А 13-я зарплата будет? Кому и на каких условиях обязаны дать годовую премию

Самостоятельно следите за своими успехами в компании Источник: Алексей Волхонский / V1.RU











В конце года россияне начинают готовиться к новогодним праздникам, покупать подарки, и в этом им часто помогает 13-я зарплата. Однако ее получают далеко не все работающие граждане. Разобрались с экспертами, кому положена выплата, какой она должна быть, а кто, к сожалению, останется без дополнительных денег.

Что такое 13-я зарплата

13-я зарплата — это народное название годовой премии, которая обычно выплачивается на усмотрение работодателя перед новогодними праздниками. Она поощряет работников за их трудовые успехи в течение года. Важно помнить, что НДФЛ на такую премию начисляется в общем порядке, а ответственность за это лежит на работодателе.

Однако не стоит ждать, что деньги точно придут до Нового года. Период выплаты обычно определен внутренними документами компании. Это может быть декабрь вместе с зарплатой или же январь. Если в компании существует фиксированная дата выплаты, работодатель обязан ее соблюдать, иначе он рискует получить штраф.

Кому платят годовую премию

Далеко не все компании в России выплачивают своим сотрудникам 13-ю зарплату: в 2023 году, например, это сделали лишь 13% работодателей, отметил Евгений Cивков, кандидат экономических наук, налоговый консультант.

— Чаще всего новогоднее премирование наблюдается в таких сферах, как закупки, инвестиции и консалтинг. А вот в таких отраслях, как туризм и ресторанный бизнес, медицинские и рекламные услуги годовые премии встречаются значительно реже, — сказал Евгений Cивков. Также годовая премия часто не обходит стороной сотрудников государственных и муниципальных учреждений, добавил юрист Юрий Митин.

Поскольку выплата 13-й зарплаты не является обязательной для всех работодателей, по словам Кирилла Полещука, адвоката, эксперта проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф», ее наличие зависит от внутренней политики компании, условий трудового договора, коллективных соглашений и положения о премировании.

— Например, указывается, что годовой бонус выплачивается при достижении определенных личных или корпоративных показателей (объем продаж, выпущенной продукции и т. д.), а также при отсутствии дисциплинарных взысканий в течение года. То есть критерии выплаты премии, ее размеры ясны и понятны и доведены до работников, — объяснил Полещук. — В этом случае у сотрудника есть право требовать выплаты данной премии, в том числе в судебном порядке.

Некоторые работодатели прописывают условия премирования по итогам года в трудовом договоре. Для крупных компаний с большим количеством сотрудников данная практика не очень удобна, сообщила старший вице–президент ИК Fontvielle Анастасия Хрусталева. Дело в том, что в случае изменений условий выплат придется заключать дополнительные соглашения к каждому договору. Выбор всё же остается за работодателем, и он делает его, исходя из конкретной ситуации.

Бывает, что вы выполнили все требования работодателя для получения годовой премии, но всё равно ее не получили. Чтобы не оказаться в такой ситуации, адвокат Андрей Жолудев порекомендовал заранее подготовиться и выполнить следующие пункты:

Внимательно изучить трудовой договор. Ознакомиться с коллективным договором. Уточнить условия премирования в отделе кадров. Сохранять все документы о достижениях за год.

Сколько должны заплатить

Размер премии тоже может быть прописан в трудовом договоре и иных документах. Но чаще сумма определяется работодателем индивидуально — от пары тысяч рублей до нескольких месячных окладов. Причем ее размер может меняться от года к году в любом порядке: если в прошлом была большая годовая премия, а в этом ее размер снизился, это не является основанием для жалоб или судебных разбирательств, уточнил Кирилл Полещук. Если в договоре не прописана четкая сумма, работодатель освобожден от начисления премий.

Работодатель может ориентироваться на уровень самоотдачи, компетенций, нагрузки сотрудников, их преданность делу, качество работы и даже личные предпочтения. Также обычно учитывается стаж работы на предприятии, достижение организацией плана или определенных результатов, общая ситуация в экономике страны.

Также на размер премии влияет экономия фонда оплаты труда. Например, в течение года в организации были свободные ставки в штатном расписании, не было ряда руководителей. В этом случае сэкономленные средства могут потратить на премии для сотрудников.

В целом работодатель сам решает, сколько и кому платить, но чаще всего, отметил адвокат Жолудев, используют следующие схемы:

фиксированная выплата — определенная сумма для каждой категории сотрудников. Например, всем менеджерам — 30 000 рублей, начальникам отделов — 50 000 рублей;

процент от заработной платы — выплачивается процент от среднегодовой зарплаты сотрудника;

процент от оклада — в зависимости от стажа работы сотрудник получает часть оклада, например, 50% за полгода работы и 100% за год.

Кому не платят 13-ю зарплату

Среди тех, кому обычно не назначается годовая премия, можно отметить сотрудников:

на испытательном сроке;

находящихся в отпуске по уходу за ребенком;

уволенных в течение года до выплаты годовой премии;

недавно принятых, которые еще не успели себя проявить.