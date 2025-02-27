«Сильный оптимизм в ожидании мирных переговоров». Банки ухудшают условия по вкладам — куда нести деньги россиянам

Как сохранить деньги, большой вопрос Источник: Дарья Селенская / Городские медиа











Несмотря на то что ключевая ставка Центробанка остается на уровне 21%, несколько крупных банков уже объявили о снижении ставок по своим депозитным продуктам. «Финуслуги» подсчитали, что ставки пошли вниз у половины из топ-20 крупнейших банков России. Скажем, теперь по годовым депозитам ставки едва превышают 20%, что заметно ниже ключевой ставки. MSK1.RU обсудил ситуацию с экспертами.

В приоритете — короткие деньги

— Сейчас уже можно наблюдать 18–19%, но это пока остается доходным инструментом для вкладчиков, так как среднегодовая доходность в спокойные времена на фондовом рынке 13–14%, — говорит доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Романченко.

— Снижение ставки по депозитам связано с тем, что Центробанк перестал повышать ключевую ставку, и теперь все участники рынка ждут ее снижения в ближайшие несколько месяцев, — говорит MSK1.RU финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital. — Долгосрочные вклады банки выдают под ставку, которая ниже ключевой, поэтому кредитные организации на этом ничего не теряют. Зато для вкладчиков ситуация, конечно, менее позитивная.

— В приоритете у банков — короткие деньги в надежде на скорое смягчение монетарной политики. А сейчас начинается «жаркая» пора возвратов вкладов вместе с начисленными под 20–25% процентами. В то же время очевиден и перекос: желающих взять кредит под 25–35% среди частных лиц и компаний заметно меньше, чем желающих приумножить капитал на эту сумму, — говорит член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин. — Помимо высокой ключевой ставки и неподъемных процентов, банки отказывают в выдаче займов и по причине ужесточения требований к заемщикам. Тем, кому одобрили бы кредит еще три года назад, сейчас отказывают.

Романченко считает, что ключевая ставка скоро начнет снижаться, а вместе с ней еще больше снизятся банковские ставки. Причем как по депозитам, так и по кредитам.

— Смягчение геополитической обстановки, падение курса доллара и укрепление рубля — всё это говорит о будущем снижении ключевой ставки и в целом о смягчении денежно-кредитной политики в ближайшие месяцы, — уверена доцент РЭУ Ольга Романченко.

— Сейчас на рынке сильный оптимизм в ожидании возможности мирных переговоров, — согласна эксперт по управлению личными финансами Мария Тараско. — Если это произойдет и частично снимут санкции, то затраты на оборонный сектор снизятся, повысится количество предложений товаров и услуг, снизятся издержки бизнеса. И, как итог, снизятся инфляционные ожидания и Центробанк понизит ставку.

Фиксируйте ставку

Инвестиционный советник Юлия Кузнецова говорит, что политика банков вряд ли изменится, пока сохраняется высокая ключевая ставка. Следующее заседание Центробанка по ключевой ставке запланировано на 20 марта, и, вероятнее всего, она останется прежней — 21%.

— Так что я бы рекомендовала вкладчикам фиксировать ставку на длительный срок, — советует Кузнецова. — Если основной капитал предназначен для сохранения, имеет смысл открыть вклад с максимальной текущей ставкой и фиксированными условиями на срок от 6 до 12 месяцев. Это позволит избежать снижения доходности в будущем.

Второй вариант — рассмотреть депозиты с возможностью пополнения. Если ставки продолжат снижаться, такие вклады позволят размещать дополнительные средства по изначально установленной ставке.

Еще один совет — использовать частично-ликвидные депозиты. Некоторые банки предлагают вклады с возможностью частичного снятия без потери процентов — это удобно для тех, кому нужна гибкость.

— А имеет смысл вложить личные финансы не только в депозиты, если уж банки в одностороннем порядке готовы менять их условия?

— Да, можно рассмотреть разные финансовые инструменты. Например, вместе с вкладом стоит рассмотреть консервативные облигации федерального займа (ОФЗ) или депозитные структурированные продукты с защитой капитала, которые могут дать более высокую доходность. В долгосрочной перспективе только вкладами капитал не приумножить, поэтому важно сочетать их с инвестиционными инструментами.

— Чтобы получать доход на уровне ставки Центробанка, лучше вложить деньги в фонды денежного рынка или облигации с плавающей купонной ставкой, привязанной к ставке, — говорит Тараско. — Если есть желание зафиксировать доход на долгие годы, то лучше купить длинные облигации с постоянной купонной ставкой (например, длинные ОФЗ). Сейчас они дают меньший доход, нежели те же фонды денежного рынка. Но при снижении ставки Центробанка такие облигации будут расти в цене, и их можно будет продать с профитом. Кроме того, даже если ставка опять снизится до 6–8%, по этим облигациям вы всё так же будете получать купонный доход от 14% годовых (для ОФЗ) и более.