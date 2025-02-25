Когда ждать нового ослабления рубля? Сколько будет стоить доллар в марте — прогнозы

Эксперты дали прогноз, сколько будет стоить доллар в марте Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











В феврале рубль на удивление многих значительно укрепился. Курс доллара вот уже длительное время находится ниже 100. Более того — опустился ниже отметки 90. Что происходит с рублем, ждать ли ослабления в марте и для кого крепкая нацвалюта выгодна, а для кого нет, 72.RU узнали у экспертов.

Что происходит с рублем?

В Совкомбанке связывают укрепление рубля с надеждами рынка на снижение геополитической напряженности в результате активных переговоров России и США. Среди факторов в поддержку рубля Михаил Васильев, главный аналитик банка, отмечает благоприятную сезонность первого квартала из-за низкого спроса на валюту для закупки импорта, зарубежных туристических поездок, выплат по внешнему долгу, ежедневных продаж юаней из резервов в рамках бюджетных операций, высоких рублевых процентных ставок, профицита торгового баланса.

Денис Попов, управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы ПСБ, также отмечает новостной фон и перспективу снижения геополитических издержек как факторы, которые определяют влияние на курс рубля.

Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер», добавляет, что в настоящее время динамика рубля определяется главным образом геополитическими новостями и надеждами на потепление отношений с США , отодвигая фундаментальные факторы на второй план. Однако, по ее словам, с экономической точки зрения текущее укрепление рубля не имеет под собой веских оснований.

Эксперт отмечает, что влияние экспортной выручки на рубль уменьшилось. Кроме того, обязательная продажа валютной выручки экспортерами снижена до 25%. Вмешательство Банка России и Минфина в валютный рынок оказывает ограниченное воздействие: продажи юаней составляют всего 1–2% от дневного оборота и не являются определяющим фактором для курса рубля.

— Рост цен на нефть, безусловно, позитивен для рубля, учитывая, что нефтегазовые доходы формируют 60% экспорта и 30% федерального бюджета. Однако необходимо учитывать расширяющийся дисконт на российскую нефть из-за санкций, что негативно сказывается на валютных поступлениях. Налоговый период оказывает лишь временную поддержку рублю, — добавляет аналитик.

Сколько будет стоить доллар в марте?

— В ближайший месяц более вероятно небольшое ослабление рубля с целями 93,5 за доллар, 96 за евро и ближе к 13 за юань . В настоящий момент рубль поддерживается приближением налогового периода. С его завершением, то есть с первых чисел марта, валюты начнут отыгрываться, — прогнозирует Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».

В целом исходя из сезонности показателей платежного баланса, а также перспективы разворота ключевой ставки эксперт предполагает, что сейчас валюты торгуются вблизи своих годовых минимумов. По его словам, геополитика в курсе учтена и вряд ли стоит ждать рубль сильно крепче. К тому же недавние санкции на нефтегазовый сектор еще не до конца транслирован в курс, а эффект от них может дополнительно утяжелить доллар примерно на 2 рубля.

Аналитики «Цифры брокера» полагают, что в условиях высокой волатильности российского рынка в видимой перспективе он может колебаться в очень широком диапазоне 80–110 за доллар . Однако, несмотря на позитивный геополитический фон, они оценивают экономически обоснованным курс рубля в диапазоне 95–100 рублей за доллар, 99–106 рублей за евро и 12,8–13,4 рублей за китайский юань .

В Совкомбанке полагают, что в марте курс рубля останется стабильным, крепким и будет торговаться недалеко от текущих значений, хотя многое будет зависеть от развития геополитической ситуации. По предположению Михаила Васильева, в марте возможны дальнейшие сильные колебания курса рубля в зависимости от поступающего новостного фона .

— Мы полагаем, что рубль в марте будет торговаться в диапазоне 82–92 за доллар, 86–96 за евро и 11,2–12,6 за юань . В случае прогресса в переговорах России и США возможно дальнейшее укрепление рубля, — говорит эксперт.

Также, по его мнению, если будет дальнейший прогресс в переговорах, рубль может укрепиться и до 80, и до 70 за доллар . Но при условии активного притока иностранного капитала на российский рынок. В то же время Васильев отмечает, что при обратной эскалации в переговорах курс рубля может вернуться в диапазон 90–100 за доллар, 94–104 за евро и 12,3–13,7 за юань .

Также об укреплении рубля говорят в ПСБ, если геополитические события будут складываться благоприятно.

— По нашим оценкам, полное устранение «геополитической надбавки» должно вернуть курс в район 85–87 рублей за доллар . Если процесс укрепления будет сопровождаться динамичным притоком капитала в рублевые активы, курс может локально уйти и к более низким уровням — 75–80 рублей за доллар . Впрочем, для такого развития событий переговоры должны перейти в более практическую плоскость относительно текущих деклараций, — говорит Попов.

В ПСБ не исключают, что доллар может упасть до отметки 85–87.

— С учетом вектора на поиск путей снижения геополитической напряженности, сохранения жесткой денежно-кредитной политики, а также крупных налоговых платежей в марте и соответствующего роста продажи валюты со стороны экспортеров мы не исключаем, что в следующем месяце курс попробует достичь уровней, очищенных от геополитической надбавки, — 85–87 рублей за доллар и 11,7–11,9 рублей за юань . При этом риски возврата котировок в район 90+ рублей за доллар останутся значимыми и могут начать реализовываться при регрессе переговорного процесса, — прогнозирует Попов.

Крепкий рубль — кому выгодно?

Васильев объясняет, что от крепкого рубля в первую очередь выигрывают импортеры и граждане , которые могут покупать иностранные товары дешевле. Также, отмечает он, при крепком рубле можно ожидать более быстрого замедления инфляции и более раннего начала цикла снижения ключевой ставки.