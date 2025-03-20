Выбить долги по зарплате стало проще? Какие компании, которые решили экономить на работниках, попадут в черный список

Зарплаты должны быть белые и платиться вовремя, но некоторые работники об этом только мечтают Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











Не самая известная инициатива: с 1 января в России начал действовать реестр недобросовестных работодателей, который включает компании, нарушающие трудовое законодательство. Нарушения включают, например, начисление зарплаты ниже МРОТ или уклонение от заключения трудового договора (когда его подменяют соглашением подряда или договором гражданско-правового характера).

При этом в черный список не попадают компании, которые не выплачивают или систематически задерживают зарплату. Какое упущение! Его решили исправить в Госдуме: одна из фракций предложила, чтобы в реестр недобросовестных работодателей попадали и компании, мухлюющие с зарплатами.

Предложение уже направлено в правительство. Если его одобрят, в черный список попадут компании, которые не платят зарплату. А для них это обернется серьезными экономическими последствиями: они не смогут участвовать в госзакупках и торгах.

Инициатива кажется здравой — с неплательщиками зарплаты нужно жестко бороться. По данным Росстата, на начало 2025 года сумма просроченной задолженности по зарплате в России превысила полмиллиарда (почти 508 миллионов, если быть точными). За год эта сумма увеличилась в полтора раза (на 46,4%).

Но будет ли работать черный список? MSK1.RU специально спросил об этом экспертов из трех областей — юриста, экономиста и профлидера.

Юрист: нужно искать первопричины

— Надо понимать, что одно дело — это недобросовестные работодатели, которые балуются с теневой занятностью, и совершенно другое, когда работодатель не может выплачивать зарплату работникам из-за финансовых трудностей в связи с тяжелым положением дел, — говорит адвокат Игорь Ким, член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве. — С другой стороны, как эта инициатива повлияет на выплаты зарплат? ИП может подать на банкротство, а фирма ликвидироваться или закрыться, а затем открыться уже под другим названием.

— Что же получается, на злостных неплательщиков вообще никакой управы нет?

— Есть, конечно. Но, может, нужно искать первопричины, почему не платят заработную плату? Почему работодатели не хотят официально трудоустраивать, а сами люди соглашаются на серые зарплаты? Что государство делает, чтобы работодатели платили в белую? И вот, исходя из причин, разработать комплексные меры и навести порядок.

Экономист: нужен механизм исключения из черного списка

— Непонятно, как именно будет эта инициатива работать и с какого момента работодатель считается неплательщиком зарплаты, — рассуждает ведущий аналитик финансовой компании AMarkets Игорь Расторгуев. — На чьи данные будет опираться уполномоченный орган для включения в реестр? Это информация обслуживающего банка? Самой организации? Или, может быть, трудовой инспекции, куда поступила бы жалоба? Статьи в СМИ? Сообщение о таком инциденте постфактум при подаче организацией отчетности, когда ситуация уже разрешена?

При составлении законопроекта необходимо продумать такие рамки, чтобы новый критерий не превратился в репрессивный инструмент давления, который могли бы использовать, к примеру, недобросовестные конкуренты.

— И как же сделать так, чтобы новый реестр не оказался орудием уничтожения бизнеса?

— Должен быть предусмотрен несложный механизм исключения компании из реестра в случае, если она устранила нарушения и предоставила отчеты об этом. Иначе вырастет число закрывающихся и вновь открывающихся «чистых» компаний, что даст прирост деловой активности исключительно на бумаге.

Профлидер: с 1 апреля заработают еще и трудовые комиссии

— Знаете, у нас даже пока нет статистических данных о количестве компаний, попавших в реестр, — говорит председатель независимого профсоюза «Новый труд» Дарья Митина. — Попытки зайти на сайт Роструда и ознакомиться с реестром заканчиваются ничем: либо сайт не работает из-за технических неполадок, либо данные еще не загружены. То есть в настоящий момент оценить ситуацию не представляется возможным. Кстати, еще несколько лет назад задержек и невыплат зарплат было довольно мало. Имелись какие-то совсем единичные случаи, в основном касающиеся частного сектора. Сейчас эта проблема встает в полный рост и касается даже некоторых государственных предприятий.

— А что делать сотрудникам, компания которых решила вдруг переложить свои финансовые проблемы на людей?

— Инициатива по включению недобросовестных работодателей в реестр — не единственная. С 1 апреля должны начать работу региональные межведомственные комиссии, которые будут следить за соблюдением трудового законодательства. Они обязаны как раз аккумулировать жалобы на нарушения, включая задержки и невыплаты зарплат. Так что сигнализировать теперь можно и туда, а не только в прокуратуру, профсоюзную организацию или трудовую инспекцию.

— Думаете, эти комиссии будут реально наказывать работодателей, которые не платят?

— В отличие от суда или прокуратуры, эти комиссии имеют скорее наблюдательно-рекомендательный голос. Они могут описать явление, составить свое заключение, обращение. Комиссия может от своего лица апеллировать в прокуратуру или суд. То есть непосредственно управленческих решений она не принимает.

Но в любом случае ее заключение будет весомым аргументом при рассмотрении дела в суде и поводом для реагирования работодателя. Так что, думаю, сам факт существования и таких комиссий, и реестра недобросовестных работодателей — рычаг дополнительного давления.