Защита сбережений? Почему россияне вдруг побежали покупать золото и надо ли это делать — разбор

В этом материале рассказываем об особенностях инвестирования в золото Источник: Максим Серков / NGS42.RU











В России продолжает расти спрос на золото. Периодически цена на него бьет мировые рекорды. Инвесторы закупаются драгоценным металлом для сохранения своих сбережений. Это делают и простые люди, которые не связаны с большими деньгами. Какие тенденции присутствуют на золотовалютном рынке и зачем обычным россиянам вникать в это — в материале нашего коллеги из 72.RU Радика Енчу.

На протяжении прошлого года в России рос спрос на золото среди населения. Это признают эксперты и представители банковской сферы. При этом золото покупают не только в слитках, но и открывают обезличенные металлические счета (это могут быть и другие драгметаллы — серебро, платина, палладий).

На ОМС зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах. Зачастую покупка, продажа, ведение счета — бесплатны. Особенность — проценты на счет, как на обычном вкладе, не начисляются . Доход складывается из разницы цен покупки и продажи драгметаллов. Их стоимость на рынке постоянно меняется.

Инвестиции в слитки драгоценных металлов тоже остаются популярными. Общий вес проданных слитков драгметаллов, например, в Западно-Сибирском отделении Сбербанка за прошлый год составил 102 килограмма. Самыми популярными металлами являются золото и серебро — на них приходится 46% и 53% соответственно от общего количества совершенных сделок. Оставшиеся сделки проводились с палладием и платиной — менее 1%.

Золото может защитить от девальвации рубля

Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отмечает, что спрос россиян на золото за 9 месяцев прошлого года вырос, по оценкам WGC (Всемирный совет по золоту. — Прим. ред.), на 6% г/г.

— Позитивная динамика обусловлена ростом цены драгметалла, а также валютной привязкой актива — золото может защитить от девальвации рубля . Золото не является основным средством сбережения россиян, но интерес к драгметаллу растет. Этому способствуют отмена НДС с 2022 года и отсутствие качественных альтернатив — после введения санкций многие валютные инструменты оказались недоступны для российских инвесторов, но не золото, — объясняет он.

Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, также отмечает увеличение спроса на золото у россиян в 2024 году. Причины — удорожание металла на глобальном рынке на 27% в прошлом году — до 2624 долларов за унцию. Еще одна — ослабление рубля к доллару — американская валюта выросла к рублю на 13%. Физлица покупают золото еще и в качестве страховки от обесценения нацвалюты.

— В-третьих, золото — это традиционный защитный инструмент, который пользуется спросом инвесторов в периоды нестабильности и повышенной неопределенности . Золото можно транспортировать в другие страны при необходимости перемещений. Кроме этого, в России из-за санкций традиционные валюты — доллар и евро — стали «токсичными», поэтому спрос россиян на валютные активы частично переместился на золото, — добавил аналитик.

Плюсы и минусы инвестирования в золото

Васильев говорит, что золото — это традиционный защитный инструмент, который разумно держать в диверсифицированном портфеле. В мировой практике оптимальной долей золота в портфеле является 5%. По его мнению, это еще и инструмент, который страхует от ослабления рубля.

Среди рисков инвестирования в золото — цена может как расти на глобальном рынке, так и падать, а рубль может не только слабеть к доллару, но и укрепляться. Васильев отмечает, что золото — это менее ликвидный инструмент, чем валюта, акции или облигации .

Пучкарев говорит, что золото пользуется репутацией защитного актива — оно, как правило, чувствует себя лучше других при кризисных явлениях в экономике, дорожает в случае роста геополитической напряженности.

— Основной минус при инвестировании в золото — оно само по себе не генерирует денежный поток . Заработать можно только при изменении стоимости актива. Решить эту проблему могут инструменты с привязкой к золоту. К примеру, «золотые» облигации или акции золотодобывающих компаний, — уточняет эксперт.

Какие прогнозы на 2025 год?

Ожидания на 2025 год по золоту Пучкарев характеризует как сдержанные . По его мнению, фактором поддержки котировок выступят покупки драгметалла со стороны мировых Центральных банков. Но, добавляет он, инвестиционный спрос может быть под давлением укрепления глобального доллара.

В Совкомбанке ожидают роста цены на золото до 3000 долларов за унцию и сохранения покупок драгметалла со стороны центробанков и инвесторов.

— Дополнительную доходность вложениям в золото может принести ожидаемое нами ослабление рубля. В свои прогнозы на четвертый квартал этого года мы закладываем средний курс на уровне 111 рублей за доллар. Поэтому рублевая цена на золото в 2025 году может вырасти еще больше, чем долларовая , — пояснил Васильев.

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