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Экономика Кризис-2025 «Можно было сэкономить до 50 тысяч рублей». Как прыжки курса рубля повлияют на стоимость майского и летнего отдыха

«Можно было сэкономить до 50 тысяч рублей». Как прыжки курса рубля повлияют на стоимость майского и летнего отдыха

Что советуют эксперты тем, кто собирается на отдых за границу

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3 комментария
Так и хочется рвануть куда-нибудь в Грецию | Источник: Артем Устюжанин / E1.RUТак и хочется рвануть куда-нибудь в Грецию | Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Так и хочется рвануть куда-нибудь в Грецию

Источник:

Артем Устюжанин / E1.RU

Курс рубля с начала марта остается одной из главных тем для обсуждения не только среди экспертов, но и у обычных граждан. Люди активно готовятся к зарубежным поездкам на «длинные» майские праздники и летом. И заранее принялись считать, сколько валюты им придется потратить: как на туры, так и на обычные покупки.

Если в начале года курс доллара превышал 100 рублей, то к 19 марта он снизился до рекордного показателя в 81,5 рубля. А потом снова начал расти: всего через три дня стоимость доллара вновь возросла до 84,6 рубля.

Одним из ключевых факторов, способствовавших укреплению рубля, стали переговоры между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Уже сразу после эпохального разговора, состоявшегося 12 февраля, курс доллара впервые за долгое время рухнул до 90 рублей. Позитивный новостной шлейф и способствовал дальнейшему снижению курса доллара.

MSK1.RU проанализировал изменения курса других валют курортных стран после «исторического» снижения 19 марта.

На путешествиях по России курсы валют отражаться не должны, но почему-то отражаются | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUНа путешествиях по России курсы валют отражаться не должны, но почему-то отражаются | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

На путешествиях по России курсы валют отражаться не должны, но почему-то отражаются

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Как менялись курсы валют:

  • камбоджийский риель подорожал на 5,1%;

  • мальдивская руфия — на 3,8%;

  • эмиратский дирхам и египетский фунт — на 3,7%;

  • вьетнамский донг — на 3,5%;

  • алжирский динар и тунисский динар — на 3,4%;

  • таиландский бат — на 1,7% (сказались последствия разрушительного землетрясения в Бангкоке, ударившие и по национальной валюте);

  • турецкая лира — на 0,9% (в стране бушуют массовые протесты, что ударило по курсу).

С учетом изменений курсов валют туроператоры также переоценивают внутренние курсы. Однако, как объясняет MSK1.RU руководитель международных проектов «Слетать.ру» и управляющий директор туроператора Let’s Fly Любовь Воронина, изменения курса никак не влияют на стоимость путешествий по России.

— Тарифы на такие путешествия изначально установлены в начале сезона в рублях, — говорит Любовь Воронина. — В рамках внутреннего туризма на цены могут повлиять только периоды раннего бронирования. Это возможность забронировать путешествие заранее по сниженной зафиксированной стоимости, а также тарифы Last Minute («Последняя минута». — Прим. ред.), когда туристам предлагают скидки на поездки за несколько дней до отъезда. Однако в целом ценообразование зависит от множества факторов и российские отели сейчас ориентируются на стоимость зарубежных поездок.

— По некоторым валютам (например, в Камбодже и Индии) курс всего за полмесяца подскочил на 5%. Как всё это повлияет на стоимость отдыха?

— По зарубежным направлениям изменение курса пропорционально влияет на стоимость туров. При падении валюты цена в рублях снижается, а при росте, следовательно, увеличивается. Например, во второй половине февраля, когда мы наблюдали снижение валютного курса и укрепление рубля, можно было сэкономить от 7 до 50 тысяч рублей, в зависимости от стоимости тура, — говорит Воронина.

— Но после того, как рубль стал сдавать позиции, захотят ли туристы отказаться от подорожавшего зарубежного отдыха?

— Сомневаюсь. Ослабление рубля с высокой долей вероятности не окажет существенного влияния на уровень спроса на путешествия, — говорит PR-аналитик туристического холдинга «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко. — Россияне за последние годы уже привыкли к скачкам курсов валют. А стоимость доллара и евро, в которых заключается абсолютное большинство контрактов, была и на более высоком уровне, при этом продажи продолжались. А сейчас откат составил порядка только 2–3 рублей.

— Думаете, туристы не будут выжидать, пока доллар и евро снова пойдут вниз?

— Возможно, что те, кто внес предоплату, не будут теперь спешить, а выждут более выгодного момента для полной оплаты тура. Что касается новых заявок, то здесь помимо валютного с 1 апреля добавился также фактор общего удорожания отдыха, связанный с завершением акции раннего бронирования.

На популярных направлениях отели пересчитали цены на высокие летние и более дальние заезды. Где-то скидки еще можно найти, но их уже не так много, как было в прошлом месяце, — говорит Тимошенко. — Также необходимо учитывать отложенный спрос.

— И какая будет обстановка на рынке ближе к майским? Нервная?

— Просто многие путешественники не спешат планировать поездки заранее, а предпочитают оформлять туры ближе к датам заезда. Они ориентируются, как правило, по текущей обстановке и принимают решение ситуативно.

Те же, кто выгадывал момент, либо начнут активнее бронировать, пока рубль не сдал позиции еще больше, либо отложат вопрос отдыха до нового отката валют. Однако в текущей экономико-политической ситуации в мире строить прогнозы относительно курсовых значений, как вы сами понимаете, очень проблематично. Мы ориентируемся по ситуации. Но всё может достаточно быстро измениться.

А вы уже решили, куда отправитесь отдыхать?

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Дмитрий Капустин
Курс рубля Курс валют Майские праздники Летние каникулы Отдых за границей Кризис-2025
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Комментарии
3
Гость
7 апреля, 11:07
Как обычно.
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