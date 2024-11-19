«100 рублей за доллар считается комфортным для российского бюджета». Почему невыгодно спасать национальную валюту от обвала

Рубль всё слабее Источник: Артём Устюжанин / E1.RU











На внебиржевом рынке доллар с прошлой недели обновляет 13-месячный максимум, подскочив выше 100 рублей (хотя затем и откатился к 99 рублям). Центробанк также был вынужден поднять официальный курс доллара выше 99 рублей — это максимум с октября прошлого года. Аналогичная динамика наблюдается и у курса юаня и евро, которые также показывают рост. Подробности — в материале MSK1.RU.

Идеальный шторм

Валютный рост эксперты объясняют «идеальным штормом»: сказались колебания мировых цен на нефть и политические события как внутри страны, так и за ее пределами.

В частности, с августа 2023 года требования к продаже экспортной выручки были ослаблены. Компании теперь обязаны зачислять лишь 40% валютной выручки на специальные счета в российских банках, а из этой суммы продавать только 90% в течение 14 дней. Это создает условия для снижения объема валютной выручки на рынке, что ведет к ослаблению рубля.

Нефть эталонной марки Brent в последние месяцы торговалась в диапазоне $70-75 за баррель, что ниже уровней предыдущих месяцев. Поскольку Россия является крупным экспортером нефти, снижение цен на этот ресурс негативно сказывается на валютных поступлениях.

В условиях ослабления рубля и роста внутреннего спроса на импортные товары наблюдается увеличение объемов импорта. Особенно в связи с «Черной пятницей». Всё это также создает дополнительный спрос на валюту, что способствует дальнейшему ослаблению рубля. Кроме того, скоро начнутся новогодние праздники, и в связи с зарубежными поездками спрос на валюту снова подскочит.

Чего ждать к Новому году

Так сколько доллар и другие валюты будут стоить к Новому году? За прогнозами MSK1.RU обратился к финансовым аналитикам.

Они не ожидают значительных действий со стороны властей для стабилизации курса рубля (как было, например, летом, после введения санкций против Мосбиржи). Ведь слабый рубль может быть предпочтителен для поддержания бюджетных расходов, так как это может способствовать увеличению доходов от экспорта. В частности, Артем Деев, руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets уверен, что курс будет расти, но незначительно.

— Риски стагфляции (экономическая стагнация плюс инфляция) в экономике России остаются актуальными, и это снижает вероятность значительного укрепления рубля.

Вместе с тем, приток валюты от российских экспортеров может оказать влияние на стабильность курса рубля в краткосрочной перспективе. Важными станут данные по торговому балансу за сентябрь, а также информация по инфляции и ВВП за третий квартал.

Думаю, в ближайшие дни курс рубля останется в пределах 96-99 рублей за доллар, 103-106 рублей за евро и 13,3-13,7 за юань. К концу декабря курс доллара может быть в диапазоне 96-100 рублей, евро — 103-107 рублей, юань — 13,3-13,9 руб.

Дорогой доллар нужен для бюджета

А вот что говорит Олег Калманович, главный аналитик финансовой компании Neomarkets:

— До конца декабря доллар будет стоить 99,5-100 рублей. Коридор для евро также предполагает рост — 102-106 рублей.

Ожидаемая поддержка курса доллара — на уровне около 95-96 рублей, что свидетельствует о том, что при вероятных колебаниях курс, скорее всего, не опустится ниже этого значения.

Уровень курса доллара вблизи 100 рублей за доллар считается комфортным для российского бюджета и не требует серьезного вмешательства со стороны финансовых регуляторов. Это обусловлено тем, что высокая стоимость валюты позволяет компенсировать снижение объема экспортных операций, которое наблюдается на фоне санкционного давления.

Высокий курс доллара поддерживается в России для наполнения государственного бюджета и Фонда национального благосостояния (ФНБ). Более высокий курс выгоден при продаже энергоресурсов на экспорт, так как это увеличивает объемы поступлений в рублевом эквиваленте, особенно в условиях ограниченного импорта.

— В ноябре риск курса подогрели «Черная пятница», а в декабре ажиотажный шопинг как отразится на валюте?

— Конечно, сезонные факторы играют свою роль в декабре. Перед новогодними праздниками не только население, но и бизнес более активно покупают «недружественные» валюты для расчетов и сохранения средств.