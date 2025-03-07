Больше всего подорожали лилии и хризантемы. Почему импортные цветы гораздо дешевле, чем выращенные в России

Орхидеи сейчас вообще трудно найти Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU











Тюльпаны, хризантемы, розы, лилии — все эти цветы подорожали в разы быстрее официальной инфляции. Как подсчитал аналитический центр «Чек Индекс», стоимость лилий к 8 Марта возросла на 39%, хризантем — на 31%, тюльпанов — на 25%, роз — на 12%. В целом же стоимость букетов увеличилась на 18% по сравнению с прошлым годом. В среднем по стране букет обойдется в 4 тысячи рублей, а в столице — около 5 тысяч рублей.

Традиционно в марте спрос на цветы возрастает в 20 раз по сравнению с февралем. Правда, повышение цен ударяет именно по предпраздничному спросу. Покупатели не готовы платить астрономические деньги даже за любимые цветы. Покупают букетик подешевле или меньше цветов.

Покупка цветов даже через интернет также стала более затратной. В онлайн-магазинах цены выросли почти на четверть (24%).

— Значительную роль играет удорожание импортных цветов, особенно роз и лилий, поставляемых из Эквадора, Колумбии и Нидерландов, — говорит эксперт международного бизнеса Юлия Корчагина. — Ослабление рубля повышает закупочные цены, что автоматически отражается на стоимости букетов. При этом даже отечественные тепличные хозяйства столкнулись с ростом цен на удобрения, энергоносители и упаковку. Производители и закладывают эти расходы в конечную цену. После 8 Марта стоимость цветов будет зависеть от валютного курса и логистических издержек. Если рубль ослабнет, импортные позиции продолжат дорожать. Внутренний рынок сможет частично компенсировать рост цен за счет увеличения производства, но полностью заменить импорт пока не готов.

— Российский рынок обеспечен отечественными цветами только на 25–35% в зависимости от сорта. Все остальное поступает к нам по импорту (это Кения, Эквадор, Колумбия, Нидерланды), — рассказывает MSK1.RU ведущий научный сотрудник Института исследований международных экономических отношений Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин. — Однако логистика после введения санкционных ограничений усложнилась и сильно подорожала. Кроме того, за последние 2 года стоимость импортных поставок цветов выросла из-за серьезного снижения курса рубля по отношения к основном мировых валютам.

— Российские цветы дороже или дешевле импортных?

— Импортные цветы дешевые, так как на них крайне низкая импортная пошлина. Например, на кенийскую розу — 1,5%. Притом что вырастить ее в Африке гораздо дешевле. Российские же небольшие садоводческие хозяйства, как правило, используют импортный посадочный материал, поскольку для полного импортозамещения потребуется время, а также дополнительная поддержка государства и бизнеса отечественной селекции. Плюс у некоторых отечественных садоводов специфический подход к модели цветочного бизнеса, требующий многомиллионных инвестиций. Так, например, они выращивают тюльпаны с акцентом на праздники, например то же 8 Марта. Разумеется, это всё и влияет на рост цен на цветы. А конкуренцию с импортом отечественным цветам выдерживать трудно.

— А почему цена в обычных цветочных магазинах выросла больше, чем в интернете?

— Ну, во-первых, традиционные флористические салоны несут высокие затраты на аренду, персонал и срочные закупки перед праздником. В некоторых точках наценка достигает 50–70%. А маркетплейсы и онлайн-сервисы предлагают более низкие цены за счет раннего планирования поставок и работы напрямую с поставщиками, — считает эксперт Федерального общества сетевой торговли Мирослав Радкевич. — Плюс цветочные фермерские хозяйства в последние годы набирают популярность, предлагая подписку на букеты с доставкой к празднику по фиксированной цене.

— Как можно сэкономить на цветах? Просто покупать в интернете?

— Я бы советовал делать покупки цветов заранее. Если оформить заказ за несколько дней до праздника, можно сэкономить до 30%, — говорит Радкевич. — Выгодна и подписка: многие онлайн-флористы предлагают постоянным клиентам скидки и бонусные программы. Готовые цветочные коробки дешевле букетов, а выглядят эффектно и долго сохраняют свежесть. Пользуйтесь активнее купонами на бесплатную доставку или скидками на первые заказы. Ну и еще я бы рекомендовал искать товары с тегом «до 18:00» — их цена обновляется каждые 3 часа, и можно поймать скидку до 40%.