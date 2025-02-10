Защита сбережений? Почему россияне вдруг побежали покупать золото и надо ли это делать — разбор

В России продолжает расти спрос на золото. Периодически цена на него бьет мировые рекорды. Инвесторы закупаются драгоценным металлом для сохранения своих сбережений. Это делают и простые люди, которые не связаны с большими деньгами. Какие тенденции присутствуют на золотовалютном рынке и зачем обычным россиянам вникать в это — в материале нашего коллеги из 72.RU Радика Енчу.
На протяжении прошлого года в России рос спрос на золото среди населения. Это признают эксперты и представители банковской сферы. При этом золото покупают не только в слитках, но и открывают обезличенные металлические счета (это могут быть и другие драгметаллы — серебро, платина, палладий).
На ОМС зачисляются не рубли, а драгоценные металлы в граммах. Зачастую покупка, продажа, ведение счета — бесплатны. Особенность — проценты на счет, как на обычном вкладе, не начисляются. Доход складывается из разницы цен покупки и продажи драгметаллов. Их стоимость на рынке постоянно меняется.
Инвестиции в слитки драгоценных металлов тоже остаются популярными. Общий вес проданных слитков драгметаллов, например, в Западно-Сибирском отделении Сбербанка за прошлый год составил 102 килограмма. Самыми популярными металлами являются золото и серебро — на них приходится 46% и 53% соответственно от общего количества совершенных сделок. Оставшиеся сделки проводились с палладием и платиной — менее 1%.
Золото может защитить от девальвации рубля
Дмитрий Пучкарев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций», отмечает, что спрос россиян на золото за 9 месяцев прошлого года вырос, по оценкам WGC (Всемирный совет по золоту. — Прим. ред.), на 6% г/г.
— Позитивная динамика обусловлена ростом цены драгметалла, а также валютной привязкой актива — золото может защитить от девальвации рубля. Золото не является основным средством сбережения россиян, но интерес к драгметаллу растет. Этому способствуют отмена НДС с 2022 года и отсутствие качественных альтернатив — после введения санкций многие валютные инструменты оказались недоступны для российских инвесторов, но не золото, — объясняет он.
Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, также отмечает увеличение спроса на золото у россиян в 2024 году. Причины — удорожание металла на глобальном рынке на 27% в прошлом году — до 2624 долларов за унцию. Еще одна — ослабление рубля к доллару — американская валюта выросла к рублю на 13%. Физлица покупают золото еще и в качестве страховки от обесценения нацвалюты.
— В-третьих, золото — это традиционный защитный инструмент, который пользуется спросом инвесторов в периоды нестабильности и повышенной неопределенности. Золото можно транспортировать в другие страны при необходимости перемещений. Кроме этого, в России из-за санкций традиционные валюты — доллар и евро — стали «токсичными», поэтому спрос россиян на валютные активы частично переместился на золото, — добавил аналитик.
Плюсы и минусы инвестирования в золото
Васильев говорит, что золото — это традиционный защитный инструмент, который разумно держать в диверсифицированном портфеле. В мировой практике оптимальной долей золота в портфеле является 5%. По его мнению, это еще и инструмент, который страхует от ослабления рубля.
Среди рисков инвестирования в золото — цена может как расти на глобальном рынке, так и падать, а рубль может не только слабеть к доллару, но и укрепляться. Васильев отмечает, что золото — это менее ликвидный инструмент, чем валюта, акции или облигации.
Пучкарев говорит, что золото пользуется репутацией защитного актива — оно, как правило, чувствует себя лучше других при кризисных явлениях в экономике, дорожает в случае роста геополитической напряженности.
— Основной минус при инвестировании в золото — оно само по себе не генерирует денежный поток. Заработать можно только при изменении стоимости актива. Решить эту проблему могут инструменты с привязкой к золоту. К примеру, «золотые» облигации или акции золотодобывающих компаний, — уточняет эксперт.
Какие прогнозы на 2025 год?
Ожидания на 2025 год по золоту Пучкарев характеризует как сдержанные. По его мнению, фактором поддержки котировок выступят покупки драгметалла со стороны мировых Центральных банков. Но, добавляет он, инвестиционный спрос может быть под давлением укрепления глобального доллара.
В Совкомбанке ожидают роста цены на золото до 3000 долларов за унцию и сохранения покупок драгметалла со стороны центробанков и инвесторов.
— Дополнительную доходность вложениям в золото может принести ожидаемое нами ослабление рубля. В свои прогнозы на четвертый квартал этого года мы закладываем средний курс на уровне 111 рублей за доллар. Поэтому рублевая цена на золото в 2025 году может вырасти еще больше, чем долларовая, — пояснил Васильев.
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