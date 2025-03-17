А есть смысл повышать? Что Центробанк сделает с ключевой ставкой — прогнозы

Эксперты думают, что ЦБ сохранит ставку на уровне 21% Источник: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU











Центральный банк на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Так думают эксперты, которых опросили наши коллеги из 72.RU. Таким образом, если их прогноз сбудется, ставка останется неизменной в третий раз подряд.

Источник: Надежда Александрова / Городские медиа

Последние данные по инфляции внушают оптимизм перед заседанием ЦБ, отмечает Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер».

«Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. При этом требования к заемщикам ужесточаются, а в феврале темпы роста корпоративного и розничного кредитования продолжили замедляться . В то же время бюджетные операции поддержали рост денежной массы», — продолжает эксперт.

По его словам, ЦБ подходит к пятничному заседанию с определенным дефляционным багажом: укрепляющийся рубль, месячные отчеты банков, отражающие дальнейшее замедление кредитования, риторика представителя регулятора.

«Таким образом, мы полагаем, что Банк России выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% на предстоящем заседании, хотя и не исключаем позитивного сюрприза », — резюмировал Ефанов.

Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», тоже думает, что Центральный банк сохранит ставку в пятницу.

«Банк России занял выжидательную позицию. Инфляция всё еще остается высокой, но есть признаки замедления экономической активности . Тенденция пока неустойчивая, и преждевременно говорить о скором снижении ставки. ЦБ нужно больше данных для этого», — говорит эксперт.

В базовом сценарии «БКС Мир инвестиций» снижение ставки ожидается в июне. При этом там не исключают снижения или сильного изменения риторики уже в апреле.

Надеется, что ЦБ не повысит ключевую ставку в марте, и Максим Марамыгин, доктор экономических наук.

«Когда ключевая ставка подошла к 18% и стала идти выше, я уже тогда говорил, что ее подъем на величине инфляции не сказывается. Причины инфляции не денежно-кредитные, а бюджетные. Вы же прекрасно понимаете, что от бюджетных расходов на СВО, денежного довольствия бойцам, огромных военных заказов не уйдем, пока не закончится горячая фаза», — объясняет он.

По его мнению, ключевую ставку опускать не надо.

«Любое движение вниз будет означать, что Банк России начал ослаблять денежно-кредитную политику. Само по себе это ощущение уже подстегнет инфляцию вверх. Ужесточать тоже не надо. Раз зашли на 21%, на мой взгляд, высоковато, то уже всё, должны стоять до конца СВО», — подытожил экономист.

Константин Селянин, кандидат экономических наук, обращает внимание, что Центробанк на протяжении практически полутора лет последовательно повышал ключевую ставку для борьбы с инфляцией. С одной стороны, по его словам, регулятор смог абсорбировать с рынка достаточную серьезную сумму вкладов. А с другой — достичь желаемого показателя в 4% не удалось. Еще одно последствие такой меры — снижение темпов роста экономики.

«И даже военной части экономики, где тоже прибегают к кредитам, чтобы закрыть разрыв между авансовыми платежами и финальными по заказу. Это стало проблемой едва ли не больше, чем инфляция. Поэтому, в общем-то, Центральный банк уже дважды отказался от продолжения этой стратегии — бороться с инфляцией за счет увеличения ставки», — продолжает собеседник.

А в этом году, отмечает Селянин, больше сдерживает инфляцию серьезное укрепление курса рубля, чем высокая ставка ЦБ .

«По всей видимости, наши финансовые власти, убедившись, что ставкой инфляцию не побороть, прибегли ко второму орудию. Но это тоже крайне сомнительно, потому что увеличивает очень серьезную нагрузку на бюджет», — рассуждает экономист.