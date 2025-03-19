Самозапрет на кредиты нам не указ. В каком случае защита от мошенников не сработает — проверено на себе

Взять кредит с самозапретом почти невозможно Источник: Ирина Шарова / 72.RU











С марта 2025 года российские власти дали гражданам возможность устанавливать самозапрет на получение кредитов. Предполагается, что это должно помешать мошенникам причинять жертвам максимальный ущерб. Однако «Фонтанка» на личном опыте убедилась: если очень захотеть, самозапрет не помеха.

Установив себе самозапрет, дождавшись, когда он вступит в силу, и выждав для уверенности еще три дня, корреспондент «Фонтанки» попытался взять кредиты в банках и МФО. Забегая вперед, отметим, что в целом система работает. Однако способы обойти ее есть, и, если мошенники проявят настойчивость, повесить на вас кредит они всё же смогут.

Как узнать, есть ли на вас или ваших родственниках непрошеные кредиты, «Фонтанка» писала ранее.

За первые пять дней действия нововведения запретили сами себе брать кредиты более 3 млн россиян, заявляла глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Сделать это действительно нетрудно, в чём убедился корреспондент «Фонтанки».

Уведомления об установлении запрета придут в личный кабинет в «Госуслугах» от четырех квалифицированных бюро кредитных историй (КБКИ). Запрет начнет действовать на следующий день после получения первого уведомления. Это бесплатная услуга.

Как взять кредит с самозапретом

За кредитами в рамках эксперимента корреспондент обращался напрямую в банки через их сайты и мобильные приложения, а также заполнил заявку на одном из популярных финансовых агрегаторов.

Для неподготовленного человека первым шоком станет сумасшедший вал сообщений и звонков, едва вы напишете заявление с просьбой о кредите. Почти во всех случаях, отправляя заявку, вы ставите галочку с разрешением использовать свои данные и передавать их «партнерам». Добросовестные участники финансового рынка подразумевают под ними Бюро кредитных историй, чтобы проверить ваши долги. Все остальные, похоже, щедро делятся с коллегами по рынку.

Как это было

Сначала мы отправили заявку на кредит через агрегатор. Там нужно прямо в системе заполнить информацию о себе, включая паспортные данные. Потом агрегатор эту заявку отправляет в различные банки, и пользователь видит, кто из них откликнулся.

Сразу пришел отказ от «Альфа-Банка». Причины были не указаны, но, скорее всего, именно из-за самозапрета. Позже мы попробовали подать заявку через приложение Сбербанка, но оттуда тоже в течение нескольких минут пришел отказ.

Далее пришло СМС от Т-банка с сообщением, что он одобрил кредит до 750 000 на 48 месяцев. Аналогичных СМС в последующие дни пришло очень много.

Позже представители одного из крупных банков прислали объяснение:

«Если у клиента стоит самозапрет, то кредит получить нельзя. При этом блокируется непосредственно заключение кредитного договора и перечисление кредитных средств на счет заявителя. Если клиент, у которого стоит самозапрет, подает в банк заявку на кредит, мы не отказываем ему на первоначальном этапе, а даем ознакомиться с предложением и условиями кредитования, которые может предоставить банк. Закон запрещает именно заключение кредитного договора ― таким образом, чтобы заключить договор кредитования и получить средства, клиенту необходимо будет снять запрет через «Госуслуги». Пока стоит самозапрет, получить кредит не получится. Поэтому "одобрено" не значит "выдача кредита"».

Также статусом «одобрено» на агрегаторе сопровождались ответы на нашу заявку от Совкомбанка и банка «Синара». И пошли звонки.

Кредит под залог машины

Оператор Совкомбанка после долгого анкетирования и 17-минутного разговора поняла, что у нас оформлен самозапрет и выдать кредит нельзя. Надо сначала его снять.

На этапе передачи заявки от маркетплейса в банк сотрудник департамента продаж еще не видит наличие самозапрета на кредит. Информация о наличии у заемщика самозапрета появляется на этапе подачи заявки на кредит от имени клиента сотрудником департамента продаж в андеррайтинг банка (департамент, который оценивает риски и выносит решение об отказе или выдаче кредита). В данном случае заявка от клиента в андеррайтинг не подавалась. Процесс остановился на этапе контакта с сотрудником продаж по лиду с финансового маркетплейса. Если бы клиент сформировал заявку на конкретный кредитный продукт, то при наличии самозапрета получил бы отказ в кредите. пресс-служба Совкомбанка

Следующий звонок был из банка «Синара». Разговор был гораздо короче, потому что оператор сразу сказал, что кредит могут дать только под залог недвижимости. Узнав, что у нас нет недвижимости в собственности, менеджер спросила, нет ли ее у родственников, а если есть, то надо, чтобы она была «без залога и несовершеннолетних детей».

В общем, тоже наводящие вопросы. Опытный мошенник наверняка найдет способ убедить жертву заложить квартиру — свою или чужую.

Согласно ФЗ № 31 от 26.02.2024 (пункт 4) запрет не может быть установлен в отношении кредитных договоров, обеспеченных ипотекой, залогом транспортного средства или в случае образовательных кредитов. По мнению Центрального банка, данные исключения по установке запрета обусловлены тем, что при выдаче таких кредитов риски мошенничества минимальны. Поэтому, несмотря на то что был установлен полный самозапрет, было предложено оформить кредит под залог недвижимости. пресс-служба банка «Синара»

Кредит в МФО

Еще более разнообразно обстояли дела с микрофинансовыми организациями. Конечно, мало кто из них даст миллион без залога, но если собрать с пяти-десяти МФО понемногу, то тоже выйдет крупная сумма.

После отправки заявок на агрегаторе сразу пришли три отказа, в том числе от крупных игроков — проекта «Альфа-Банка» и «Манимэна». Взяв те МФО, что прислали СМС о согласовании кредита, мы скачали на телефон их приложения и продолжили общение там.

Первый был «Срочноденьги». В процессе заявки требовалось сфотографировать разворот паспорта с фото и себя с этим разворотом. Пока мы это делали, нам пришло в голову, что будет очень плохо, если базу этой организации взломают и большой массив подобных фото утечет. Справедливости ради, в итоге в «Срочноденьги» нам отказали.

Потом мы обратились в Pay P.S., «Турбозайм» и «Быстроденьги». И вот там нам «повезло». Во всех трех случаях мы дошли до самой последней стадии оформления займа — подписания договора «заменой электронной подписи». Дело в том, что в списке документов для подписания у них есть специальный пункт, посвященный замене ЭП на механизм «вводишь код из СМС и получаешь заем». И предварительно МФО проверяли, существует ли карта, на которую мы просим зачислить деньги, списывая с них по 1 рублю.

Посчитав эксперимент в целом успешным, мы его прекратили. Отдельно отметим, что за четыре дня после подачи заявки мы получили 82 звонка с незнакомых номеров и более 40 СМС. Урон от спам-атаки мы парировали режимом «не беспокоить» в телефоне, но на третий день уже не выдержали и начали блокировать номера.

Вывод из эксперимента такой: