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Экономика Кризис-2024 «Пик падения придется на декабрь». Что будет с рублем и ждать ли доллар по 100 — видео

«Пик падения придется на декабрь». Что будет с рублем и ждать ли доллар по 100 — видео

Экономисты объяснили, что происходит с отечественной валютой

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14 комментариев

В этом видео экономисты объяснили, что происходит с российской валютой

Национальная валюта в России продолжает слабеть. Во второй половине октября курс доллара пока что не опускался ниже 96 рублей. Пик значения был 17-го числа. Тогда стоимость американской валюты составляла 97,25. В этом видео экономисты объясняют, что происходит с рублем и чего ждать дальше.

— Я считаю, что рубль будет падать. Пик падения придется на декабрь. Скорее всего, мы эту заветную цифру 100 [рублей за доллар] увидим в течение ближайших, если не дней, то пару недель. Скорее всего, какой-то будет период, когда вокруг нее будем ходить, удерживать. Но я думаю, что в ноябре, но уж, по крайней мере, в декабре, мы через нее перешагнем уверенно, — высказал предположение Константин Селянин, экономист.

Еще больше подробностей смотрите в коротком видео чуть выше.

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Комментарии
14
Гость
32 минуты
Фантики банка приколов печатают стабильненько, и я не удивлюсь если будут давать и тысячу за бакс Стремительный рывок или прорыв без времени на раскачку и всё будет ещё хуже чем в самом страшном сне
Гость
29 минут
Почти МИЛЛИОН ТОНН Риса поставит в КНДР стабильная россия для помощи северокорейским братьям за оказанные ей услуги Догадайтесь за какие и даром или безвозмездно? Всё идёт строго по плану Таврического
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