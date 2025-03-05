В Ярославской области назвали среднюю зарплату: в каких сферах платят больше и меньше всего

В Ярославской области назвали среднюю зарплату Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Средняя зарплата работников организаций в Ярославской области по итогам 2024 года составила 64 566 рублей. Об этом сообщил министр экономического развития региона Дмитрий Аминов.

— По данному показателю наш регион занял седьмое место в Центральном федеральном округе и 46 место в России, — отметил министр.

В Ярославльстате добавили, что средняя начисленная зарплата в прошлом году выросла на 19,1% по сравнению с 2023 годом. Конкретно в декабре 2024 года средняя зарплата была зафиксирована на уровне 85 172 рубля.

Самыми высокооплачиваемыми сферами в 2024 году оказались:

деятельность в области спорта, отдыха и развлечений — 110 519 рубля;

финансовая и страховая деятельность — 96 741 рубль;

производство химических веществ и химических продуктов — 96 741 рубль.

Самые низкие зарплаты оказались в сферах:

операций с недвижимым имуществом — 40 011 рублей;

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания — 40 200 рублей;

административная деятельность и предоставления сопутствующих услуг — 40 468 рублей.

Среди соседних регионов больше, чем в Ярославской области, зарплаты в Московской и Вологодской областях. Там жители получают в среднем 98,7 и 71,5 тысячи рублей в месяц соответственно. Ниже зарплаты в Тверской (63,8 тыс. рублей), Костромской (55,8 тыс. рублей) и Ивановской областях (49,5 тыс. рублей).