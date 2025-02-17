Власти придумали, как снизить рост цен на яйца и сливочное масло. Поможет ли это?

В этом материале разбираемся, могут ли подешеветь яйца и сливочное масло Источник: Ирина Шарова / 72.RU











Российские власти в очередной раз пытаются сдержать цены на продукты. На этот раз они взялись за стоимость куриных яиц и сливочного масла. Согласно их задумке, в конечном итоге их меры должны привести к снижению цен. Наши коллеги из 72.RU рассказывают, что придумали в правительстве и действительно ли подешевеют товары.

Что произошло?

В начале февраля правительство внесло куриные яйца первой и второй категории и сливочное масло 72,5% жирности в перечень социально значимых продовольственных товаров. Теперь производителям не надо выплачивать вознаграждение ритейлерам.

По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество товара.

Власти предполагают, что их решение позволит бизнесменам направить свободные деньги на модернизацию производства и снижению цен на продукты.

— Запрет на взимание вознаграждения даст производителям возможность сократить затраты при поставках продукции в торговые сети и направить высвобождаемые финансовые ресурсы на модернизацию и расширение производства. В конечном итоге предлагаемая мера может способствовать снижению оптово-отпускных цен производителей для потребителей, в том числе в результате увеличения производства продукции, — сообщает пресс-служба российского правительства.

Эксперты комментируют решение властей внести куриные яйца и сливочное масло в перечень социально значимых товаров Источник: Надежда Александрова / Городские медиа

Яйца и сливочное масло вряд ли подешевеют

Как объяснил корреспонденту 72.RU Алексей Кричевский, финансовый эксперт, автор telegram-канала «Экономизм», такое решение снизит нагрузку на производителей — им не придется доплачивать ритейлерам за то, что они забирают у них товар. Однако собеседник сомневается, что от этого яйца и сливочное масло подешевеют. По его мнению, реального снижения цен ждать не надо.

— Пойдут ли из-за этого цены на яйца и сливочное масло вниз? Очень сильно в этом сомневаюсь . Потому что итоговую отпускную цену для потребителя устанавливает ритейлер. Даже если у него снизятся косты (расходы. — Прим. ред.), даже если производитель будет отпускать товар подешевле, ритейлеру просто нет как такового реального резона брать и снижать стоимость на ходовую единицу товара: он всё равно понимает, что так или иначе его заберут. Если будет подходить вопрос уже к сроку годности, то здесь придется как-то играть со скидками, но опять-таки они какого-то реально ощутимого эффекта, скорее всего, не внесут, — высказывает свое мнение Кричевский.

Подорожать могут другие товары

Михаил Лачугин, независимый эксперт по ритейлу, консультант поставщиков торговых сетей, обращает внимание, что инициатива обсуждалась достаточно давно. Само решение он называет спорным. При этом отмечает, что яйца и сливочное масло должны быть в перечне социально значимых продуктов. Другое дело, говорит он, торговые сети уже давно добровольно сдерживают цены на определенные позиции, и всегда есть возможность купить десяток яиц подешевле.

— Такая практика давно уже есть. Я не совсем понимаю, зачем ее пытаться распространить на все позиции в категории. Это в итоге приведет к тому, что у ритейлеров образуются огромные выпадающие доходы — они недополучат определенную прибыль. Ретробонусы, которые поставщики платят торговым сетям, это общемировая практика. В той или иной форме она везде есть, и пытаться ее выключать полностью, на мой взгляд, не совсем правильно, — высказывает свое мнение Лачугин.

По его предположению, далеко не факт, что производители в итоге высвободившиеся деньги пустят на модернизацию производства.

— Мы здесь упираемся не только в наличие денег, но и в необходимость на увеличившиеся производственные мощности, например, набирать людей, которых тоже не хватает, закупать оборудование, с которым могут быть проблемы. Здесь вопрос не только в том, что деньги высвободятся и сразу же увеличится производство, — рассуждает собеседник.

Также он говорит, что невозможно очень быстро увеличить объем производства сливочного масла: есть определенный цикл выращивания коров.

— Инициатива, с одной стороны, правильная в глобальном плане. С другой стороны, очень спорная, что она приведет к снижению цен. Я бы говорил о том, что она может привести к стабилизации цен и не к такому быстрому их повышению. Естественно, торговые сети попытаются переложить свои выпадающие доходы на другие категории . За снижение наценки на социально значимые товары заплатят другие потребители, которые приобретают товары, не входящие в этот перечень, — резюмировал эксперт.

Рост цен — это индикатор неблагополучия на рынке

Николай Кульбака, экономист, отмечает, что борьба с ростом цен на определенные категории товаров бессмысленна. По его мнению, не хватит ни сил, ни возможностей. Он говорит, что рост цен — это индикатор неблагополучия на рынке. И приводит следующую аналогию: при резко поднявшейся температуре не разбираются в причинах, почему это произошло, а только ее сбивают.

— Гоняться за каждым товаром с точки зрения того «давайте придумаем, чтобы у него не росли цены» — это путь в никуда, в государственное регулирование и появление товарного дефицита. Проблемы роста цен фундаментальные, — говорит собеседник.

Далее он перечисляет эти проблемы:

гигантский рост бюджетных расходов, прежде всего, в непроизводительную сферу — в ВПК;

огромная нехватка рабочей силы, вынуждающая поднимать зарплату;

уход иностранных производителей и снижение уровня конкуренции в стране, что приводит к росту цен;

рост внутренних издержек из-за повышения налогов;

уменьшение предложения товара внутри страны из-за отсутствия импорта;

удорожание импортных комплектующих, на которых работает огромное количество предприятий.

— Всё это приводит к тому, что инфляция растет. Вместо того чтобы бороться с этими причинами, начинают бороться со следствием — с ростом цен. Что абсолютно бессмысленно, глупо и бесполезно , — добавляет Кульбака.