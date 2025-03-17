А есть смысл повышать? Что Центробанк сделает с ключевой ставкой — прогнозы

Центральный банк на ближайшем заседании, которое состоится в пятницу, сохранит ключевую ставку на уровне 21%. Так думают эксперты, которых опросили наши коллеги из 72.RU. Таким образом, если их прогноз сбудется, ставка останется неизменной в третий раз подряд.
Последние данные по инфляции внушают оптимизм перед заседанием ЦБ, отмечает Иван Ефанов, аналитик «Цифра брокер».
«Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. При этом требования к заемщикам ужесточаются, а в феврале темпы роста корпоративного и розничного кредитования продолжили замедляться. В то же время бюджетные операции поддержали рост денежной массы», — продолжает эксперт.
По его словам, ЦБ подходит к пятничному заседанию с определенным дефляционным багажом: укрепляющийся рубль, месячные отчеты банков, отражающие дальнейшее замедление кредитования, риторика представителя регулятора.
«Таким образом, мы полагаем, что Банк России выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% на предстоящем заседании, хотя и не исключаем позитивного сюрприза», — резюмировал Ефанов.
Илья Федоров, главный экономист «БКС Мир инвестиций», тоже думает, что Центральный банк сохранит ставку в пятницу.
«Банк России занял выжидательную позицию. Инфляция всё еще остается высокой, но есть признаки замедления экономической активности. Тенденция пока неустойчивая, и преждевременно говорить о скором снижении ставки. ЦБ нужно больше данных для этого», — говорит эксперт.
В базовом сценарии «БКС Мир инвестиций» снижение ставки ожидается в июне. При этом там не исключают снижения или сильного изменения риторики уже в апреле.
Надеется, что ЦБ не повысит ключевую ставку в марте, и Максим Марамыгин, доктор экономических наук.
«Когда ключевая ставка подошла к 18% и стала идти выше, я уже тогда говорил, что ее подъем на величине инфляции не сказывается. Причины инфляции не денежно-кредитные, а бюджетные. Вы же прекрасно понимаете, что от бюджетных расходов на СВО, денежного довольствия бойцам, огромных военных заказов не уйдем, пока не закончится горячая фаза», — объясняет он.
По его мнению, ключевую ставку опускать не надо.
«Любое движение вниз будет означать, что Банк России начал ослаблять денежно-кредитную политику. Само по себе это ощущение уже подстегнет инфляцию вверх. Ужесточать тоже не надо. Раз зашли на 21%, на мой взгляд, высоковато, то уже всё, должны стоять до конца СВО», — подытожил экономист.
Константин Селянин, кандидат экономических наук, обращает внимание, что Центробанк на протяжении практически полутора лет последовательно повышал ключевую ставку для борьбы с инфляцией. С одной стороны, по его словам, регулятор смог абсорбировать с рынка достаточную серьезную сумму вкладов. А с другой — достичь желаемого показателя в 4% не удалось. Еще одно последствие такой меры — снижение темпов роста экономики.
«И даже военной части экономики, где тоже прибегают к кредитам, чтобы закрыть разрыв между авансовыми платежами и финальными по заказу. Это стало проблемой едва ли не больше, чем инфляция. Поэтому, в общем-то, Центральный банк уже дважды отказался от продолжения этой стратегии — бороться с инфляцией за счет увеличения ставки», — продолжает собеседник.
А в этом году, отмечает Селянин, больше сдерживает инфляцию серьезное укрепление курса рубля, чем высокая ставка ЦБ.
«По всей видимости, наши финансовые власти, убедившись, что ставкой инфляцию не побороть, прибегли ко второму орудию. Но это тоже крайне сомнительно, потому что увеличивает очень серьезную нагрузку на бюджет», — рассуждает экономист.
На основе этого он думает, что ставку регулятор сохранит, а дальше всё будет зависеть от разных факторов, в том числе внешнеполитических.