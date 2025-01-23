«Не давайте банкам себя обмануть». Кредитные ставки взвинтили до небес, но и это еще не предел

Деньги взять не проблема, если бы еще их не надо было отдавать Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











Банки крепко подсадили россиян на кредитную иглу. Несмотря на постоянный рост стоимости кредитов, россияне вынуждены брать всё новые и новые. В том числе для того, чтобы выполнять обязательства перед банками. Статистика не просто неутешительная, а пугающая.

Среднее значение полной стоимости потребительских кредитов в топ-20 банков России уже взяло историческую планку в 32% годовых, по данным платформы «Финуслуги» Московской биржи.

Средняя ставка по необеспеченным кредитам приблизилась к 34%. В то же время ставки по залоговым кредитам остались на уровне 28,75%. По данным «Финуслуг», «Хоум Банк» предлагает самые низкие средние ставки по кредитам наличными: 21,89% и 19,9% для необеспеченных и залоговых кредитов. На другом конце спектра находится ВТБ с самой высокой средней ставкой по необеспеченным кредитам — 45,8%. То есть берешь тысячу, а через год отдаешь банку почти полторы!

По сравнению, скажем, с началом декабря рост ставок оказался не таким уж и большим. Например, полтора месяца назад необеспеченные кредиты давали почти под 32,7% годовых, а залоговые — под 28,23%.

Сами банки неплохо живут в такой ситуации: на 1 декабря сумма процентов, начисленных банками, но не выплаченных российскими заемщиками, приблизилась к 608 миллиардам рублей, подсчитал Центробанк. Этот показатель рос рекордными темпами за последние четыре года.

С начала года объем непогашенных процентов увеличился на 22,2%. Для сравнения, за весь 2023 год этот показатель вырос всего на 8,5%. Кстати, надо понимать, что сумма начисленных, но не выплаченных процентов не квалифицируется как просроченная задолженность.

Насколько еще вырастут ставки по кредитам? И вообще, насколько высокими они должны стать, чтобы россияне перестали брать деньги в банках? Эти вопросы MSK1.RU задала финансовым экспертам рынка.

«Всегда могут быть непредвиденные обстоятельства типа санкций»

— Ставка по кредитам будет зависеть от действий Центробанка в отношении ключевой ставки, — говорит финансовый советник Алексей Родин, основатель компании Rodin.Capital. — В декабре Центробанк заявил, что темпы кредитования снижаются, поэтому дальнейшее повышение ключевой ставки может и не потребоваться. Однако в то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что на февральском заседании ЦБ будет рассматривать как сохранение ставки на прежнем уровне, так и ее дальнейшее повышение.

Если Центробанк прекратит повышать ключевую ставку, а к концу года может приступить к ее снижению. В данный момент это считается основным сценарием. В таком случае ставки по кредитам расти больше не будут, а к середине года даже могут начать снижаться. Но всегда стоит помнить о непредвиденных обстоятельствах, в частности о санкциях и геополитике, которые в 2025 году будут оставаться ключевыми факторами, влияющими на российскую экономику.

«Не давайте банкам себя обмануть и считайте реальный платеж»

— Если рассуждать о том, будут ли расти ставки по потребкредитам, то здесь всё зависит от политики Центробанка. В прошлом году Банк России уверенно повышал ключевую ставку, пытаясь бороться с инфляцией, поэтому мы наблюдаем картину, что ставки по потребкредитам 32% годовых, а в некоторых случаях и выше, — объясняет профессор РЭУ им. Плеханова Юрий Ляндау. — Понятно, что нужно сравнивать предложения различных банков, и для того, чтобы не быть обманутым, нужно взять полную стоимость кредита и дальше зайти в любой онлайн-калькулятор аннуитетных платежей, вписать туда условия кредита (срок, годовую ставку) и посмотреть, получается ли там такая сумма, — объясняет эксперт.

Например, банк говорит, что кредит выдается под 32% годовых и ежемесячный платеж составит 40 тысяч рублей, а по факту оказывается, что если бы кредит действительно был под 32% годовых, без всяких дополнительных условий, то ежемесячный платеж составил бы 37 тысяч рублей.

«Отношение россиян к кредитам всё же меняется на более разумное»

— Спрос на товары продолжает существенно опережать их предложение. В декабре, несмотря на все усилия, продолжился рост индекса потребительских цен, и в годовом выражении, даже с учетом сезонной корректировки, он составил 14,2%, — говорит основатель сервиса «Кредчек» Эльман Мехтиев. — Вряд ли стоит ожидать снижения ключевой ставки в ближайшие месяцы. Это, в свою очередь, будет заставлять банки держать ставки по привлечению денег, а значит, и ставки по кредитам, на высоком уровне.

Они вместе с ужесточением макропруденциальных (направленных на защиту банков. — Прим. ред.) лимитов, в свою очередь, могут наконец-то поменять отношение физических лиц к кредитам от «сперва займем, потом подумаем, как вернуть» к «сперва посчитаем, потом решим — брать или нет».

«Ставки начнут снижаться не ранее второго полугодия»

— Есть все основания предполагать, что ставки по потребительским и ипотечным кредитам могут еще вырасти, — не разделяет оптимизма Наталья Кудинова, владелец и директор финансовой компании «Бухгалтерская контора». — Так что заемщикам всегда нужно тщательно оценивать вероятные риски перед кредитованием.

Принятые Центробанком меры уже привели к положительному результату: размер потребительского кредитования несколько снизился, инфляция за 2024 год оказалась меньше прогнозируемой. Всё это позволяет предполагать возможным снижение ключевой ставки и, как следствие, снижение ставок по кредитам. Однако произойти это может не раньше второго полугодия 2025 года.