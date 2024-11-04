«Пик падения придется на декабрь». Что будет с рублем и ждать ли доллар по 100 — видео

Национальная валюта в России продолжает слабеть. Во второй половине октября курс доллара пока что не опускался ниже 96 рублей. Пик значения был 17-го числа. Тогда стоимость американской валюты составляла 97,25. В этом видео экономисты объясняют, что происходит с рублем и чего ждать дальше.

— Я считаю, что рубль будет падать. Пик падения придется на декабрь. Скорее всего, мы эту заветную цифру 100 [рублей за доллар] увидим в течение ближайших, если не дней, то пару недель. Скорее всего, какой-то будет период, когда вокруг нее будем ходить, удерживать. Но я думаю, что в ноябре, но уж, по крайней мере, в декабре, мы через нее перешагнем уверенно, — высказал предположение Константин Селянин, экономист.