, 09:13
Любимая власть хочет ввести госпошлищза развод в размере сто тысяч Вот это развод! так держать Владимир 🌟🌙
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