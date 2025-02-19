НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-7°C

Сейчас в Ярославле
Погода-7°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -9

0 м/c,

штиль.

 756мм 73%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,34
EUR 95,67
Не вызвать врача на дом. В чем причина
Поставят телеэкран в центре города
Задерживаются поезда. Причина
Что откроют вместо «Якоря»
Что будет на месте бывшей больницы
Пожар в многоквартирном доме
Задержан ярославский железнодорожник
Как отдохнуть зимой по-русски
Что откроется в новом ТЦ
Экономика инфографика «А что вы сделали, чтобы было комфортно?»: как живут силовики на пенсии с доходом 100 тысяч рублей

«А что вы сделали, чтобы было комфортно?»: как живут силовики на пенсии с доходом 100 тысяч рублей

Могут позволить себе отдых за границей

473
23 комментария
Пенсионерка на свою жизнь не жалуется | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаПенсионерка на свою жизнь не жалуется | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Пенсионерка на свою жизнь не жалуется

Источник:

Мы не раз писали, как живут пенсионеры, на что им хватает и не хватает пенсии. В этом материале о своих доходах и расходах нашим коллегам из 72.RU рассказала 62-летняя жительница Тюмени Валентина. Она вместе с супругом умудряется и отдыхать за границей, и дарить подарки внукам. Далее — от первого лица.

Машина, квартира, путешествия: как живут бывшие силовики

Мне — 62, а мужу — 67 лет. Пенсия у нас обоих военная (у меня — МВД, у супруга — МО) — около 80 тысяч рублей. Плюс страховая пенсия составляет еще 4 тысячи. Раньше оба работали даже на пенсии: муж трудился в охране несколько часов в день за 20 тысяч, но уволился в январе, а у меня бывают стихийные подработки около 20 тысяч рублей в среднем. А еще получаем около 4500 рублей раз в квартал как ветераны труда.

У нас трехкомнатная квартира площадью 60 кв. м, а еще есть авто — Mitsubishi АSХ 2012 года. Раньше увлекалась инвестициями, но сейчас всё вывела. Деньги копим только на путешествия: собрали определенную сумму — полетели! Кредитов нет. Иногда пользуемся кредитками, но только льготным периодом.

Некоторые пенсионеры живут неплохо | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиаНекоторые пенсионеры живут неплохо | Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Некоторые пенсионеры живут неплохо

Источник:

«Часто остается еда, приходится выбрасывать»

На еду у нас уходит около 30 тысяч рублей. Стараемся покупать товар по акции. Например, если макароны Barilla по скидке, возьму пять пачек. То же самое с сыром. Колбасу практически не покупаем: делаем иногда домашнюю. Иногда можем взять сардельки или бекон. Пожалуй, могли бы сэкономить на алкоголе, супруг любит пива выпить. Часто остается еда, не всегда съедаем, приходится выбрасывать.

На авто тратим около 5000 рублей в месяц, и поломок не было. Машина надежная, да и пробег небольшой. На налоги уходит около 6000 рублей в год: взнос за гараж, а еще налог на квартиру и машину. Развлечений у нас практически нет — редко можем сходить в кино или театр.

Вещи мы покупаем не очень часто, поэтому не подсчитывала, сколько уходит. Бывает, что везем что-то из заграничных поездок: получается дешевле, чем в России. А еще внукам и детям тратимся на подарки — иногда даже больше, чем на себя.

Потратили 370 тысяч на Вьетнам

Самая крупная покупка — это туристическая поездка во Вьетнам, я сейчас как раз тут нахожусь. Билеты на двоих обошлись в 200 тысяч рублей, отель на полтора месяца — 70 тысяч. Ну и здесь еще около 100 тысяч уйдет, думаю.

Мы не бедствуем, балуем детей по возможности. Считаю, что не нужно впадать в уныние. Даже если что болит, оптимизм и настрой на лучшее — самое эффективное лекарство. Хватит себя жалеть: «Пенсия маленькая, лекарства дорогие». А что вы сделали, чтобы вам жилось комфортно? Ушли на пенсию и ждете, что вас будут со всех сторон опекать?

ПО ТЕМЕ
Пенсия Зарплата Работа
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY6
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
1 час
А как живут люди, которые всю жизнь работали, кормили этих самых силовиков, лечили этих силовиков или учили их детей?
Гость
1 час
Вы специально народ бесите?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Дико драло горло»: ярославна назвала симптомы заразного вируса, гуляющего по городу
Анна Ёлкина
главный редактор
Мнение
Продолжение культового фильма совсем не получилось? Честный отзыв на премьеру «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Мнение
«Многие сравнивают с Балабановым»: стоит ли смотреть самый ожидаемый сериал года «Аутсорс»
Анна Колотова
Мнение
«Привыкаешь к одним лицам так, что начинает тошнить»: нефтяник — про изнанку работы вахтовика
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Я не должна выслушивать крики и оскорбления». Колонка специалиста, которая работает в техподдержке 18 лет
Виталина
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление