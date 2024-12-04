«Это не пожелание»: Путин заметил резкий рост цен в России и решил вмешаться — как он оценил экономическую ситуацию в стране

Президент России Владимир Путин выступил на одном из главных экономических форумов года — «Россия зовет!». Российский лидер затронул вопрос высокой инфляции, а также действия властей для ее сдерживания. Глава государства не оставил без внимания и текущую экономическую ситуацию в стране.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина сегодня заявила, что для достижения цели по инфляции понадобится весь 2025 и часть 2026 года. О проблеме высокого уровня роста цен заявил и Владимир Путин.
— Конечно, необходимо сдерживать инфляцию. Пока она находится — вы знаете наверняка — на достаточно высоком уровне. У нас это 8,8% в годовом выражении. Чтобы добиться здесь позитивных результатов, необходимы скоординированные совместные действия правительства и Банка России. Подчеркну: это не призыв, не пожелание, а прямое руководство к действию, — заявил президент.
Он считает, что необходимо с умом использовать все инструменты в борьбе с инфляцией, не допуская структурных перегибов, включая риски увеличения разрывов доходов граждан и сокращения доходной базы регионов России.
Российский лидер не обошел стороной и проблему безработицы, которой в России практически нет.
— В целом в России рекордно низкий уровень безработицы — всего 2,3 %, на фоне большинства ведущих экономик мира и развивающихся стран этот показатель является минимальным, — отметил президент.
О чем еще говорил президент
По его мнению Центробанк сейчас проводит очень сбалансированную политику.
Путин также поручил кабинету министров снимать избыточные барьеры для российского бизнеса и «четче расставить приоритеты» при поддержке отраслей экономики.
Российский лидер напомнил, что в 2022 году ряд стран проявили себя как ненадежные партнеры, разрушив торговые отношения с Россией. России хотели нанести стратегическое поражение, в том числе в экономике, но эти планы потерпели крах.
Он привел в пример, что ВВП России в 2023 году вырос на 3,6 %, а за январь — октябрь 2024 года — на 4,1 %. Рост сосредоточен в основном в обрабатывающих отраслях — они с начала года выросли более чем на 8 %.
Государственные расходы в целом не раздуваются, идет работа над обеспечением их эффективности.
Путин считает, что необходимо обратить внимание на долговую нагрузку компаний с госучастием, потому как в последнее время она увеличилась.
Рост розничного кредитования в России прекратился, но корпоративное продолжает расти — к этому и стремились финансовые власти. Но необходимо отслеживать динамику, чтобы она позволяла решать стратегические задачи.
Цифровой рубль будет использоваться в расчетах в рамках бюджета со следующего года.
Не обошелся президент и без анонсирования новых мер поддержки граждан. Так, с 1 января 2025 года в РФ заработает долевое страхование жизни граждан, совмещающее страхование и инвестирование. Помимо этого Путин предложил новый инструмент для вкладывания и преумножения капитала для семей.
— Есть предложение создать такой финансовый механизм, который станет настоящим семейным инструментом сбережений, позволит получать налоговый вычет всем работающим членам семьи. Соответственно, размер средств, подпадающих под такой вычет, должен увеличиваться как минимум до 1 млн рублей в год, — предложил он на форуме.