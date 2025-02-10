Россияне ждут одного — дальнейшего роста цен. Центробанк признал, что не может справиться с инфляцией

Задача — заставить россиян приобретать только то, что по карману, и не замахиваться на дорогие покупки Источник: Булат Салихов / UFA1.RU











Предпосылок для снижения инфляции в России пока мало, констатирует Центробанк в свежем аналитическом отчете о макроэкономике. Причем на рост цен влияют как разовые факторы, так и более устойчивые тренды.

В январе произошла индексация тарифов на проезд в общественном транспорте, а также удорожание некоторых жилищно-коммунальных услуг, что, естественно, сразу отразилось на ценах.

Минимальные розничные цены на алкоголь, в частности на водку, также выросли, что внесло вклад в общий рост цен.

По итогам года инфляция достигла 9,5%, и это произошло на фоне сильного роста цен на продовольственные товары, который в декабре составил 22,9%. Особенно подорожали к концу года фрукты и овощи.

В последние месяцы наблюдается увеличение потребительской активности, что также способствует росту цен. И на этом основании Центробанк уверен, что необходимо поддерживать строгие денежно-кредитные условия. Проще говоря, не снижать ключевую ставку.

Инфляционные ожидания среди населения и предприятий также возросли. Это может означать, что люди и компании ожидают дальнейшего повышения цен.

Мы же не можем повлиять на цены на нефть или отток кадров

Инвестиционный банкир, профессор Евгений Коган в интервью MSK1.RU отмечает: судя по первым понедельным сводкам об инфляции в России, по итогам года можно было бы выйти в годовом выражении на 5–6 процентов. Однако всегда могут возникнуть дополнительные и непредсказуемые факторы, которые способны разогнать инфляцию.

— Фактор, который никуда не делся, — это очень горячий рынок труда. Как работодатель могу вам сказать, что сейчас невозможно найти качественного специалиста за какие-то даже реальные деньги. И приходится платить нереальные деньги. Отъезд качественных людей за границу, переток рабочей силы в военную сферу — это всё сохраняется. И этот фактор «перегрева» ощущают практически все, как промышленники, так и мы, которые работаем в сфере инвестиций, — говорит Коган.

— А какие-то неприятные изменения — скажем, на топливном рынке — могут произойти?

— Мы не можем исключить сейчас такой возможный фактор, как рост цен на бензин. Вот эти бесконечные удары по НПЗ в итоге могут привести к росту цен.

Мы сейчас рассчитываем на то, что бюджет сможет справиться с вызовами и получить бюджетный дефицит примерно полпроцента, что в общем-то очень неплохо для экономики. Но мы живем в мире нестабильном, изменчивом. Цены на нефть тоже ведут себя непредсказуемо. И снижаются. Еще недавно Brent торговался на уровне $ 80–82 за баррель, а уже в моменте — $ 74. А это не очень хорошо для нашего бюджета. Поэтому это тоже проинфляционный фактор.

— Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подсчитал, что почти треть крупных компаний страны готовятся поднять цены на продукцию. Значит, все-таки разгон инфляции будет?

— Да, конечно, это всё очень даже укладывается в тот проинфляционный тренд, о котором мы говорили. Казалось бы, смешно объяснять: цены растут, потому что растут цены. Но тем не менее действительно издержки бизнеса у нас растут, это факт. И это приводит к дополнительному росту цен, к поднятию отпускных цен производителями. Многие бизнесмены должны с этим считаться, чтобы не уйти просто в убыток. И с этой ситуацией ничего не поделаешь!

Инфляцию подпитывают кредиты и бюджетные деньги

— Потребительский ажиотаж (если он уже есть) маловероятно снизить увещеваниями — его могут сбить только такие высокие цены, на которые у потребителей недостаточно средств. Тогда люди перейдут к экономии и откажутся от модели поведения «тратим любой ценой», — объясняет MSK1.RU основатель финансового сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев.

— В отчете Центробанка говорится, что бизнес и население ожидают дальнейшего повышения цен. А это само по себе подогревает цены?

— Конечно! Последнее время именно ожидание дальнейшего роста цен подогревало инфляцию больше, чем другие факторы.

И именно поэтому Центробанк шаг за шагом отсекает источники «избыточных» денег, которые позволяют людям платить больше. И если покупатель не может купить из-за высокой цены, поставщик будет вынужден снижать цены при сохранении объемов производства.

Так называемые макропруденциальные лимиты (когда банки и МФО не имеют права выдавать кредиты людям с высокой долговой нагрузкой) хоть и помогли снизить давление спроса на производство, но недостаточно. Но тот самый бюджетный «импульс», о котором говорится в обзоре Центробанка, дал новый источник денег для поддержания платежеспособного спроса на высоком уровне.

— Значит, ключевую ставку снижать всё же Центробанк, думаете, не намерен?

— По мнению Центробанка, лишь сохранение жесткой денежно-кредитной политики может обеспечить нахождение новой точки баланса между предложением и спросом. Но если предложение продолжит сокращение и дальше, путь этот к балансу может оказаться достаточно долгим, тем более что потребительское поведение быстро поменять не получится, как мы видим.