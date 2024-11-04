В декабре уже будет 23%? Эксперты — о том, что предела повышения ключевой ставки, как и роста цен, нет

Глава ЦБ ведет борьбу с инфляцией Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Ключевая ставка 25 октября в России вернулась к показателям 20-летней давности. Последний раз ставка в 21% была в августе 2002 года, помнят экономисты-старожилы. Ее еще тогда называли по старинке ставкой рефинансирования.

Центробанк, наверное, решил и дальше отматывать экономическую историю России. Глава госведомства Эльвира Набиуллина не снижает градус антиинфляционной риторики, так что все ожидают в декабре повышения ключевой ставки до 23%. Так было в апреле 2002 года. Эх, еще бы тогда и вернуть все остальные атрибуты той эпохи. Сергея Собянин не мэр Москвы, а еще губернатор Тюменской области. Зато губернатор Чукотки — Роман Абрамович. Из каждого утюга играют «Чай вдвоем» и «Гости из будущего» (не разбежались). Ах да, самое главное — доллар стоит 31 рубль, а евро 28 рублей.

Увы, такое уже вряд ли вернется. А вот ключевая ставка, как в 2002 году, будет. И рассуждают об этом уже не историки, а экономисты. Все они сходятся во мнении: последствия для всей экономики будут крайне серьезными.

Причем глава Центробанка Набиуллина настроена крайне серьезно: либо согласие с жесткой денежно-кредитной политикой, либо последствия для экономики будут еще хуже. Причем Набиуллина мягко намекнула: верхней границы, за которую ключевая ставка может запрыгнуть, просто не существует. Так что в 2025 году, если инфляция не остановится, будем вспоминать уже и 2000, и 1999 годы, когда ставка рефинансирования была под 50%, а было время, что она доходила до 210%, о чем мы недавно рассказывали.

При этом сама Набиуллина заявила, что не согласна с мнением, что рост ключевой ставки разгоняет инфляцию. Говоря об эффективности ключевой ставки, она отметила, что она действенна, как и раньше, механика ее воздействия на инфляцию не изменилась.

По словам Набиуллиной, тезис о том, что из-за повышения ключевой ставки растут цены, является заблуждением. Без повышения ставки, отметила она, произошел бы «взрывной» рост кредитования, пишет ТАСС.

«Без повышения ключевой ставки до 16% мы бы уже сейчас имели гораздо более „взрывной“ рост и корпоративного, и розничного кредита, и еще больший перегрев спроса. Инфляция была бы гораздо выше. Уверяю вас», — сказала Набиуллина. По ее словам, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ «защищает зарплаты, пенсии, пособия и сбережения от роста цен».

Средство от инфляции

— Повышение ключевой ставки способствует ухудшению условий для потребителей и бизнеса, прежде всего, за счет удорожания стоимости заемного финансирования, — объясняет MSK1.RU Валерий Золотухин. основатель инвесткомпании IMPACT Capital. — Дорожают потребительские кредиты, автокредиты, ипотека, кредитование бизнеса. Да в общем, все виды займов. А снижение спроса на кредитные услуги способно замедлить экономическую активность в стране. Этому же будут способствовать более высокие ставки по депозитам, которые заставят население и компании размещать свободные деньги на вкладах под привлекательный процент.

— Центробанк все время объяснял сверхвысокую ключевую ставку борьбой с инфляцией. Но почему-то инфляция как заколдованная, никак не уменьшается. Почему?

— Да, вы правы, повышение ключевой ставки направлено прежде всего на сдерживание инфляции. Значит, цены на потребительские товары должны стабилизироваться или как минимум должны снизиться темпы роста. Но в то же время многое зависит не только от ключевой ставки, но и от общей ситуации в экономике и конкретных сегментах товаров и услуг, уровня конкуренции, доли импорта и многих других факторов.

Ну вот взгляните на рынок топлива. Здесь значительную роль будут играть региональные и исключительно отраслевые аспекты, например акцизная политика государства, ограничения на экспорт нефтепродуктов, а также ситуация на НПЗ (плановые ремонты, аварии и т. п.).

Чтобы было меньше спроса

А вот Алексей Родин, финансовый советник, основатель компании Rodin.Capital, согласен с выводами Наубиуллиной: поддержка государством реального сектора экономики — это один из главных факторов инфляции. Ведь чем больше свободных денег в экономике, тем больше их будут тратить. И тем выше цены.

— Инфляцию побороть пока не получается, и на это есть ряд объективных причин, — объясняет Родин. — Я перечислю только некоторые. Госрасходы, связанные оборонной сферой и субсидированием кредитов для поддержки бизнеса в борьбе с санкциями. Субсидирование кредитов льготных категорий граждан и высокие доходы участников СВО и их семей. Кроме того, из-за санкционного давления дорожает импорт, а российский бизнес зависим от дорожающего импортного сырья, оборудования и комплектующих.

Все перечисленные факторы играют на повышение спроса. А высокий спрос — это рост инфляции.

— Но при этом сейчас в банках на депозитах 50 трлн рублей — четверть всего ВВП. И все эти деньги фактически «выключены» из потребительского спроса.