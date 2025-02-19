«А что вы сделали, чтобы было комфортно?»: как живут силовики на пенсии с доходом 100 тысяч рублей

Пенсионерка на свою жизнь не жалуется Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











Мы не раз писали, как живут пенсионеры, на что им хватает и не хватает пенсии. В этом материале о своих доходах и расходах нашим коллегам из 72.RU рассказала 62-летняя жительница Тюмени Валентина. Она вместе с супругом умудряется и отдыхать за границей, и дарить подарки внукам. Далее — от первого лица.

Машина, квартира, путешествия: как живут бывшие силовики

Мне — 62, а мужу — 67 лет. Пенсия у нас обоих военная (у меня — МВД, у супруга — МО) — около 80 тысяч рублей. Плюс страховая пенсия составляет еще 4 тысячи. Раньше оба работали даже на пенсии: муж трудился в охране несколько часов в день за 20 тысяч, но уволился в январе, а у меня бывают стихийные подработки около 20 тысяч рублей в среднем. А еще получаем около 4500 рублей раз в квартал как ветераны труда.

У нас трехкомнатная квартира площадью 60 кв. м, а еще есть авто — Mitsubishi АSХ 2012 года. Раньше увлекалась инвестициями, но сейчас всё вывела. Деньги копим только на путешествия: собрали определенную сумму — полетели! Кредитов нет. Иногда пользуемся кредитками, но только льготным периодом.

Некоторые пенсионеры живут неплохо Источник: Дмитрий Гладышев / Городские медиа











«Часто остается еда, приходится выбрасывать»

На еду у нас уходит около 30 тысяч рублей. Стараемся покупать товар по акции. Например, если макароны Barilla по скидке, возьму пять пачек. То же самое с сыром. Колбасу практически не покупаем: делаем иногда домашнюю. Иногда можем взять сардельки или бекон. Пожалуй, могли бы сэкономить на алкоголе, супруг любит пива выпить. Часто остается еда, не всегда съедаем, приходится выбрасывать.

На авто тратим около 5000 рублей в месяц, и поломок не было. Машина надежная, да и пробег небольшой. На налоги уходит около 6000 рублей в год: взнос за гараж, а еще налог на квартиру и машину. Развлечений у нас практически нет — редко можем сходить в кино или театр.

Вещи мы покупаем не очень часто, поэтому не подсчитывала, сколько уходит. Бывает, что везем что-то из заграничных поездок: получается дешевле, чем в России. А еще внукам и детям тратимся на подарки — иногда даже больше, чем на себя.

Потратили 370 тысяч на Вьетнам

Самая крупная покупка — это туристическая поездка во Вьетнам, я сейчас как раз тут нахожусь. Билеты на двоих обошлись в 200 тысяч рублей, отель на полтора месяца — 70 тысяч. Ну и здесь еще около 100 тысяч уйдет, думаю.